Williams Menilai Peluangnya untuk Mempertahankan Carlos Sainz

Williams bertekad untuk mempertahankan Carlos Sainz hingga musim berikutnya.

Sainz at Silverstone
Sainz at Silverstone
© XPB Images
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James Vowles yakin bahwa tim Formula 1 Williams dapat mempertahankan Carlos Sainz meski awal musimnya di 2026 mengecewakan.

Ia bersikeras bahwa Sainz sepenuhnya berkomitmen untuk membantu tim naik peringkat dan ingin "mencurahkan DNA-nya" ke dalam proyek tersebut.

Sainz hanya mencatatkan tiga kali posisi kesembilan tahun ini, dan ia gagal mencetak poin dalam serangkaian hasil buruk di tiga balapan terakhir.

Sainz recently reaffirmed his commitment to Williams
Sainz recently reaffirmed his commitment to Williams

Vowles mengatakan paket peningkatan untuk Silverstone akhir pekan ini akan membantu mengarahkan pengembangan FW48 ke arah yang benar menjelang perubahan yang jauh lebih besar yang akan terjadi pada GP Azerbaijan.

“Saya dan dia tidak berbicara setiap hari, tetapi mungkin setiap dua hari,” kata Vowles ketika ditanya oleh Crash.net apakah dia khawatir untuk mempertahankan pembalap Spanyol itu. “Dan saya pikir saya benar ketika mengatakan bahwa dia kemarin mengatakan di sinilah dia ingin berada, di sinilah dia ingin kariernya berada, jadi dia dan saya sejalan.

“Apakah dia frustrasi dengan kondisi kita saat ini? Ya. Jujur saja, saya juga frustrasi. Yang dia cari adalah: apakah Anda memiliki kemampuan untuk melihat ini dari perspektif yang benar, membalikkan keadaan, dan meningkatkan performa dengan kecepatan yang tepat?

“Dan itulah yang harus kita tunjukkan kepadanya. Saya yakin kita akan mampu melakukannya. Saya pikir akhir pekan ini akan menjadi titik awal yang baik setelah dua pertandingan terakhir, dan itulah yang dia cari.”

Vowles knows what Williams must show Sainz to keep hold of the Spaniard
Vowles knows what Williams must show Sainz to keep hold of the Spaniard

Vowles mengakui bahwa Sainz bisa mencari alternatif lain: “Dia memiliki kemampuan untuk pergi, tidak harus ke mana saja di grid, tetapi ke sejumlah lokasi lain.

"Dia ingin ini menjadi miliknya, karena dia ingin menanamkan DNA-nya ke dalamnya seperti yang saya lakukan juga, dan menjadikannya miliknya sendiri. Dan tugas saya di sini hanyalah menunjukkan kepadanya beberapa elemen dasar, yang hampir kita capai.”

Meskipun peningkatan di Baku menjadi fokus utama, Vowles mengatakan bahwa tidak tepat untuk membandingkannya dengan penantian Aston Martin untuk paket besar tunggal di Hungaria, karena Williams telah mengambil langkah-langkah.

“Cara terbaik untuk menggambarkannya kepada Anda adalah ini mobil spesifikasi B, sasis baru, dan beberapa komponen lain yang menyertainya. Itu akan menjadi peningkatan besar, itu benar.

“Apa yang kami lakukan antara Suzuka hingga Miami adalah peningkatan yang cukup besar. Apa yang kami miliki akhir pekan ini sebenarnya juga merupakan peningkatan yang cukup besar, pada saat yang sama. 

"Dan kemudian kami memiliki pengurangan bobot lainnya, yang, dalam hal performa, sebenarnya akan cukup signifikan.”

Williams has made some improvements, but more are set to follow
Williams has made some improvements, but more are set to follow

Vowles mengakui bahwa tim tertinggal dari jadwal di beberapa area program pembangunan kembali, tetapi ia tetap yakin bahwa tim akan mencapai tujuan yang diinginkan.

“Berdasarkan rencana yang saya berikan kepada dewan direksi ketika saya bergabung, kami sedikit tertinggal di beberapa area, dan sedikit lebih maju di area lain,” katanya. “Ini sangat sulit dilakukan, karena Anda membongkar struktur yang telah dibangun selama N tahun.

“Sampai batas tertentu, mungkin akan lebih mudah jika Anda memulai dari awal, dan kami membangunnya dengan alat dan metode yang tepat.

“Ini sulit dilakukan, tetapi bukan tidak mungkin dilakukan dengan investasi yang tepat, sistem yang tepat, dan struktur yang tepat. Ini sepenuhnya mungkin dilakukan.”

Williams Menilai Peluangnya untuk Mempertahankan Carlos Sainz
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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