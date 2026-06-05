F1 GP Monako 2026: Hasil Latihan Jumat dari Monte Carlo

Hasil lengkap latihan Jumat untuk F1 GP Monako 2026 di Sirkuit Jalan Raya Monte Carlo.

Perez in Monaco
Perez in Monaco
© XPB Images
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Lewis Hamilton memimpin Ferrari 1-2 di sesi Free Practice 2 F1 GP Monako pada Jumat sore.

Scuderia terlihat menjadi tim yang harus dikalahkan pada hari Jumat, mendominasi kedua sesi latihan Jumat, dengan Leclerc tercepat di FP1 sebelum Hamilton menemukan kecepatan dengan ban Soft di FP2.

Meskipun Mercedes tampak mengancam dengan ban Medium di fase pembuka FP2, ancaman mereka mengendur saat ban Soft dipasang, Max Verstappen mengungguli duet Silver Arrows untuk berada di posisi ketiga.

George Russell menjadi pembalap Mercedes yang lebih bahagia, ia unggul tipis di depan Kimi Antonelli.

McLaren menjalani sesi yang sulit, tanpa kecepatan seperti tim-tim unggulan lainnya, dan hanya memiliki satu mobil setelah sebagian kecil FP2 berlalu, menepi karena diduga mengalami masalah baterai.

Audi tampil mengejutkan dengan Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto berada di 10 besar di kedua sesi dan berada dalam posisi ideal untuk memimpin pertarungan papan tengah.

Sesi Sergio Perez berakhir lebih awal karena asap mengepul dari kokpitnya - akibat kebakaran rem.

F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m13.026s35
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m13.137s35
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m13.194s34
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m13.405s35
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m13.529s34
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m14.087s23
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m14.088s30
8Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m14.094s34
9Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m14.359s34
10Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m14.456s36
11Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m14.497s36
12Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m14.512s34
13Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m14.600s38
14Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m14.748s36
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m14.758s30
16Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m14.785s35
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m14.845s34
18Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m15.116s31
19Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m15.274s8
20Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m15.294s30
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m15.759s28
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m16.174s27

FP1

Charles Leclerc memimpin sesi pembuka di Monte Carlo, mengungguli rekan setimnya Lewis Hamilton yang memastikan 1-2 untuk Ferrari.

Para pembalap menghabiskan separuh pertama sesi dengan ban Hard, membangun grip di lintasan sebelum mulai menggunakan ban Medium Pirelli.

Seiring berjalannya waktu, kesalahan mulai muncul, dengan para pembalap tampak mengalami lock-up roda depan di beberapa tikungan, sambil berjuang mengatasi oversteer saat memasuki tikungan di Neuvelle Chicane dan bagian kedua dari Swimming Pool.

Setelah Lando Norris nyaris mengalami kecelakaan di tikungan terakhir, Isack Hadjar tidak seberuntung itu. Ia kehilangan kendali atas mobil Red Bull-nya, yang menabrak pembatas dengan bagian depan terlebih dahulu, kemudian mobil melintir dan bagian belakang mobil juga menabrak dengan keras, membuat bendera merah dikibarkan untuk pertama kalinya.

Pengibaran bendera merah kedua terjadi setelah Fernando Alonso mengalami masalah karena rem depan terkunci di Neuvelle Chicane, yang membuat mobilnya menabrak pembatas. Meskipun ia mampu kembali ke pit, puing-puing yang tertinggal di lintasan menyebabkan bendera merah dikibarkan, mengakhiri sesi latihan yang berarti.

Max Verstappen berada di posisi ketiga meskipun ada keluhan tentang mobil Red Bull-nya, dengan pesaing kejuaraan Kimi Antonelli dan George Russell sama-sama berada di lima besar.

McLaren menunjukkan beberapa momen kecepatan, tetapi Norris hanya mampu finis di posisi keenam, dengan Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, dan Pierre Gasly melengkapi sepuluh besar.

F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m13.978s31
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m14.204s28
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m14.491s26
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m14.537s31
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m14.983s29
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m15.291s27
7Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m15.343s27
8Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m15.565s29
9Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m15.750s31
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m15.828s32
11Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m15.989s33
12Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m16.041s31
13Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m16.148s14
14Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m16.170s28
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m16.189s32
16Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m16.292s31
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m16.333s31
18Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m16.389s34
19Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m16.431s31
20Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m16.678s21
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m17.460s27
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m17.556s16

In this article

F1 GP Monako 2026: Hasil Latihan Jumat dari Monte Carlo
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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