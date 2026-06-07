F1 GP Monako 2026: Starting Grid Balapan di Monte Carlo

Starting grid untuk balapan F1 GP Monako 2026 dari jalanan Monte Carlo, putaran 6 dari 22.

The top three qualifiers at the Monaco Grand Prix
The top three qualifiers at the Monaco Grand Prix
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Berikut adalah susunan grid untuk Grand Prix Monaco Formula 1 2026 hari ini.

Andrea Kimi Antonelli akan memulai Grand Prix Monaco dari posisi pole setelah penampilan sensasional di sesi kualifikasi terpenting musim ini.

Antonelli yang berusia 19 tahun merebut pole dengan upaya terakhir di Q3 dan akan berada di barisan paling depan grid, dengan Max Verstappen dari Red Bull bergabung dengannya di barisan depan.

Antonelli in Monaco
Antonelli in Monaco
© XPB Images

Ferrari memenuhi baris kedua di grid, dengan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton memulai dari posisi ketiga di depan rekan setimnya dan jagoan tuan rumah Charles Leclerc, yang menyesali kecelakaan lap terakhirnya di Q3, yang memupus harapannya untuk meraih pole position.

Isack Hadjar memulai dari posisi kelima di Red Bull kedua, di depan George Russell, yang berusaha untuk meminimalkan kerugian di balapan hari Minggu dari posisi enam di grid.

Max Verstappen, Red Bull, 2026 Monaco Grand Prix
Max Verstappen, Red Bull, 2026 Monaco Grand Prix

Pasangan McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, akan memulai balapan dari posisi ketujuh dan kedelapan, sementara Pierre Gasly dan Liam Lawson melengkapi posisi start 10 besar di urutan kesembilan dan kesepuluh untuk Alpine dan Racing Bulls.

Di posisi paling belakang, Aston Martin yang dikendarai Fernando Alonso dan Lance Stroll akan memulai balapan dari posisi ke-21 dan ke-22.

F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Starting Grid Grand Prix

PosPembalapNATTim
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
5Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team
8Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
10Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
11Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team
12Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team
13Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team
14Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
15Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
16Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team
18Sergio PerezMEXCadillac F1 Team
19Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team
21Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
F1 GP Monako 2026: Starting Grid Balapan di Monte Carlo
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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