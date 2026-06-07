F1 GP Monako 2026: Antonelli Kalahkan Hamilton, Petaka untuk Rusell
Hasil balapan F1 GP Monako di sirkuit jalan raya Monte Carlo, putaran 6 dari 22.
Kimi Antonelli meraih kemenangan dominan di F1 GP Monako 2026 yang kacau, mengungguli juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton.
Antonelli memulai balapan dengan baik setelah Max Verstappen mengalami masalah start dan mundur pada lap pertama.
Hamilton dan Charles Leclerc naik ke P2 dan P3, tetapi ia tidak mampu menandingi kecepatan Mercedes. Leclerc mengalami kecelakaan saat memegang posisi podium di bagian trek yang rusak dengan 10 lap tersisa.
George Russell mengalami hari yang buruk, karena ia diselidiki atas sejumlah pelanggaran, tetapi hanya diberi penalti lima detik karena ngebut di pit lane. Tetapi ia gagal menunaikan penalti tersebut di pit-stop berikutnya, yang kemudian ditingkatkan menjadi penalti drive-through.
Setelah bendera merah dikibarkan, pembalap Inggris itu finis di luar zona poin, jatuh di belakang Hamilton dalam klasemen pembalap.
Kekacauan yang terjadi di balapan menjadi berkah tak terduga bagi Oscar Piastri yang finis keempat untuk McLaren, sementara Liam Lawson dan Arvid Lindblad berada di enam besar untuk Racing Bulls.
Sergio Perez mencetak poin pertama Cadillac musim ini di posisi kesepuluh, setelah Nico Hulkenberg dikenai penalti 10 detik di akhir balapan karena menyebabkan tabrakan dengan Carlos Sainz.
F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Hasil Balapan Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|78 Laps
|2
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+6.271s
|3
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|+23.394s
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|+24.261s
|5
|Liam Lawson
|NZD
|Racing Bulls
|+26.553s
|6
|Arvid Lindblad
|GBR
|Racing Bulls
|+29.010s
|7
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+30.369s
|8
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|+33.413s
|9
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|+37.140s
|10
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|+39.153s
|11
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+41.899s
|12
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|+42.748s
|13
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+43.353s
|14
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|+44.102s
|15
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+48.964s
|16
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|+8 laps
|DNF
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+14 laps
|DNF
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+22 laps
|DNF
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|+35 laps
|DNF
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|+51 laps
|DNF
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|+63 laps
|DNF
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing