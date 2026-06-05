F1 GP Monako 2026: Hasil Latihan Jumat dari Monte Carlo
Hasil lengkap latihan Jumat untuk F1 GP Monako 2026 di Sirkuit Jalan Raya Monte Carlo.
Lewis Hamilton memimpin Ferrari 1-2 di sesi Free Practice 2 F1 GP Monako pada Jumat sore.
Scuderia terlihat menjadi tim yang harus dikalahkan pada hari Jumat, mendominasi kedua sesi latihan Jumat, dengan Leclerc tercepat di FP1 sebelum Hamilton menemukan kecepatan dengan ban Soft di FP2.
Meskipun Mercedes tampak mengancam dengan ban Medium di fase pembuka FP2, ancaman mereka mengendur saat ban Soft dipasang, Max Verstappen mengungguli duet Silver Arrows untuk berada di posisi ketiga.
George Russell menjadi pembalap Mercedes yang lebih bahagia, ia unggul tipis di depan Kimi Antonelli.
McLaren menjalani sesi yang sulit, tanpa kecepatan seperti tim-tim unggulan lainnya, dan hanya memiliki satu mobil setelah sebagian kecil FP2 berlalu, menepi karena diduga mengalami masalah baterai.
Audi tampil mengejutkan dengan Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto berada di 10 besar di kedua sesi dan berada dalam posisi ideal untuk memimpin pertarungan papan tengah.
Sesi Sergio Perez berakhir lebih awal karena asap mengepul dari kokpitnya - akibat kebakaran rem.
F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Lap
|1
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m13.026s
|35
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m13.137s
|35
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m13.194s
|34
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m13.405s
|35
|5
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m13.529s
|34
|6
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m14.087s
|23
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m14.088s
|30
|8
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m14.094s
|34
|9
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m14.359s
|34
|10
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m14.456s
|36
|11
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m14.497s
|36
|12
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m14.512s
|34
|13
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m14.600s
|38
|14
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m14.748s
|36
|15
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m14.758s
|30
|16
|Liam Lawson
|NWZ
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m14.785s
|35
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m14.845s
|34
|18
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m15.116s
|31
|19
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m15.274s
|8
|20
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m15.294s
|30
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m15.759s
|28
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m16.174s
|27
FP1
Charles Leclerc memimpin sesi pembuka di Monte Carlo, mengungguli rekan setimnya Lewis Hamilton yang memastikan 1-2 untuk Ferrari.
Para pembalap menghabiskan separuh pertama sesi dengan ban Hard, membangun grip di lintasan sebelum mulai menggunakan ban Medium Pirelli.
Seiring berjalannya waktu, kesalahan mulai muncul, dengan para pembalap tampak mengalami lock-up roda depan di beberapa tikungan, sambil berjuang mengatasi oversteer saat memasuki tikungan di Neuvelle Chicane dan bagian kedua dari Swimming Pool.
Setelah Lando Norris nyaris mengalami kecelakaan di tikungan terakhir, Isack Hadjar tidak seberuntung itu. Ia kehilangan kendali atas mobil Red Bull-nya, yang menabrak pembatas dengan bagian depan terlebih dahulu, kemudian mobil melintir dan bagian belakang mobil juga menabrak dengan keras, membuat bendera merah dikibarkan untuk pertama kalinya.
Pengibaran bendera merah kedua terjadi setelah Fernando Alonso mengalami masalah karena rem depan terkunci di Neuvelle Chicane, yang membuat mobilnya menabrak pembatas. Meskipun ia mampu kembali ke pit, puing-puing yang tertinggal di lintasan menyebabkan bendera merah dikibarkan, mengakhiri sesi latihan yang berarti.
Max Verstappen berada di posisi ketiga meskipun ada keluhan tentang mobil Red Bull-nya, dengan pesaing kejuaraan Kimi Antonelli dan George Russell sama-sama berada di lima besar.
McLaren menunjukkan beberapa momen kecepatan, tetapi Norris hanya mampu finis di posisi keenam, dengan Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, dan Pierre Gasly melengkapi sepuluh besar.
F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Lap
|1
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m13.978s
|31
|2
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m14.204s
|28
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m14.491s
|26
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m14.537s
|31
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m14.983s
|29
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m15.291s
|27
|7
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m15.343s
|27
|8
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m15.565s
|29
|9
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m15.750s
|31
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m15.828s
|32
|11
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m15.989s
|33
|12
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m16.041s
|31
|13
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m16.148s
|14
|14
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m16.170s
|28
|15
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m16.189s
|32
|16
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m16.292s
|31
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m16.333s
|31
|18
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m16.389s
|34
|19
|Liam Lawson
|NWZ
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m16.431s
|31
|20
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m16.678s
|21
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m17.460s
|27
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m17.556s
|16