"Saya Tak Pernah Ragukan Diri Sendiri" - Russell Bangkit dengan Pole Sprint Kanada

George Russell menegaskan dia “tidak pernah meragukan” dirinya sendiri setelah mengambil posisi terdepan dalam balapan sprint Formula 1 di Grand Prix Kanada.

Setelah serangkaian balapan di mana ia menelan tiga kekalahan beruntun dari Andrea Kimi Antonelli, Russell bangkit dengan mengalahkan rekan setimnya di Mercedes sekaligus rival utamanya di kejuaraan menuju pole untuk Sprint Race di Circuit Gilles Villeneuve.

Russell, yang tertinggal 20 poin dari remaja Italia itu menjelang akhir pekan di Montreal, mengungguli Antonelli di Sprint Qualifying dengan selisih hanya 0,068 detik.

Russell claimed pole for the sprint

Itu adalah respons sempurna dari Russell pada akhir pekan yang dianggap penting bagi pembalap Inggris itu dalam upayanya mengejar gelar F1 2026.

“Jelas rasanya luar biasa setelah Miami yang sulit, tetapi saya tidak pernah meragukan diri saya sendiri – saya tahu apa yang bisa saya lakukan,” kata Russell.

"Miami jelas sedikit unik. Ini adalah sirkuit yang luar biasa di sini - grip tinggi, terasa seperti Anda mengendarai mobil Formula 1 yang layak di sekitar sini, dan memang seharusnya begitu. Saya senang hari ini terjadi bersama-sama."

Team Principal Mercedes Toto Wolff mengatakan kepada Sky Sports F1: "Ini hanya balapan kecil tapi tetap bagus untuk melihat kecepatannya, juga untuk kepercayaan dirinya [Russell].

“Tetapi saya tidak pernah ragu, kami tidak pernah meragukan hal itu. Miami adalah trek yang buruk."

Russell celebrates his sprint pole

Mercedes membawa paket upgrade besar pertama mereka musim ini di Kanada dan Russell melihat indikasi positif saat tim berusaha memperlebar keunggulan atas rival.

“Rasanya sungguh luar biasa,” kata Russell. “Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk mewujudkan hal ini.

“Kami jelas melihat di Miami McLaren sangat dekat dan Ferrari tidak terlalu tertinggal. Di trek seperti ini, sungguh luar biasa, sangat senang memilikinya di mobil.

“Senang bisa kembali ke P1 – sudah cukup lama tapi jelas masih ada fokus besar untuk besok.”

Antonelli menyesali kesalahan pada putaran terakhirnya di SQ3 karena ia hampir kehilangan pole.

"Putnya cukup buruk, sejujurnya. Tidak bersih sama sekali. Saya melakukan kesalahan dan itu membuat saya sedikit terpeleset," katanya.

"Saya lalu putuskan untuk putaran satu putaran dengan ban Soft tanpa melakukan persiapan. Bannya agak dingin. Tapi tetap P2, jadi potensinya pasti ada.

“Kami melakukan peningkatan sehingga kami masih perlu lebih memahami paketnya karena keseimbangannya telah berubah.

“Tetapi tampaknya hal itu memberi kami sedikit keunggulan lagi.”