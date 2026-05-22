F1 GP Kanada 2026: Russell Membalas dengan Pole Sprint, Alonso Kecelakaan di Q2

George Russell menjawab dominasi Kimi Antonelli dengan meraih pole position untuk Sprint Race Grand Prix Kanada, putaran kelima musim.

Setelah menderita tiga kekalahan beruntun dari rekan setimnya di Mercedes yang kini memimpin gelar, Andrea Kimi Antonelli, Russell mencuri pole position pada Sprint Qualifying di Circuit Gilles Vilenneuve dengan selisih hanya 0,068 detik.

Russell has two previous poles in Canada

Russell adalah pole-sitter di Kanada selama dua tahun terakhir dan ini menandai pole position sprint keduanya musim ini.

Juara dunia bertahan Lando Norris meraih posisi ketiga, sedikit di depan rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri.

Lewis Hamilton sempat berada di posisi kedua di antara duo Mercedes tetapi akhirnya tergeser ke posisi kelima, meskipun ia mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, hampir sepersepuluh detik.

Sesi kualifikasi sprint yang sulit bagi Red Bull, karena Max Verstappen hanya mampu lolos ke SQ3 sebelum akhirnya harus puas dengan posisi ketujuh, terpaut setengah detik dari waktu tercepat.

Isack Hadjar berada di posisi kedelapan, dengan Arvid Lindblad dan Carlos Sainz melengkapi posisi 10 besar untuk Racing Bull dan Williams.

Nico Hulkenberg kembali nyaris lolos ke 10 besar, dan akan memulai Sprint Race dari posisi ke-11. Pembalap veteran Jerman itu mengungguli rekan setimnya di Audi, Gabriel Bortoleto, yang berada di posisi ke-12, dengan selisih kurang dari sepersepuluh detik.

Franco Colapinto menempatkan Alpine-nya di posisi ke-13, di depan pasangan Haas, Esteban Ocon dan Ollie Bearman.

Kesalahan langka Alonso picu bendera merah

A rare error saw Alonso crash out at Turn 3

Fernando Alonso mencapai SQ2 untuk pertama kalinya musim ini meskipun mengalami kecelakaan di akhir bagian pertama kualifikasi sprint.

Juara dunia dua kali itu mengalami lock-up dan langsung menabrak pembatas di Tikungan 3, membuat bendera merah dikibarkan di akhir sesi, yang mencegah banyak pembalap lain untuk memperbaiki catatan waktu mereka dengan kurang dari dua menit tersisa.

Karena Alonso tidak dapat melanjutkan sesi, pembalap Aston Martin itu finis di posisi ke-16, di depan Sergio Perez dari Cadillac dan jagoan tuan rumah Lance Stroll.

Pierre Gasly terperangkap dalam situasi sulit akibat restart yang terlambat setelah kecelakaan Alonso dan finis di posisi ke-19 yang mengecewakan untuk Alpine.

Valtteri Bottas dari Cadillac menjadi yang paling lambat dari 20 pembalap yang berpartisipasi dalam kualifikasi sprint.

Baik Liam Lawson maupun Alex Albon tidak ikut serta dalam kualifikasi sprint setelah masing-masing mengalami masalah dalam sesi latihan Jumat.

Albon mengalami kerusakan parah pada mobil Williams-nya setelah ia secara tidak sengaja menabrak seekor marmut dan menabrak dinding di tikungan keluar Turn 7.

Lawson hanya menyelesaikan empat lap sebelum mobil Racing Bulls-nya mengalami kerusakan hidrolik yang terbukti mengakhiri harapannya untuk melakukan sesi latihan lebih lanjut pada hari Jumat.

F1 GP Kanada 2026 F1 - Gilles Villeneuve - Hasil Sprint Qualifying Pos Pembalap NAT Tim Q1 Q2 Q3 1 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m14.772s 1m13.026s 1m12.965s 2 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m14.010s 1m13.551s 1m13.033s 3 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m14.265s 1m13.957s 1m13.280s 4 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m14.665s 1m13.858s 1m13.299s 5 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m13.889s 1m13.465s 1m13.326s 6 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m15.006s 1m13.554s 1m13.410s 7 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m14.028s 1m14.412s 1m13.504s 8 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 1m14.541s 1m14.239s 1m13.605s 9 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m14.517s 1m14.140s 1m13.737s 10 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m15.500s 1m14.547s 1m14.536s 11 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m15.673s 1m14.595s 12 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m15.801s 1m14.627s 13 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m15.484s 1m14.702s 14 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m15.760s 1m14.928s 15 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m15.872s 1m15.305s 16 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m15.760s 17 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m16.002s 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m16.354s 19 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m16.642s 20 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m16.866d 21 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team No time set 22 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team No time set

