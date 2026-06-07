Verstappen Merasa Seperti Dirinya Lagi di Kualifikasi Monako

Max Verstappen “merasa seperti dirinya sendiri lagi" karena sifat kualifikasi Formula 1 di Grand Prix Monako memungkinknnya untuk memacu mobil hingga batas maksimal.

Verstappen berulang kali mengkritik regulasi mesin F1 2026 yang tidak sesuai dengan gaya alaminya sebagai pembalap, khususnya dengan seberapa banyak manajemen energi yang harus dilakukan saat kualifikasi.

Namun, di sirkuit jalan raya Monte Carlo yang sempit dan berliku, yang mengurangi kebutuhan akan manajemen energi, para pembalap dapat memacu mobil sedekat mungkin dengan kecepatan maksimal di kualifikasi sejauh musim ini.

Verstappen was all smiles after qualifying

Verstappen, yang mengancam akan pergi F1 di akhir musim jika perubahan yang diusulkan untuk tahun 2027 tidak terlaksana, percaya bahwa peraturan sasis baru merupakan langkah yang tepat.

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"Saya pikir peraturan sasis sama sekali tidak buruk, jadi saya pikir secara umum dengan mobil yang sedikit lebih kecil, saya pikir itu baik-baik saja," kata pembalap Red Bull itu.

"Saya cukup menyukai sekarang karena pandangan pada poros depan sedikit lebih baik di sekitar tikungan, dibandingkan dengan benda di atas ban yang kita miliki sebelumnya [deflektor roda].

"Jika Anda bisa melaju dengan kecepatan penuh dan memilih gigi yang ingin Anda gunakan di tikungan, itu akan selalu lebih baik. Jadi, akhirnya saya merasa seperti diri saya sendiri lagi di dalam mobil, katakanlah seperti itu, dengan cara Anda ingin menggunakan gigi.

"Sayangnya, tentu saja kita tidak bisa melakukan itu di terlalu banyak tempat dalam kalender, tetapi itulah yang membuatnya semakin alami untuk dikendarai."

Verstappen narrowly missed out on pole

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Verstappen hampir saja meraih pole position yang mengejutkan, hanya untuk melihat Andrea Kimi Antonelli menggesernya dari puncak timesheets dengan selisih 0,043 detik lewat upaya terakhirnya di Q3.

Meskipun kalah tipis dalam perebutan pole, Verstappen memuji Red Bull atas peningkatan performa yang mengesankan setelah awal akhir pekan yang sulit pada hari Jumat.

"Cukup [terkejut] setelah pagi ini, kami tertinggal sekitar sembilan persepuluh detik. Saya yakin kami akan melakukan beberapa peningkatan menjelang kualifikasi, tetapi, ya, tidak untuk memperebutkan pole," jelas pembalap Belanda itu.

"Jujur, ketika saya masuk ke mobil, saya berpikir, 'oke, mari kita coba pulih sedikit, mungkin lima besar'. Itu targetnya, tetapi saya akan mengatakan sejak awal kualifikasi, mobil terasa sedikit lebih baik.

"Kami masih memiliki beberapa masalah kecil, terutama di sektor tengah, di situlah kami paling banyak kehilangan waktu. Ada beberapa pembatas yang harus kami lewati dan beberapa gundukan, atau bagian lintasan yang sedikit lebih rumit saat ini untuk mobil kami.

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"Tapi saya masih berpikir bahwa, secara keseluruhan, kami menjalani kualifikasi yang sangat baik. Kami berada di posisi atas, kami berjuang untuk pole position, jadi bahkan jika Anda memberi tahu saya setelah kemarin bahwa kami terlihat cukup baik untuk memulai dari barisan depan, saya akan langsung menerimanya.

"Ini merupakan perubahan yang sangat baik. Ya, saya cukup senang, pagi ini benar-benar tidak senang dan sekarang saya cukup senang lagi. Jadi, tentu saja, itu bagus ketika hal itu penting."

"Ini tentu saja sesi terpenting akhir pekan ini. Tentu saja, besok masih ada start yang tahun ini tampaknya sedikit lebih penting untuk dilakukan dengan benar dibandingkan tahun-tahun lain di mana itu bukan masalah besar, menurut saya. Jadi itu masih sesuatu yang harus kita perhatikan, tetapi, ya, secara keseluruhan bagi kami ini adalah akhir pekan yang sangat positif."