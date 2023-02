Albon Ungkap 'Kekhawatiran' Pembalap Atas Pembatasan FIA

Dalam pembaruan kode olahraga internasional badan pengelola, pembalap F1 akan dilarang membuat atau menampilkan "pernyataan politik, agama dan pribadi" tanpa persetujuan sebelumnya.

Berbicara pada peluncuran musim Williams untuk mengungkapkan livery baru mereka dan kemitraan Gulf Oil untuk tahun 2023, Alex Albon mengakui ada kekhawatiran di antara sesama pembalap tentang langkah terbaru FIA tersebut.

Explained: New rules for F1 2023 season Video of Explained: New rules for F1 2023 season

"Kami semua prihatin," kata Albon. "Saya tahu bahwa antara F1 dan FIA mereka mencoba menyatukan semuanya dalam bentuk komunikasi yang sama. Saat ini ada sedikit kebingungan.

"Kami membutuhkan kejelasan dari FIA tentang apa yang ingin mereka sampaikan kepada kami.

"Sulit untuk melihat sebagai pengemudi apa yang ingin mereka katakan. Kami harus dapat berbicara dengan bebas sampai batas tertentu."

Valtteri Bottas dari Alfa Romeo telah secara terbuka mengkritik tindakan keras FIA , yang dituduh sengaja menargetkan pembalap Mercedes Lewis Hamilton.

Juara dunia tujuh kali itu menimbulkan kontroversi di Grand Prix Tuscan 2020 ketika dia mengenakan kaus di podium bertuliskan "tangkap polisi yang membunuh Breonna Taylor".

Hamilton dan Sebastian Vettel telah menjadi dua pembalap F1 yang paling lantang dalam beberapa tahun terakhir, dengan keduanya menggunakan platform mereka untuk menyoroti masalah seputar diskriminasi, hak asasi manusia, dan lingkungan.

Dengan pensiunnya Vettel dari olahraga tersebut, Hamilton didesak untuk terus menyuarakan ketidakadilan dan tidak “diberangus” oleh FIA .

Albon mengatakan rasanya seolah-olah FIA "berusaha menjauh" dari inisiatif seperti kampanye F1 We Race As One.

"Politik dan sikap - ini adalah area yang sangat sensitif," tambahnya. "Kami sangat mendukung We Race As One. Kami membutuhkan kejelasan dan saya yakin kami akan mendapatkan kejelasan.

"Dengan siapa kami, dan media, dan keterlibatan yang kami miliki dengan penggemar kami dan orang-orang yang menonton, banyak orang memandang kami sebagai juru bicara untuk masalah di seluruh dunia dan saya merasa itu adalah tanggung jawab bagi para pembalap untuk melakukannya, orang-orang yang menyadari situasi ini.”

Rekan setim baru Albon, Logan Sargeant , berkata: “Tim masih menunggu sedikit kejelasan dari FIA tentang apa sebenarnya artinya itu.

“Tapi tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang masuk akal bagi semua orang.”