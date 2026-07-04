Antonelli Kerahkan Segalanya untuk Menyalip Hamilton di Sprint Silverstone

Kimi Antonelli mengatakan dia “menggunakan semua yang saya miliki” untuk melakukan overtake penting terhadap Lewis Hamilton di Sprint Race Silverstone.

Kedua pembalap itu bermain kucing dan tikus dengan mengerahkan energi, di mana Antonelli membuntuti Hamilton di tahap awal, sebelum akhirnya pembalap Mercedes itu berhasil melewatinya pada lap kedelapan.

Antonelli won Saturday's 17-lap sprint race

Setelah itu, dengan lintasan yang bersih di depannya, ia semakin menjauh, dan Hamilton tidak mampu membalas.

“Balapan yang menyenangkan, sangat seru,” kata Antonelli. “Saya memulai dengan baik, tetapi kemudian saya tidak bisa mendapatkan momentum yang cukup di Tikungan 1. Saya tidak cukup dekat, tetapi kemudian saya mampu mengimbangi Lewis.

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“Dan begitu saya memasuki overtake mode, saya mulai memperkecil jarak, dan kemudian melakukan manuver tersebut. Dan kemudian, tentu saja, ada sedikit ruang bebas, dan saya mencoba untuk menjauh. Tapi ya, itu balapan yang menyenangkan, dan sangat seru, dan saya menikmatinya.”

Menjelaskan lebih lanjut tentang overtake tersebut, ia berkata: “Jelas saya mendapatkan momentum yang bagus dari tikungan keempat. Dia sedikit melebar, dan saya pikir dia menggunakan boost untuk bertahan, dan saya hanya menunggu, lalu saya menggunakannya dari tikungan ke-13. Saya menggunakan semua yang saya miliki, dan ya, berhasil menyalip.”

The top three in the Silverstone sprint race © XPB Images

Antonelli menekankan bahwa para pembalap menggunakan strategi energi yang berbeda di sepanjang putaran tersebut.

“Ada banyak perbedaan tergantung bagaimana tim mengerahkan energi mereka, bagaimana mereka menggunakan energi tersebut,” katanya.

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“Saya rasa di belakang Lewis, dia mengerahkan lebih banyak energi di bagian kecepatan tinggi daripada saya, dan saya mengerahkan lebih banyak energi di awal lap. Jadi itu sangat bergantung pada banyak faktor. Tapi itu menciptakan peluang untuk melakukan manuver.”

Mengenai prospeknya untuk sisa akhir pekan, dia berkata: “Sejujurnya, mobil terasa bagus selama balapan, juga dalam hal degradasi. Jadi saya tidak ingin banyak mengubahnya di kualifikasi.

"Ini lebih tentang mencoba mengeluarkan lebih banyak dari diri saya sendiri. Tapi saya rasa kami berada di posisi yang cukup baik.”