George Russell Merenungkan Kemalangan Terbarunya di GP Kanada

George Russell kini tertinggal 43 poin dari puncak klasemen kejuaraan setelah gagal finis di Kanada.

George Russell, Mercedes, 2026 Canada F1
George Russell, Mercedes, 2026 Canada F1
© XPB Images
Add as a preferred source

George Russell mengatakan “rasanya seperti para Dewa tidak menginginkan saya dalam pertarungan ini” setelah tersingkir saat memimpin Grand Prix Formula 1 Kanada.

Pembalap Mercedes itu terlibat pertarungan sengit dengan rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, untuk posisi terdepan dalam balapan selama hampir 30 lap pertama.

Namun, saat memimpin di lap ke-29, mobil George Russell mengalami kerusakan saat memasuki tikungan 8/9 di sirkuit.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Kegagalan finis ini memberikan kemenangan kepada Antonelli, yang kini unggul 43 poin di klasemen kejuaraan setelah lima putaran.

“Semuanya tiba-tiba mati,” kata Russell kepada Sky Sports.

“Saya baru saja memasuki tikungan, mesin mati, tidak ada elektronik, tidak ada pengereman yang tepat. Jujur saja, saya agak kehilangan kata-kata. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi.”

"Para Dewa Tak Ingin Saya Bertarung"

Russell tampaknya sudah mengembalikan momentum ke pihaknya setelah meraih kedua pole position di Kanada dan kemenangan Sprint Race.

Namun, kemenangan Grand Prix keempat Antonelli secara beruntun menempatkan pembalap Italia itu kembali menjadi favorit gelar, menurut Russell.

“Saat ini dia yang akan menang,” katanya kepada media, termasuk Crash.net, pada hari Minggu.

“Dia unggul begitu banyak poin, rasanya seperti para Dewa tidak ingin saya berada dalam pertarungan ini. Ketika saya melihat catatan waktu safety car di Jepang, mogok di Q3 China saat berjuang untuk pole position, mogok saat memimpin di sini hari ini.

“Tapi tekanan sudah hilang. Keluarlah dan nikmati setiap balapan, cobalah untuk memenangkan setiap balapan, dan saya tidak akan rugi apa pun.

“Saya tidak ingin berdiri di sini berbicara seperti itu, tentu saja itu membuat frustrasi, dan saya ingin berada dalam pertarungan itu. Semoga keberuntungan berpihak pada saya.”

George Russell, Andrea Kimi Antonelli, 2026 Canadian GP
George Russell, Andrea Kimi Antonelli, 2026 Canadian GP
© Gold and Goose

Manajemen Mercedes memperingatkan Antonelli dan Russell tentang hal itu selama pertarungan mereka di Grand Prix, setelah roda mereka sempat bersinggungan.

Namun Russell percaya dia dan Antonelli telah "mengendalikan situasi".

“Kami tahu bagaimana kami harus balapan dan, seperti yang saya katakan, saya pikir kami berdua mengendalikan situasi, dan itu hebat," lanjutnya.

“Secara pribadi, saya sangat menikmatinya. Sirkuit ini sangat sulit untuk menembus mode menyalip satu detik itu.

“Anda mungkin mendapatkan enam persepuluh detik, termasuk slipstream di putaran tersebut, jadi sangat sulit untuk menembusnya.

“Pengaturan mode menyalip, boost-nya, berfungsi dengan baik, dan itu bagus.”

In this article

George Russell Merenungkan Kemalangan Terbarunya di GP Kanada
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
Mercedes Perkenalkan Upgrade Besar Pertamanya di F1 GP Kanada
22/05/26
Mercedes has brought a major upgrade package to Canada
F1 News
Russell Memetik Pelajaran dari Kekalahan Menyakitkan di GP Miami
22/05/26
Russell had a weekend to forget in Miami
F1 News
Mercedes Bawa Peningkatan untuk Akhir Pekan Kanada
19/05/26
Mercedes is unbeaten so far in 2026
F1 News
Verstappen Diyakini Lebih Cocok di Ferrari Dibanding Mercedes
18/05/26
Hamilton and Verstappen
F1 News
Nurburgring 24 Hours 2026: Verstappen Finis setelah Atasi Masalah Teknis
17/05/26
Verstappen at the Nurburgring
F1 News
Mantan Bos F1 Coret Russell dari Daftar Favorit Gelar 2026
14/05/26
Ecclestone ran F1 from the late 1980s until 2017