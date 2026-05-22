F1 GP Kanada 2026: Russell Membalas dengan Pole Sprint, Alonso Kecelakaan di Q2

Hasil Sprint Qualifying untuk F1 GP Kanada 2026 di Circuit Gilles Villeneuve, putaran 5 dari 22.

Russell celebrates his sprint pole in Canada
George Russell menjawab dominasi Kimi Antonelli dengan meraih pole position untuk Sprint Race Grand Prix Kanada, putaran kelima musim.

Setelah menderita tiga kekalahan beruntun dari rekan setimnya di Mercedes yang kini memimpin gelar, Andrea Kimi Antonelli, Russell mencuri pole position pada Sprint Qualifying di Circuit Gilles Vilenneuve dengan selisih hanya 0,068 detik.

Russell has two previous poles in Canada
Russell adalah pole-sitter di Kanada selama dua tahun terakhir dan ini menandai pole position sprint keduanya musim ini.

Juara dunia bertahan Lando Norris meraih posisi ketiga, sedikit di depan rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri.

Lewis Hamilton sempat berada di posisi kedua di antara duo Mercedes tetapi akhirnya tergeser ke posisi kelima, meskipun ia mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, hampir sepersepuluh detik.

Sesi kualifikasi sprint yang sulit bagi Red Bull, karena Max Verstappen hanya mampu lolos ke SQ3 sebelum akhirnya harus puas dengan posisi ketujuh, terpaut setengah detik dari waktu tercepat.

Isack Hadjar berada di posisi kedelapan, dengan Arvid Lindblad dan Carlos Sainz melengkapi posisi 10 besar untuk Racing Bull dan Williams.

Nico Hulkenberg kembali nyaris lolos ke 10 besar, dan akan memulai Sprint Race dari posisi ke-11. Pembalap veteran Jerman itu mengungguli rekan setimnya di Audi, Gabriel Bortoleto, yang berada di posisi ke-12, dengan selisih kurang dari sepersepuluh detik.

Franco Colapinto menempatkan Alpine-nya di posisi ke-13, di depan pasangan Haas, Esteban Ocon dan Ollie Bearman.

Kesalahan langka Alonso picu bendera merah

A rare error saw Alonso crash out at Turn 3
Fernando Alonso mencapai SQ2 untuk pertama kalinya musim ini meskipun mengalami kecelakaan di akhir bagian pertama kualifikasi sprint.

Juara dunia dua kali itu mengalami lock-up dan langsung menabrak pembatas di Tikungan 3, membuat bendera merah dikibarkan di akhir sesi, yang mencegah banyak pembalap lain untuk memperbaiki catatan waktu mereka dengan kurang dari dua menit tersisa.

Karena Alonso tidak dapat melanjutkan sesi, pembalap Aston Martin itu finis di posisi ke-16, di depan Sergio Perez dari Cadillac dan jagoan tuan rumah Lance Stroll.

Pierre Gasly terperangkap dalam situasi sulit akibat restart yang terlambat setelah kecelakaan Alonso dan finis di posisi ke-19 yang mengecewakan untuk Alpine.

Valtteri Bottas dari Cadillac menjadi yang paling lambat dari 20 pembalap yang berpartisipasi dalam kualifikasi sprint.

Baik Liam Lawson maupun Alex Albon tidak ikut serta dalam kualifikasi sprint setelah masing-masing mengalami masalah dalam sesi latihan Jumat.

Albon mengalami kerusakan parah pada mobil Williams-nya setelah ia secara tidak sengaja menabrak seekor marmut dan menabrak dinding di tikungan keluar Turn 7.

Lawson hanya menyelesaikan empat lap sebelum mobil Racing Bulls-nya mengalami kerusakan hidrolik yang terbukti mengakhiri harapannya untuk melakukan sesi latihan lebih lanjut pada hari Jumat.

F1 GP Kanada 2026 F1 - Gilles Villeneuve - Hasil Sprint Qualifying

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m14.772s1m13.026s1m12.965s
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m14.010s1m13.551s1m13.033s
3Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m14.265s1m13.957s1m13.280s
4Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m14.665s1m13.858s1m13.299s
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m13.889s1m13.465s1m13.326s
6Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m15.006s1m13.554s1m13.410s
7Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m14.028s1m14.412s1m13.504s
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m14.541s1m14.239s1m13.605s
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m14.517s1m14.140s1m13.737s
10Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m15.500s1m14.547s1m14.536s
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m15.673s1m14.595s 
12Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m15.801s1m14.627s 
13Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m15.484s1m14.702s 
14Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m15.760s1m14.928s 
15Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m15.872s1m15.305s 
16Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m15.760s  
17Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m16.002s  
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m16.354s  
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m16.642s  
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m16.866d  
21Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 TeamNo time set  
22Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 TeamNo time set  
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

