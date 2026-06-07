F1 GP Monako 2026: Starting Grid Balapan di Monte Carlo

Berikut adalah susunan grid untuk Grand Prix Monaco Formula 1 2026 hari ini.

Andrea Kimi Antonelli akan memulai Grand Prix Monaco dari posisi pole setelah penampilan sensasional di sesi kualifikasi terpenting musim ini.

Antonelli yang berusia 19 tahun merebut pole dengan upaya terakhir di Q3 dan akan berada di barisan paling depan grid, dengan Max Verstappen dari Red Bull bergabung dengannya di barisan depan.

Antonelli in Monaco © XPB Images

Ferrari memenuhi baris kedua di grid, dengan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton memulai dari posisi ketiga di depan rekan setimnya dan jagoan tuan rumah Charles Leclerc, yang menyesali kecelakaan lap terakhirnya di Q3, yang memupus harapannya untuk meraih pole position.

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Isack Hadjar memulai dari posisi kelima di Red Bull kedua, di depan George Russell, yang berusaha untuk meminimalkan kerugian di balapan hari Minggu dari posisi enam di grid.

Max Verstappen, Red Bull, 2026 Monaco Grand Prix

Pasangan McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, akan memulai balapan dari posisi ketujuh dan kedelapan, sementara Pierre Gasly dan Liam Lawson melengkapi posisi start 10 besar di urutan kesembilan dan kesepuluh untuk Alpine dan Racing Bulls.

Di posisi paling belakang, Aston Martin yang dikendarai Fernando Alonso dan Lance Stroll akan memulai balapan dari posisi ke-21 dan ke-22.

F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Starting Grid Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim 1 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 3 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 5 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 6 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 7 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 8 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 9 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 10 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 11 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 12 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 13 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 14 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 15 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 16 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 17 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 18 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 19 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 20 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 21 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 22 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team

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