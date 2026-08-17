Bearman Akui Kebangkitan Hamilton "Tak Ideal" untuk Kariernya

Ollie Bearman mengakui bahwa kebangkitan Lewis Hamilton di Formula 1 saat ini "tidak ideal" bagi harapannya untuk menjadi pembalap Ferrari.

Pembalap Inggris berusia 21 tahun itu merupakan bagian dari akademi pembalap Ferrari yang saat ini dipinjamkan ke tim Haas; performa gemilangnya di sana memunculkan anggapan bahwa ia bisa saja dipromosikan ke tim utama Scuderia.

Musim debut yang sangat buruk bagi Hamilton bersama Ferrari tahun lalu semakin memperkuat spekulasi bahwa Bearman bisa saja menggantikannya lebih cepat dari perkiraan semula.

Hamilton celebrates in Spain © XPB Images

Tapi Hamilton kembali ke performa terbaiknya saat F1 memperkenalkan regulasi baru, juara dunia tujuh kali itu sudah mengklaim kemenangan Ferrari pertamanya di Barcelona, dan saat ini berada di posisi kedua klasemen di bawah Andrea Kimi Antonelli.

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Bearman senang melihat Hamilton kembali ke performa terbaiknya tahun ini, meskipun hal itu berarti ia harus menunggu lebih lama untuk promosi ke Scuderia.

"Sebagai penggemar F1 sekaligus penggemar Lewis, sungguh keren melihatnya tampil di level performa saat ini," ujar Bearman dalam podcast F1 Beyond The Grid.

"Melihatnya berdiri di podium tertinggi di Barcelona merupakan momen yang sangat istimewa bagi dunia F1 Inggris secara umum. Ada tiga pembalap Inggris di podium, dengan pembalap terbaik yang pernah kita saksikan menempati posisi pertama. Itu adalah hal yang sungguh istimewa.

"Tentu saja, jika bicara soal masa depan saya, situasi ini bukanlah hal yang ideal. Namun, saya masih muda. Usia saya baru 21 tahun.

"Saya tidak perlu terburu-buru, dan bagi saya, bertahan di Haas untuk saat ini bukanlah hal yang buruk. Saya merasa masih banyak hal yang bisa dipelajari di tim ini. Masih banyak pula pencapaian yang bisa diraih."

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Bearman's wait for a full-time Ferrari drive looks set to go on

Bearman sebenarnya melakukan debut F1 bersama Ferrari di Grand Prix Arab Saudi 2024 sebagai pengganti dadakan bagi Carlos Sainz, yang absen akibat radang usus buntu.

Meskipun kesepakatan peminjamannya dengan Haas tampaknya akan berlanjut hingga tahun 2027, ia tetap bertekad untuk mewujudkan ambisi utamanya untuk naik ke tim utama Ferrari.

"Target saya tetap ingin menjadi pembalap Ferrari suatu hari nanti," jelasnya. "Tentu saja, saya tidak ingin hanya berdiam diri selama tiga, empat, atau lima tahun menunggu kursi kosong, karena tidak ada jaminan apa pun. Anda bisa saja membuang-buang masa-masa terbaik dalam karier Anda.

"Tujuan utama saya mungkin terdengar agak egois, dan itu tidak masalah, karena itulah alasan saya berada di sini: saya ingin bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Jadi, jika saya mendapatkan kesempatan itu - di mana pun itu - saya pasti akan mengambilnya."

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