F1 GP Kanada 2026: Russell Membalas dengan Pole Sprint, Alonso Kecelakaan di Q2
Hasil Sprint Qualifying untuk F1 GP Kanada 2026 di Circuit Gilles Villeneuve, putaran 5 dari 22.
George Russell menjawab dominasi Kimi Antonelli dengan meraih pole position untuk Sprint Race Grand Prix Kanada, putaran kelima musim.
Setelah menderita tiga kekalahan beruntun dari rekan setimnya di Mercedes yang kini memimpin gelar, Andrea Kimi Antonelli, Russell mencuri pole position pada Sprint Qualifying di Circuit Gilles Vilenneuve dengan selisih hanya 0,068 detik.
Russell adalah pole-sitter di Kanada selama dua tahun terakhir dan ini menandai pole position sprint keduanya musim ini.
Juara dunia bertahan Lando Norris meraih posisi ketiga, sedikit di depan rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri.
Lewis Hamilton sempat berada di posisi kedua di antara duo Mercedes tetapi akhirnya tergeser ke posisi kelima, meskipun ia mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, hampir sepersepuluh detik.
Sesi kualifikasi sprint yang sulit bagi Red Bull, karena Max Verstappen hanya mampu lolos ke SQ3 sebelum akhirnya harus puas dengan posisi ketujuh, terpaut setengah detik dari waktu tercepat.
Isack Hadjar berada di posisi kedelapan, dengan Arvid Lindblad dan Carlos Sainz melengkapi posisi 10 besar untuk Racing Bull dan Williams.
Nico Hulkenberg kembali nyaris lolos ke 10 besar, dan akan memulai Sprint Race dari posisi ke-11. Pembalap veteran Jerman itu mengungguli rekan setimnya di Audi, Gabriel Bortoleto, yang berada di posisi ke-12, dengan selisih kurang dari sepersepuluh detik.
Franco Colapinto menempatkan Alpine-nya di posisi ke-13, di depan pasangan Haas, Esteban Ocon dan Ollie Bearman.
Kesalahan langka Alonso picu bendera merah
Fernando Alonso mencapai SQ2 untuk pertama kalinya musim ini meskipun mengalami kecelakaan di akhir bagian pertama kualifikasi sprint.
Juara dunia dua kali itu mengalami lock-up dan langsung menabrak pembatas di Tikungan 3, membuat bendera merah dikibarkan di akhir sesi, yang mencegah banyak pembalap lain untuk memperbaiki catatan waktu mereka dengan kurang dari dua menit tersisa.
Karena Alonso tidak dapat melanjutkan sesi, pembalap Aston Martin itu finis di posisi ke-16, di depan Sergio Perez dari Cadillac dan jagoan tuan rumah Lance Stroll.
Pierre Gasly terperangkap dalam situasi sulit akibat restart yang terlambat setelah kecelakaan Alonso dan finis di posisi ke-19 yang mengecewakan untuk Alpine.
Valtteri Bottas dari Cadillac menjadi yang paling lambat dari 20 pembalap yang berpartisipasi dalam kualifikasi sprint.
Baik Liam Lawson maupun Alex Albon tidak ikut serta dalam kualifikasi sprint setelah masing-masing mengalami masalah dalam sesi latihan Jumat.
Albon mengalami kerusakan parah pada mobil Williams-nya setelah ia secara tidak sengaja menabrak seekor marmut dan menabrak dinding di tikungan keluar Turn 7.
Lawson hanya menyelesaikan empat lap sebelum mobil Racing Bulls-nya mengalami kerusakan hidrolik yang terbukti mengakhiri harapannya untuk melakukan sesi latihan lebih lanjut pada hari Jumat.
F1 GP Kanada 2026 F1 - Gilles Villeneuve - Hasil Sprint Qualifying
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m14.772s
|1m13.026s
|1m12.965s
|2
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m14.010s
|1m13.551s
|1m13.033s
|3
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m14.265s
|1m13.957s
|1m13.280s
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m14.665s
|1m13.858s
|1m13.299s
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m13.889s
|1m13.465s
|1m13.326s
|6
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m15.006s
|1m13.554s
|1m13.410s
|7
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m14.028s
|1m14.412s
|1m13.504s
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m14.541s
|1m14.239s
|1m13.605s
|9
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m14.517s
|1m14.140s
|1m13.737s
|10
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m15.500s
|1m14.547s
|1m14.536s
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m15.673s
|1m14.595s
|12
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m15.801s
|1m14.627s
|13
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m15.484s
|1m14.702s
|14
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m15.760s
|1m14.928s
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m15.872s
|1m15.305s
|16
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m15.760s
|17
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m16.002s
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m16.354s
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m16.642s
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m16.866d
|21
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|No time set
|22
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|No time set