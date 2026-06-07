F1 GP Monako 2026: Starting Grid Balapan di Monte Carlo
Starting grid untuk balapan F1 GP Monako 2026 dari jalanan Monte Carlo, putaran 6 dari 22.
Berikut adalah susunan grid untuk Grand Prix Monaco Formula 1 2026 hari ini.
Andrea Kimi Antonelli akan memulai Grand Prix Monaco dari posisi pole setelah penampilan sensasional di sesi kualifikasi terpenting musim ini.
Antonelli yang berusia 19 tahun merebut pole dengan upaya terakhir di Q3 dan akan berada di barisan paling depan grid, dengan Max Verstappen dari Red Bull bergabung dengannya di barisan depan.
Ferrari memenuhi baris kedua di grid, dengan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton memulai dari posisi ketiga di depan rekan setimnya dan jagoan tuan rumah Charles Leclerc, yang menyesali kecelakaan lap terakhirnya di Q3, yang memupus harapannya untuk meraih pole position.
Isack Hadjar memulai dari posisi kelima di Red Bull kedua, di depan George Russell, yang berusaha untuk meminimalkan kerugian di balapan hari Minggu dari posisi enam di grid.
Pasangan McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, akan memulai balapan dari posisi ketujuh dan kedelapan, sementara Pierre Gasly dan Liam Lawson melengkapi posisi start 10 besar di urutan kesembilan dan kesepuluh untuk Alpine dan Racing Bulls.
Di posisi paling belakang, Aston Martin yang dikendarai Fernando Alonso dan Lance Stroll akan memulai balapan dari posisi ke-21 dan ke-22.
F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Starting Grid Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|5
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|8
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|11
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|12
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|14
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|15
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|16
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|18
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|19
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|21
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team