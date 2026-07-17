Ferrari Diinvestigasi untuk Pelanggaran Ban Aneh di Latihan GP Belgia

Ferrari menghadapi penyelidikan terkait kemungkinan pelanggaran aturan ban selama sesi latihan Jumat Grand Prix Belgia.

Ferrari faces an investigation
Ferrari faces an investigation

Tak lama setelah Free Practice 2 di Spa-Francorchamps berakhir, sebuah dokumen FIA mengkonfirmasi bahwa Ferrari telah dilaporkan kepada steward oleh delegasi teknis F1, Jo Bauer, karena gagal mengembalikan set ban yang benar untuk Charles Leclerc dan Lewis Hamilton setelah FP1.

Bauer mencatat: "Setelah FP1, tim Scuderia Ferrari HP secara elektronik mengembalikan dua set ban cuaca kering (set 16-301 & 16-401) untuk Mobil 16 (LEC) sesuai dengan Pasal B6.4.1 dan B6.3.8 a) iii). 

"Namun, ban yang bersangkutan tidak dikembalikan secara fisik ke Pemasok Ban yang Ditunjuk sebelum dimulainya FP2.

“Hal ini tidak sesuai dengan Pasal B6.4.2. Setelah FP1, tim Scuderia Ferrari HP secara elektronik mengembalikan dua set ban cuaca kering (set 44-301 & 44-401) untuk Mobil 44 (HAM) sesuai dengan Pasal B6.4.1 dan B6.3.8 a) iii).

“Namun, ban yang bersangkutan tidak dikembalikan secara fisik kepada Pemasok Ban yang Ditunjuk sebelum dimulainya FP2. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal B6.4.2.”

Hamilton ended Friday practice fourth-fastest
Hamilton ended Friday practice fourth-fastest

Perwakilan tim Ferrari telah dipanggil untuk menghadap para steward pada pukul 19:10 waktu setempat (18:10 waktu Inggris atau 00:10 Sabtu dini hari Waktu Indonesia Barat).

Setelah setiap sesi latihan, tim diharuskan mengembalikan dua set ban ke Pirelli untuk mengontrol jumlah ban yang digunakan dan memastikan persaingan yang adil. Hal ini harus dilakukan secara fisik dan elektronik.

Pelanggaran ini jarang terjadi, tetapi ada preseden historis ketika Aston Martin (saat itu Force India) melanggar peraturan ini pada Grand Prix Jerman 2016.

Dalam kasus ini, tim yang berbasis di Silverstone tersebut mengembalikan satu set ban yang berbeda dari yang terdaftar secara elektronik dan menggunakan satu set ban selama kualifikasi yang seharusnya dikembalikan setelah sesi latihan terakhir.

Pelanggaran tersebut mengakibatkan Nico Hulkenberg dikenai penalti satu posisi di grid untuk balapan di Jerman.

Ferrari could be in trouble with the stewards
Ferrari could be in trouble with the stewards

"Di akhir FP1, kebanyakan orang menggunakan dua ban, kemudian ban tersebut harus dikembalikan secara elektronik ke dalam sistem untuk memberi tahu Pirelli ban mana yang dikembalikan dan mana yang ditinggalkan - semuanya diberi kode batang dan dipindai saat masuk dan keluar," jelas analis Sky Sports F1, Bernie Collins, yang saat itu merupakan bagian dari tim Force India.

"Namun, ban tersebut harus dikirim kembali secara fisik ke Pirelli. Alasan mengapa ban tersebut harus dikirim kembali secara fisik adalah karena Pirelli memeriksanya untuk melihat kerusakan, sobekan, atau hal-hal lain yang perlu diubah pada ban - tekanan, masalah keselamatan.

"Ketika Aston Martin melakukannya, kami secara fisik mengembalikan ban tetapi tidak mengembalikan ban yang benar secara elektronik. Kami mendapat penalti satu posisi grid untuk Nico Hulkenberg dan sangat kesal karenanya.

"Fakta bahwa ban tersebut belum dikembalikan secara fisik lebih menjadi masalah karena idenya adalah Anda bisa menggunakan ban itu untuk latihan pit stop, Pirelli tidak memiliki semua data yang tepat. Menurut pendapat saya, itu perlu lebih berupa teguran ringan, perlu berupa penalti."

Collins menambahkan: "Satu-satunya hal adalah itu bukan kesalahan pembalap. Ini adalah masalah prosedur tim, jadi mungkin mereka akan mencoba untuk merugikan tim, daripada pembalap yang tidak bersalah."

Tags:

F1
Ferrari
Charles Leclerc
Lewis Hamilton
Ferrari Diinvestigasi untuk Pelanggaran Ban Aneh di Latihan GP Belgia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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