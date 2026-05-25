George Russell Merenungkan Kemalangan Terbarunya di GP Kanada

George Russell mengatakan “rasanya seperti para Dewa tidak menginginkan saya dalam pertarungan ini” setelah tersingkir saat memimpin Grand Prix Formula 1 Kanada.

Pembalap Mercedes itu terlibat pertarungan sengit dengan rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, untuk posisi terdepan dalam balapan selama hampir 30 lap pertama.

Namun, saat memimpin di lap ke-29, mobil George Russell mengalami kerusakan saat memasuki tikungan 8/9 di sirkuit.

Kegagalan finis ini memberikan kemenangan kepada Antonelli, yang kini unggul 43 poin di klasemen kejuaraan setelah lima putaran.

“Semuanya tiba-tiba mati,” kata Russell kepada Sky Sports.

“Saya baru saja memasuki tikungan, mesin mati, tidak ada elektronik, tidak ada pengereman yang tepat. Jujur saja, saya agak kehilangan kata-kata. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi.”

"Para Dewa Tak Ingin Saya Bertarung"

Russell tampaknya sudah mengembalikan momentum ke pihaknya setelah meraih kedua pole position di Kanada dan kemenangan Sprint Race.

Namun, kemenangan Grand Prix keempat Antonelli secara beruntun menempatkan pembalap Italia itu kembali menjadi favorit gelar, menurut Russell.

“Saat ini dia yang akan menang,” katanya kepada media, termasuk Crash.net, pada hari Minggu.

“Dia unggul begitu banyak poin, rasanya seperti para Dewa tidak ingin saya berada dalam pertarungan ini. Ketika saya melihat catatan waktu safety car di Jepang, mogok di Q3 China saat berjuang untuk pole position, mogok saat memimpin di sini hari ini.

“Tapi tekanan sudah hilang. Keluarlah dan nikmati setiap balapan, cobalah untuk memenangkan setiap balapan, dan saya tidak akan rugi apa pun.

“Saya tidak ingin berdiri di sini berbicara seperti itu, tentu saja itu membuat frustrasi, dan saya ingin berada dalam pertarungan itu. Semoga keberuntungan berpihak pada saya.”

George Russell, Andrea Kimi Antonelli, 2026 Canadian GP © Gold and Goose

Manajemen Mercedes memperingatkan Antonelli dan Russell tentang hal itu selama pertarungan mereka di Grand Prix, setelah roda mereka sempat bersinggungan.

Namun Russell percaya dia dan Antonelli telah "mengendalikan situasi".

“Kami tahu bagaimana kami harus balapan dan, seperti yang saya katakan, saya pikir kami berdua mengendalikan situasi, dan itu hebat," lanjutnya.

“Secara pribadi, saya sangat menikmatinya. Sirkuit ini sangat sulit untuk menembus mode menyalip satu detik itu.

“Anda mungkin mendapatkan enam persepuluh detik, termasuk slipstream di putaran tersebut, jadi sangat sulit untuk menembusnya.

“Pengaturan mode menyalip, boost-nya, berfungsi dengan baik, dan itu bagus.”