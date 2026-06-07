Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Monako di Jalanan Monte Carlo

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Monako, putaran 6 dari 22.

Antonelli in Monaco
Antonelli in Monaco
© XPB Images
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Kimi Antonelli menambah keunggulannya di puncak klasemen Formula 1 dengan kemenangan di Grand Prix Monaco.

Antonelli memberikan pukulan telak bagi harapan gelar rekan setimnya di Mercedes, George Russell, dengan meraih kemenangan kelima beruntun. Di sisi lain, Russell gagal mencetak poin untuk akhir pekan kedua beruntun setelah dikenai dua penalti oleh Steward.

Lewis Hamilton melompati mantan rekan setimnya di Mercedes untuk naik ke posisi kedua secara keseluruhan, dengan finis kedua di sirkuit jalanan ikonik tersebut.

Charles Leclerc berada di posisi keempat untuk Ferrari, dengan Oscar Piastri naik ke posisi kelima, di depan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris.

Keuntungan besar dari Monaco datang dari Cadillac, dengan Sergio Perez mengumpulkan poin F1 pertama tim setelah finis di posisi kesepuluh. Fernando Alonso nyaris meraih poin untuk Aston Martin di posisi ke-11.

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Monako - Rd 6/22

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team5156
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP090
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team188
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP075
5Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team060
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team058
7Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing043
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing029
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team026
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team026
11Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team018
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team015
13Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team013
14Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team06
15Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team03
17Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team02
18Sergio PerezMEXCadillac F1 Team01
19Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team0 
20Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team0 
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team0 
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team0 

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Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Monako di Jalanan Monte Carlo
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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