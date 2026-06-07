Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Monako di Jalanan Monte Carlo
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Monako, putaran 6 dari 22.
Kimi Antonelli menambah keunggulannya di puncak klasemen Formula 1 dengan kemenangan di Grand Prix Monaco.
Antonelli memberikan pukulan telak bagi harapan gelar rekan setimnya di Mercedes, George Russell, dengan meraih kemenangan kelima beruntun. Di sisi lain, Russell gagal mencetak poin untuk akhir pekan kedua beruntun setelah dikenai dua penalti oleh Steward.
Lewis Hamilton melompati mantan rekan setimnya di Mercedes untuk naik ke posisi kedua secara keseluruhan, dengan finis kedua di sirkuit jalanan ikonik tersebut.
Charles Leclerc berada di posisi keempat untuk Ferrari, dengan Oscar Piastri naik ke posisi kelima, di depan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris.
Keuntungan besar dari Monaco datang dari Cadillac, dengan Sergio Perez mengumpulkan poin F1 pertama tim setelah finis di posisi kesepuluh. Fernando Alonso nyaris meraih poin untuk Aston Martin di posisi ke-11.
Klasemen F1 2026 - Grand Prix Monako - Rd 6/22
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|5
|156
|2
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|90
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|88
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|75
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|60
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|58
|7
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|0
|43
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|29
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|26
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|26
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|18
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|15
|13
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|13
|14
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|6
|15
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|3
|17
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|2
|18
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|20
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0