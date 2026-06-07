Leclerc “Merasa Seperti Idiot” setelah Tersingkir dari GP Monako

Pembalap Formula 1 Ferrari, Charles Leclerc, mengatakan bahwa ia merasa seperti “idiot” setelah mengalami kecelakaan di Grand Prix Monako.

Leclerc melihat balapan kandangnya berakhir secara menyedihkan ketika ia mmengalami kecelakaan pada Lap 65, yang membuat keluarnya Safety Car kedua pada GP Monako yang dramatis pada hari Minggu.

Setelah kecelakaan tersebut, balapan dihentikan sementara saat sirkuit diperiksa setelah kekhawatiran muncul bahwa kerusakan aspal menyebabkan insiden Leclerc dan Lance Stroll dari Aston Martin, yang sebelumnya menabrak di tikungan sama pada Lap 60.

Leclerc had another weekend to forget

Leclerc meluapkan amarahnya melalui radio tim terkait kecelakaan yang mengakhiri balapannya, dan tampaknya menyalahkan remnya. “Saya bahkan tidak mau disalahkan! Rem sialan ini,” keluhnya.

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Pembalap Monako itu tetap mempertahankan penilaiannya setelah balapan, menepis anggapan bahwa aspal yang lepas mungkin menyebabkan kecelakaan tersebut.

“Tidak membantu jika aspalnya lepas, tetapi data berbicara sendiri,” kata Leclerc kepada Sky Sports F1.

"Ini sangat membuat frustrasi. Saya selalu sangat jujur, dan tidak peduli berapa banyak kesalahan yang saya lakukan, saya tidak suka melihat diri saya sendiri di cermin dan mencari-cari alasan ketika saya melakukan kesalahan.

“Itulah mengapa saya selalu jujur setiap kali saya berada di depan kamera, tapi saya tidak akan mengambil satupun hari ini.

“Dengan suhu ban yang dingin, inkonsistensi dan ban menjadi lebih sensitif karena Anda berada di batasnya, merupakan mimpi buruk yang mutlak.

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“Saya terlihat seperti orang idiot, dan ketika Anda terlihat seperti orang bodoh karena kesalahan Anda, tidak apa-apa, tapi itu sangat berbahaya.”

Berbicara kepada media termasuk Crash.net setelah wawancara TV-nya, Leclerc menjelaskan: “Dari keempat rem, tiga rem saya tidak berfungsi. Jadi di mobil Formula 1, itu bukanlah hal yang baik.

"Rem depan kiri berfungsi dengan baik, rem depan kanan setengah berfungsi, dan kedua rem belakang sama sekali tidak berfungsi.

“Dan ketika saya mengatakan sama sekali tidak berfungsi, itu berarti berdasarkan data, tidak ada perlambatan sama sekali. Seolah-olah kalipernya bahkan tidak ada di dalam mobil.

“Satu-satunya hal yang dapat saya katakan adalah bahwa kami memiliki solusinya di tim dan saya akan menggunakan konfigurasi Lewis untuk balapan berikutnya dan seterusnya, yang mudah-mudahan akan menjadi langkah maju. Ini benar-benar mimpi buruk.”

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Leclerc mengungkapkan masalah tersebut muncul pada Ferrari-nya selama periode safety car pertama.

“Begitu saya memasuki periode safety car, tiga dari empat rem saya berhenti berfungsi,” katanya.

“Saya tidak pernah bisa mengaktifkannya lagi, tidak ada yang berfungsi lagi. Saya mencoba melakukan banyak tindakan di dalam mobil untuk mencoba memperbaikinya.

“Satu-satunya solusi yang saya miliki adalah tidak mengerem di tikungan terakhir, tetapi saya akan menabrak di Tikungan 1. Tidak ada solusi sama sekali.

“Saya tidak tahu apakah itu masalah keausan. Itu sering menjadi masalah di sini. Saya tidak tahu apa itu, tetapi ada masalah yang jelas.”

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Ketika ditanya apakah ia pernah mengalami masalah tersebut sebelumnya, Leclerc menjawab: "Tidak, tidak sampai separah itu.

“Tentu saja terkadang agak sulit, tetapi di sana sama sekali tidak mungkin untuk melewati tikungan."

Leclerc mengatakan manajemen senior Ferrari setuju dengan penilaiannya setelah meninjau data.

"Fred [Vasseur, Team Principal Ferrari] dan Jerome [d’Ambrosio, wakil Team Principal Ferrari] melihat datanya, dan saya pikir itu sangat jelas bagi semua orang. Saya rasa tidak ada keraguan," tambahnya.

Ketika ditanya apakah ada hal positif yang dapat diambil dari balapan tersebut, Leclerc menjawab: "Bahwa saya akan memiliki solusi untuk rem akhir pekan depan."

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