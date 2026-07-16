Ferrari Ungkap Perubahan yang Membantu Kebangkitan Leclerc

Charles Leclerc membalikkan performanya di Formula 1 untuk memenangkan Grand Prix Inggris.

Leclerc celebrates at Silverstone
Leclerc celebrates at Silverstone
© XPB Images

Charles Leclerc bangkit dari masa sulit untuk memenangkan Grand Prix Formula 1 Inggris, dan bos Ferrari, Fred Vasseur, yakin pembalap Monako itu sudah menemukan kepercayaan dirinya kembali.

Leclerc tidak mampu menyamai rekan setimnya, Lewis Hamilton, di sebagian besar awal musim 2026, tertinggal lebih dari 40 poin dalam perebutan gelar juara.

Meskipun Vasseur menegaskan bahwa pembalap Monako itu belum kehilangan keunggulannya, penggantian rem dari Brembo ke Carbon Industries, seperti yang digunakan Hamilton, mengembalikan Leclerc ke dalam pertarungan di barisan depan untuk pertama kalinya tahun ini.

Vasseur in Austria
Vasseur in Austria
© XPB Images

Berbicara setelah kemenangan di Silverstone, Vasseur mengatakan kepada media, termasuk Crash.net, "Yah, saya pikir hasil ini adalah dorongan kepercayaan diri terbaik yang bisa dia dapatkan.

"Selain itu, karena kami mengembangkan mobil dari awal musim, kami perlu menyesuaikan kembali pengaturan setiap kali. Charles, di atas itu, dia mengalami perubahan rem beberapa balapan yang lalu, [jadi] Anda harus sedikit mengubah semuanya.

"Tetapi ini bukan hanya masalah performa. Performanya ada, saya pikir ini lebih tentang kepercayaan diri, dan ini akan sangat membantunya."

Hamilton and Leclerc celebrate Ferrari's second win of 2026
Hamilton and Leclerc celebrate Ferrari's second win of 2026

Dengan kemenangannya, Leclerc memperkecil jarak menjadi 39 poin dari Hamilton, yang saat ini terpaut 32 poin dari pemimpin klasemen Kimi Antonelli - pembalap Italia itu sedang mengalami masa sulit dengan masalah keandalan di Spanyol dan Silverstone.

Ketika ditanya apakah Leclerc telah menemukan sesuatu yang baru di mobilnya, Vasseur menambahkan: "Dia menemukan kepercayaan diri. Itu saja.

"Setiap langkah pengaturan tidak membuat perbedaan yang signifikan dalam hal waktu putaran, tetapi terkadang, itu memberi mereka kepercayaan diri untuk sedikit lebih agresif.

"Dan untuk kecepatan balapan, itu sangat penting. Dia sangat konsisten sepanjang balapan. Jika Anda melihat 20 lap pertama, dia hanya terpaut satu atau dua persepuluh detik, dan dia sangat penting bagi kami untuk tetap bersaing dengan Mercedes."

Tags:

F1
2026
Ferrari
Charles Leclerc
Ferrari Ungkap Perubahan yang Membantu Kebangkitan Leclerc
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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