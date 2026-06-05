F1 GP Monako 2026: Hasil Latihan Jumat dari Monte Carlo

Lewis Hamilton memimpin Ferrari 1-2 di sesi Free Practice 2 F1 GP Monako pada Jumat sore.

Scuderia terlihat menjadi tim yang harus dikalahkan pada hari Jumat, mendominasi kedua sesi latihan Jumat, dengan Leclerc tercepat di FP1 sebelum Hamilton menemukan kecepatan dengan ban Soft di FP2.

Meskipun Mercedes tampak mengancam dengan ban Medium di fase pembuka FP2, ancaman mereka mengendur saat ban Soft dipasang, Max Verstappen mengungguli duet Silver Arrows untuk berada di posisi ketiga.

George Russell menjadi pembalap Mercedes yang lebih bahagia, ia unggul tipis di depan Kimi Antonelli.

McLaren menjalani sesi yang sulit, tanpa kecepatan seperti tim-tim unggulan lainnya, dan hanya memiliki satu mobil setelah sebagian kecil FP2 berlalu, menepi karena diduga mengalami masalah baterai.

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Audi tampil mengejutkan dengan Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto berada di 10 besar di kedua sesi dan berada dalam posisi ideal untuk memimpin pertarungan papan tengah.

Sesi Sergio Perez berakhir lebih awal karena asap mengepul dari kokpitnya - akibat kebakaran rem.

F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m13.026s 35 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m13.137s 35 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m13.194s 34 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m13.405s 35 5 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m13.529s 34 6 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 1m14.087s 23 7 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m14.088s 30 8 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m14.094s 34 9 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m14.359s 34 10 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m14.456s 36 11 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m14.497s 36 12 Carlos Sainz SPA Atlassian Williams F1 Team 1m14.512s 34 13 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m14.600s 38 14 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m14.748s 36 15 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m14.758s 30 16 Liam Lawson NWZ Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m14.785s 35 17 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m14.845s 34 18 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m15.116s 31 19 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m15.274s 8 20 Fernando Alonso SPA Aston Martin Aramco F1 Team 1m15.294s 30 21 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m15.759s 28 22 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m16.174s 27

FP1

Charles Leclerc memimpin sesi pembuka di Monte Carlo, mengungguli rekan setimnya Lewis Hamilton yang memastikan 1-2 untuk Ferrari.

Para pembalap menghabiskan separuh pertama sesi dengan ban Hard, membangun grip di lintasan sebelum mulai menggunakan ban Medium Pirelli.

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Seiring berjalannya waktu, kesalahan mulai muncul, dengan para pembalap tampak mengalami lock-up roda depan di beberapa tikungan, sambil berjuang mengatasi oversteer saat memasuki tikungan di Neuvelle Chicane dan bagian kedua dari Swimming Pool.

Setelah Lando Norris nyaris mengalami kecelakaan di tikungan terakhir, Isack Hadjar tidak seberuntung itu. Ia kehilangan kendali atas mobil Red Bull-nya, yang menabrak pembatas dengan bagian depan terlebih dahulu, kemudian mobil melintir dan bagian belakang mobil juga menabrak dengan keras, membuat bendera merah dikibarkan untuk pertama kalinya.

Pengibaran bendera merah kedua terjadi setelah Fernando Alonso mengalami masalah karena rem depan terkunci di Neuvelle Chicane, yang membuat mobilnya menabrak pembatas. Meskipun ia mampu kembali ke pit, puing-puing yang tertinggal di lintasan menyebabkan bendera merah dikibarkan, mengakhiri sesi latihan yang berarti.

Max Verstappen berada di posisi ketiga meskipun ada keluhan tentang mobil Red Bull-nya, dengan pesaing kejuaraan Kimi Antonelli dan George Russell sama-sama berada di lima besar.

McLaren menunjukkan beberapa momen kecepatan, tetapi Norris hanya mampu finis di posisi keenam, dengan Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, dan Pierre Gasly melengkapi sepuluh besar.

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