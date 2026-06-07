Fred Vasseur Kembali ke Pit Box Ferrari untuk GP Monako

Team Principal Formula 1 Ferrari, Fred Vasseur, telah kembali ke paddock menjelang Grand Prix Monaco hari Minggu setelah dirawat di rumah sakit.

Pria Prancis 58 tahun itu berada di sirkuit pada hari Jumat untuk memimpin Ferrari meraih posisi satu-dua di kedua sesi latihan, tetapi ia tidak hadir pada hari kualifikasi pada hari Sabtu karena alasan medis.

Sebuah pernyataan dari Ferrari mengatakan: "Fred Vasseur tidak akan berada di sirkuit hari ini. Setelah beberapa pemeriksaan medis, Fred akan tetap berada di bawah pengawasan di fasilitas medis setempat."

Vasseur has been in charge of Ferrari since 2023

“Tidak ada informasi medis lebih lanjut yang akan diberikan. Kami mendoakan Fred cepat pulih dan berharap dapat segera melihatnya kembali di lintasan.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Vasseur, yang telah menjadi kepala tim Ferrari sejak awal tahun 2023, kembali ke paddock pada hari Minggu menjelang Grand Prix Monaco.

Ferrari memasuki akhir pekan sebagai favorit tetapi gagal meraih pole position di kualifikasi, dengLewis Hamilton finis ketiga di belakang Andrea Kimi Antonelli dari Mercedes dan Max Verstappen dari Red Bull.

Charles Leclerc sempat berada di posisi pole sebelum pembalap lain memperbaiki catatan waktunya, dan mengalami kecelakaan di push lap terakhirnya setelah menabrak dinding di tikungan Tabac.

Pembalap Monako 28 tahun itu, yang menandatangani perpanjangan kontrak dengan Ferrari jelang akhir pekan, akan memulai balapan dari posisi keempat, berdampingan dengan Hamilton di baris kedua.

Hamilton qualified third on the grid

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ferrari belum memenangkan grand prix sejak Grand Prix Meksiko pada Oktober 2024 dan Hamilton berupaya meraih kemenangan grand prix pertamanya bersama tim merah sejak kepindahannya yang sensasional dari Mercedes.

Berbicara setelah kualifikasi, juara dunia tujuh kali itu mengatakan: “Kita tahu bagaimana jalannya balapan ini. Ini sangat sulit. Saya rasa tidak ada peluang untuk menyalip.

"Saya berharap kita bisa mendapatkan start yang sangat bagus dan mungkin memberikan tekanan kepada kedua pembalap di depan.

"Akan sangat sulit untuk mengalahkan kedua pembalap ini. Anda memiliki dua pembalap hebat yang mengendarai mobil cepat dan sangat cepat sepanjang akhir pekan.

"Saya akan tetap memberikan segalanya dan mencoba mengganggu mereka sebisa mungkin dan mencoba memaksa mereka untuk tidak melewati tikungan-tikungan tertentu."

Article continues below ADVERTISEMENT