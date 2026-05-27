"Ada di Batasnya" - Penilaian Antonelli atas Pertarungannya dengan Russell

Kimi Antonelli menyatakan bahwa pertarungan sengitnya dengan George Russell di Grand Prix Kanada "berada di batasnya" saat kedua pembalap saling sikut untuk memimpin balapan.

Ketegangan antara dua pembalap Mercedes - dan protagonis gelar - pada dasarnya sudah panas saat Antonelli dan Russell saling dorong di Sprint Race, yang memicu rapat dengan bos tim Toto Wolff dan menghasilkan prinsip 'tidak memberi ruang' di Grand Prix.

“Pertarungan yang sengit,” kata pemenang Grand Prix, Antonelli. “Saya rasa beberapa kali mungkin sedikit menegangkan, tetapi kami saling beradu. Kami berdua berusaha keras dan kami berdua ingin menang.

“Dan menurutku, bagi semua orang yang menonton, itu cukup menghibur. Jadi, menurutku stint itu sangat menyenangkan karena kami berdua sama-sama berusaha maksimal dan meraih hasil terbaik.”

George Russell, Andrea Kimi Antonelli, 2026 Canadian GP © XPB Images

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sayang, pertarungan tersebut berakhir lebih awal setelah Russell mundur dari Grand Prix karena masalah Power Unit pada Lap 30.

Saat Sprint Race, Antonelli percaya bahwa ia telah dipaksa keluar lintasan secara ilegal dan meminta Steward untuk menghukum rekan satu timnya, yang memaksa Wolff melakukan intervensi lewat radio tim.

Merefleksikan akhir pekan secara keseluruhan, setelah meningkatkan keunggulan poinnya di kejuaraan menjadi 43 poin, Antonelli menambahkan: “Senang rasanya mengakhiri akhir pekan dengan baik.”

Antonelli celebrates in Canada © XPB Images

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tentu saja, ini bukanlah cara yang saya inginkan untuk menang, karena pertarungan dengan George sangat ketat dan saya pikir akan berlangsung hingga akhir.

“Tapi tentu saja kami akan menerimanya dan kali ini berjalan baik untuk saya dan buruk untuknya, dan mungkin akan ada kesempatan lain di mana keadaan berjalan buruk untuk saya dan baik untuknya.”

Seandainya Russell tidak mundur, Antonelli percaya dia mungkin akan lebih unggul, setelah tampak memiliki kecepatan yang lebih tinggi tetapi tidak mampu menyalip di lintasan.

Siapa akan memenangi gelar F1 2026? Choices Andrea Kimi Antonelli George Russell Charles Leclerc Lando Norris Lewis Hamilton Oscar Piastri Max Verstappen Pembalap lain (beri tahu kami di komentar)

“I think at the end of the stint I had a little bit the upper hand because I had a little bit more pace,” he explained.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“I think he had a bit more pace initially but then he deg’d a little bit more, but it would have been very close. And of course it was not good to see him having the failure because, as I said, it would have been a very intense fight all the way until the end.

“It would have been interesting to see how it would have ended up but, yeah, definitely it was difficult to say.”