Steiner Tantang McLaren untuk Membangun Power Unit F1 Sendiri

Mantan bos Haas, Guenther Steiner, percaya McLaren seharusnya membangun Power Unit sendiri daripada tetap menjadi tim pelanggan.

Steiner in the F1 paddock
Steiner in the F1 paddock
© XPB Images

McLaren telah berganti-ganti pemasok unit daya atau mesin selama perjalanannya di F1, termasuk pemasok saat ini Mercedes, Honda, Peugeot, dan Ford-Cosworth.

Berbeda dari kebanyakan tim papan atas, terutama di era modern, McLaren tidak pernah memproduksi unit dayanya sendiri. Hal ini menjadikan McLaren sebagai pengecualian di antara empat tim teratas, dengan Mercedes, Ferrari, dan Red Bull semuanya menggunakan Power Unit yang dirancang sendiri.

Piastri at Silverstone
Piastri at Silverstone
© XPB Images

“Mereka adalah pabrikan mobil; seharusnya mereka membuat mesin mereka sendiri,” kata Steiner kepada podcast The Red Flags.

“Karena mereka selalu, ketika ada yang salah, [mengatakan] ‘Oh, mesinnya, sekarang kita tidak mendapatkan mesin yang sama dengan Mercedes’.

“Mereka punya masalah dengan Renault saat itu. Mereka punya masalah dengan Honda. Selalu saja ada masalah. Pada titik tertentu, Anda perlu bersikap dewasa, dan mereka punya cukup uang.

“Zak cukup pandai memasarkan tim itu, sponsor. Dapatkan uangnya, daripada menyimpannya di bank, buat mesin sendiri. Maksud saya, itu akan mengirimkan pesan. Selain itu, saya pikir, secara komersial untuk mobil jalan raya mereka, itu akan menjadi hal yang baik. Itu pendapat saya tentang hal itu, mereka harus mencobanya.

“Red Bull mencobanya, dan mereka melakukannya dengan cukup baik. Audi mencobanya. Mereka adalah produsen mobil; mereka tidak ingin membeli mesin Ferrari. Mereka ingin berdiri di atas kaki mereka sendiri, mereka ingin dianggap serius.”

Audi came into F1 with its own power unit instantly
Audi came into F1 with its own power unit instantly
© XPB Images

Meskipun ia percaya bahwa McLaren harus mengambil jalan ini, Steiner mengakui bahwa hal itu bukanlah perkara mudah.

“Membuat mesin itu tidak mudah, tetapi saya pikir rintangan pertama adalah uang dan kemudian orang-orang – seperti selalu terjadi ketika Anda melakukan sesuatu, ketika Anda berbisnis,” tambahnya.

“Tetapi pada titik tertentu jika Anda tidak puas dengan apa yang telah Anda lakukan, dan mereka juga tidak, apa yang perlu Anda lakukan – Anda perlu melakukannya sendiri.”

Tags:

F1
2026
McLaren
Steiner Tantang McLaren untuk Membangun Power Unit F1 Sendiri
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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