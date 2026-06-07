F1 GP Monako 2026: Antonelli Kalahkan Hamilton, Petaka untuk Rusell

Kimi Antonelli meraih kemenangan dominan di F1 GP Monako 2026 yang kacau, mengungguli juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton.

Antonelli memulai balapan dengan baik setelah Max Verstappen mengalami masalah start dan mundur pada lap pertama.

Hamilton dan Charles Leclerc naik ke P2 dan P3, tetapi ia tidak mampu menandingi kecepatan Mercedes. Leclerc mengalami kecelakaan saat memegang posisi podium di bagian trek yang rusak dengan 10 lap tersisa.

George Russell mengalami hari yang buruk, karena ia diselidiki atas sejumlah pelanggaran, tetapi hanya diberi penalti lima detik karena ngebut di pit lane. Tetapi ia gagal menunaikan penalti tersebut di pit-stop berikutnya, yang kemudian ditingkatkan menjadi penalti drive-through.

Setelah bendera merah dikibarkan, pembalap Inggris itu finis di luar zona poin, jatuh di belakang Hamilton dalam klasemen pembalap.

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Kekacauan yang terjadi di balapan menjadi berkah tak terduga bagi Oscar Piastri yang finis keempat untuk McLaren, sementara Liam Lawson dan Arvid Lindblad berada di enam besar untuk Racing Bulls.

Sergio Perez mencetak poin pertama Cadillac musim ini di posisi kesepuluh, setelah Nico Hulkenberg dikenai penalti 10 detik di akhir balapan karena menyebabkan tabrakan dengan Carlos Sainz.