Norris Ingin Berpasangan dengan Rossi di Le Mans 24 Jam

Juara dunia Formula 1 Lando Norris mengatakan “mungkin dalam beberapa tahun ke depan” dia dan legenda MotoGP Valentino Rossi bisa menjadi rekan satu tim untuk ajang Le Mans 24 Hours.

Bintang McLaren, Lando Norris, adalah penggemar berat Valentino Rossi, dan keduanya tampil di Goodwood Festival of Speed pada hari Jumat.

Norris mengendarai beberapa mobil menaiki bukit Goodwood pada hari Jumat, termasuk Hypercar baru McLaren menjelang kembalinya mereka ke kelas utama Kejuaraan Ketahanan Dunia dan 24 Jam Le Mans pada tahun 2027.

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Bersama Rossi di balkon Goodwood House pada Jumat sore, keduanya ditanya apakah mereka ingin menjadi rekan satu tim di Sportscar dan di Le Mans.

“Tentu saja,” kata Norris memulai, sebelum Rossi menambahkan: “Saya sudah mencoba bertanya kepadanya, tetapi mereka sangat sibuk sekarang, para pembalap Formula 1.”

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Norris kemudian mengatakan bahwa dengan McLaren memasuki kelas utama Le Mans tahun depan, pintu terbuka bagi keduanya untuk bersaing memperebutkan gelar juara di ajang enduro ikonik tersebut di masa depan.

“Kami memiliki terlalu banyak balapan, tetapi dengan McLaren sekarang memasuki Le Mans, mungkin tahun depan… tidak, bukan tahun depan,” katanya.

“Tetapi mungkin dalam beberapa tahun ke depan, saya ingin sekali. Itu akan menjadi suatu kehormatan bagi saya dan pasti akan sangat menyenangkan.”

Rossi menambahkan: “Saya akan mencoba menunggu Lando.”

Legenda MotoGP Rossi beralih ke balap mobil pada tahun 2022 di kategori GT, dan mencatat pada tahun 2021: “Jika kita bisa balapan dengan Lando, bagi saya, itu akan menjadi kesenangan yang luar biasa karena dia sangat cepat dan kita pasti bisa menikmatinya.”

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Prospek keduanya bekerja sama di Goodwood Revival dengan mobil klasik di akhir tahun juga diangkat.

“Saya ingin berdandan, dan saya ingin bersenang-senang,” kata Norris.

“Kenapa tidak? Saya akan membiarkan dia yang menentukan mobilnya,” Rossi menyimpulkan.

The McLaren MCL-HY © McLaren

Rossi berkompetisi di 24 Hours of Le Mans dua kali pada tahun 2024 dan 2025 selama masa baktinya di FIA WEC bersama BMW di kelas LMGT3.

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Kru bernomor 46 gagal menyelesaikan kedua balapan tersebut, dengan masalah teknis yang merampas kesempatan Rossi untuk meraih podium di edisi 2025.

Rossi meninggalkan WEC pada akhir musim lalu, tetapi telah menandatangani kontrak kembali dengan BMW untuk melanjutkan balapan di GT World Challenge Europe.

Pembalap Italia itu mengendarai mobil Hypercar dalam uji coba pada tahun 2024.

Di Le Mans tahun lalu, bos McLaren, Zak Brown, membuka peluang bagi Norris dan rekan setimnya, Oscar Piastri, untuk berpartisipasi di Le Mans di masa depan bersama merek tersebut di kelas Hypercar.

“Apakah mereka akan ikut Le Mans? Saya sudah berbicara dengan mereka berdua tentang Le Mans,” kata Brown. “Mereka ingin berada di Le Mans dengan salah satu [mobil kami].”

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