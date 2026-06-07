Verstappen Takut Ditabrak saat Mogok di Start GP Monako

Max Verstappen telah menjelaskan apa yang salah di awal Grand Prix Formula 1 Monaco dan menyebabkan dia harus mundur dari balapan.

Empat kali juara dunia itu melaju pelan dari posisi start kedua di grid saat mobil Red Bull-nya mogok saat lampu padam, yang mengakibatkan dia terlempar ke posisi paling belakang pada lap pertama balapan 78 lap hari Minggu.

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Verstappen akhirnya berhasil menjauh dari garis start, tetapi melaju sangat lambat sebelum masuk pit dan mundur di akhir lap pertama.

"Lap pemanasan saja sudah tidak berjalan dengan baik, dan setelah itu pra-start sangat buruk," jelas Verstappen kepada Sky Sports F1. "Tidak ada konsistensi sama sekali, dan kemudian mesin tiba-tiba mati.

“Saya hanya mendapatkan sedikit tenaga kembali setelah tikungan pertama, dan kemudian suara mesin terdengar sangat mengerikan. Saya tidak bisa menginjak gas penuh, jadi kami menguranginya dan itu saja."

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Saat ditanya oleh Crash.net tentang apa yang terjadi, Verstappen menambahkan: “Pada pra-start, biasanya Anda menemukan target RPM Anda, tetapi sama sekali tidak bergerak. RPM-nya hanya naik turun secara drastis. Agak aneh.

“Begitu saya melepaskan kopling, mesin langsung tersendat. Setelah itu, suara yang saya dengar dari mesin begitu saya mendapatkan kembali tenaga di Tikungan 1 sangat buruk, jadi saya langsung mengangkat pedal gas dan membawanya pulang.”

Verstappen mengakui bahwa ia khawatir akan ditabrak dari belakang.

“Saya tidak punya tenaga, jadi saya mengemudi ke kiri dengan gesekan roda, dan pada kecepatan tinggi, saya hanya berteriak bahwa semua orang akan berbelok ke kanan,” katanya. “Untungnya semua orang bereaksi dengan sangat baik.”

Pembalap Belanda itu mengatakan bahwa akan lebih sulit baginya untuk pensiun jika ia sedang berjuang untuk kejuaraan dunia.

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“Tentu saja jika saya memimpin kejuaraan, tentu saja itu akan menjadi sangat, sangat menyakitkan,” kata Verstappen.

“We know everyone wants to finish every single race. I just hope that we understand quickly what it is and then we can fix it for the future.”

“Kami tahu semua orang ingin menyelesaikan setiap balapan. Saya hanya berharap kita segera memahami apa masalahnya dan kemudian kita bisa memperbaikinya untuk masa depan.”

Red Bull menunjukkan performa yang kuat dalam dua balapan terakhir di Kanada dan Monaco, dan Verstappen ingin melihat apakah itu akan berlanjut di putaran berikutnya di Barcelona.

“Ini trek yang benar-benar berbeda, jadi ini akan menjadi ujian yang baik untuk melihat apakah kita benar-benar telah membuat langkah maju yang signifikan atau tidak, karena ini semua tentang kecepatan tinggi dan performa aerodinamis,” katanya. “Jadi, ini akan menjadi akhir pekan yang menarik.

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“Kami cepat di trek berkecepatan rendah dengan tidak terlalu banyak tikungan berkecepatan tinggi. Saya tahu dari apa yang telah saya lihat tahun ini, itu sedikit titik lemah kami.

“Jadi saya berharap dengan perubahan pada mobil yang telah kami lakukan, akan lebih baik, tetapi tentu saja saya tidak tahu seberapa banyak.”