Hamilton Berharap Hujan Membuka Peluangnya di GP Monako

Lewis Hamilton berharap hujan turun untuk bisa melaju dari barisan kedua grid Formula 1 di Grand Prix Monaco.

Hamilton tampak kembali ke performa terbaiknya sejak finis kedua di Grand Prix Kanada, dan mengakhiri hari Jumat sebagai pembalap tercepat di Monaco.

Namun, peningkatan yang ditemukan Mercedes dan Red Bull mengubah peta kekuatan di Monako, dengan Hamilton turun ke posisi ketiga, di belakang Kimi Antonelli dan Max Verstappen.

Lewis Hamilton, Ferrari, 2026 Monaco Grand Prix

Namun, dengan peluang menyalip sangat terbatas, Hamilton terbuka tentang peluangnya untuk maju pada hari Minggu - bahkan jika cuaca cerah dan bukan hujan yang diramalkan.

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“Maksud saya, Anda tahu bagaimana balapan ini berlangsung,” kata Hamilton. “Ini sangat, sangat sulit.

“Saya rasa tidak akan ada peluang menyalip. Saya harap kita bisa mendapatkan start yang sangat bagus, mungkin memberikan tekanan pada dua pembalap di depan. Dan kita mungkin membutuhkan hujan.

“Tapi tidak ada yang mustahil. Kita bisa memberikan tekanan, tapi akan sangat sulit untuk mengalahkan kedua pembalap ini. Kita punya dua pembalap hebat yang mengendarai mobil cepat dan sangat cepat sepanjang akhir pekan.

“Sayang sekali balapan ini umumnya seperti parade, dalam artian kita seringkali hanya saling mengikuti.

“Mobil selalu terlalu panas, rem selalu terlalu panas, hanya karena kondisi treknya, dan kita hanya punya satu pit stop karena ban sangat keras dan seringkali sangat cepat aus.

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Hamilton in Monaco © XPB Images

“Saya harap ada cara jenius untuk membuat balapan ini lebih menyenangkan dari sudut pandang pembalap dan dari sudut pandang penggemar di masa depan.

“Saya tidak tahu, tetapi saya tetap akan memberikan segalanya dan mengganggu mereka sebisa mungkin dan mencoba memaksa mereka untuk tidak melewati tikungan-tikungan tertentu.”

Ke mana kecepatan Ferrari pergi?

Setelah memimpin hari Jumat, Hamilton bingung mengapa Ferrari "kehilangan sebagian performa dalam semalam", menyatakan bahwa mobilnya "dalam kondisi buruk" menjelang kualifikasi.

“Anda bisa melihat di Q1 bahwa saya tertinggal sekitar tujuh persepuluh detik atau semacam itu, dan saya harus melakukan penyesuaian besar pada sayap untuk mencoba menyeimbangkan kembali mobil karena suatu alasan,” jelasnya.

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“Jadi saya tidak yakin apa yang salah. Kita akan menyelidikinya lebih dalam, tetapi saya pikir pada akhirnya, kita kehilangan kesempatan untuk memperebutkan baris depan menjelang kualifikasi dengan keseimbangan yang kita dapatkan.”

Hamilton gives Antonelli a thumbs up in Monaco © XPB Images

“Jadi ini agak mengejutkan, tapi saya tetap bersyukur. Saya sudah memaksimalkan semuanya dengan keseimbangan yang saya miliki. Mobil berada di ambang batas dan saya pun berada di ambang batas semaksimal mungkin.”

Hamilton menambahkan: “Saya rasa kami tidak salah dalam pengaturan, itulah masalahnya.

“Saya rasa penyesuaian terkecil hanya sekitar satu milimeter di sini, satu milimeter di sana – penyesuaian terkecil, tetapi kami benar-benar perlu menyelidiki apa yang berubah, karena mobil benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan entah mengapa saya kehilangan kendali bagian belakang, padahal saya memiliki keseimbangan yang baik hampir sepanjang akhir pekan.

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“Saya rasa dengan kecepatan yang kami miliki pada hari Jumat, kami bisa lebih dekat. Para pembalap lain mulai mencetak waktu yang luar biasa di akhir, jadi salut untuk mereka, dan kami akan berusaha keras besok.

“Mudah-mudahan, kami bisa mengimbangi dan siapa tahu, mungkin kami bisa memulai dengan sangat baik.”