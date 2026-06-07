F1 GP Monako 2026: Antonelli Kalahkan Hamilton, Petaka untuk Rusell

Hasil balapan F1 GP Monako di sirkuit jalan raya Monte Carlo, putaran 6 dari 22.

Antonelli leads in Monaco
Antonelli leads in Monaco
© XPB Images
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Kimi Antonelli meraih kemenangan dominan di F1 GP Monako 2026 yang kacau, mengungguli juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton.

Antonelli memulai balapan dengan baik setelah Max Verstappen mengalami masalah start dan mundur pada lap pertama.

Hamilton dan Charles Leclerc naik ke P2 dan P3, tetapi ia tidak mampu menandingi kecepatan Mercedes. Leclerc mengalami kecelakaan saat memegang posisi podium di bagian trek yang rusak dengan 10 lap tersisa.

George Russell mengalami hari yang buruk, karena ia diselidiki atas sejumlah pelanggaran, tetapi hanya diberi penalti lima detik karena ngebut di pit lane. Tetapi ia gagal menunaikan penalti tersebut di pit-stop berikutnya, yang kemudian ditingkatkan menjadi penalti drive-through.

Setelah bendera merah dikibarkan, pembalap Inggris itu finis di luar zona poin, jatuh di belakang Hamilton dalam klasemen pembalap.

Kekacauan yang terjadi di balapan menjadi berkah tak terduga bagi Oscar Piastri yang finis keempat untuk McLaren, sementara Liam Lawson dan Arvid Lindblad berada di enam besar untuk Racing Bulls.

Sergio Perez mencetak poin pertama Cadillac musim ini di posisi kesepuluh, setelah Nico Hulkenberg dikenai penalti 10 detik di akhir balapan karena menyebabkan tabrakan dengan Carlos Sainz.

F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Hasil Balapan Lengkap

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team78 Laps
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+6.271s
3Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing+23.394s
4Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team+24.261s
5Liam LawsonNZDRacing Bulls+26.553s
6Arvid LindbladGBRRacing Bulls+29.010s
7Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+30.369s
8Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team+33.413s
9Esteban OconFRATGR Haas F1 Team+37.140s
10Sergio PerezMEXCadillac F1 Team+39.153s
11Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+41.899s
12Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team+42.748s
13George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+43.353s
14Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team+44.102s
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+48.964s
16Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team+8 laps
DNFCharles LeclercMONScuderia Ferrari HP+14 laps
DNFLance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+22 laps
DNFLando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team+35 laps
DNFOllie BearmanGBRTGR Haas F1 Team+51 laps
DNFValtteri BottasFINCadillac F1 Team+63 laps
DNFMax VerstappenNEDOracle Red Bull Racing 

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F1 GP Monako 2026: Antonelli Kalahkan Hamilton, Petaka untuk Rusell
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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