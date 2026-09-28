"Saya Salah Satu yang Terbaik" - Ocon Tetap Yakin dengan Masa Depannya di F1

Esteban Ocon menegaskan dirinya "salah satu yang terbaik" di antara para pembalap yang ada saat masa depannya di Formula 1 masih menggantung bersama Haas.

Kontrak Ocon dengan Haas akan berakhir pada pengujung musim, dan spekulasi masa depan pembalap Prancis itu kian santer, karena ia diperkirakan akan kehilangan kursinya untuk musim 2027.

Menjelang Grand Prix Azerbaijan akhir pekan ini, Ocon menegaskan bahwa ia "sudah pasti berstatus free agent untuk tahun depan", sementara pembalap papan atas Formula 2 sekaligus pembalap junior Ferrari, Rafael Camara, disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menggantikannya.

Musim 2026 menjadi masa yang berat bagi Ocon, yang performanya sebagian besar kalah dari rekan setimnya, Ollie Bearman. Namun, pembalap berusia 30 tahun itu berhasil bangkit dengan gemilang dengan finis di posisi kedelapan pada balapan hari Sabtu di Baku.

Ocon scored his best result of the season with P8 in Baku

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Ini adalah hasil terbaik Ocon musim ini sekaligus menjadi kali pertama ia meraih poin sejak Grand Prix Monako bulan Juni lalu, memberinya keyakinan penuh untuk bertahan di F1.

"Saya bisa bilang, 'Saya pantas mendapatkannya', bukan segala omong kosong lainnya," ujar Ocon kepada para wartawan di Baku usai Grand Prix Azerbaijan.

"Saya sudah pernah balapan melawan siapa saja di luar sana, dan kemampuan saya selalu setara," tegas Ocon. "Saya pernah juara di setiap kejuaraan yang saya ikuti. Saya memenangi balapan di Formula Renault. Saya menjuarai kejuaraan gokart. Saya menjuarai Formula 3. Saya menjuarai GP3."

"Saya bersaing di posisi 10 besar DTM selama separuh musim. Saya pernah menang di Formula 1. Saya mampu melakukannya. Saya adalah salah satu yang terbaik di luar sana, dan saya tidak takut untuk mengatakannya."

Komatsu says Haas will reveal its 2027 line-up "soon"

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Team Principal Haas, Ayao Komatsu, menegaskan bahwa belum ada keputusan yang diambil terkait masa depan Ocon, sembari membeberkan jadwal bagi tim asal Amerika tersebut untuk menentukan susunan pembalap mereka untuk tahun 2027.

"Kami belum mengambil keputusan apa pun, namun setiap pembalap memiliki tenggat waktu tertentu dalam tahun ini untuk menentukan pilihan," ujar Komatsu.

"Hal itu hanya berarti kami belum memutuskan opsi tersebut, namun pembicaraan itu sendiri sudah berlangsung cukup lama. Situasinya tidak banyak berubah; kami masih berupaya menentukan langkah untuk tahun depan."

Saat ditanya kapan keputusan akan diambil, Komatsu menjawab: "Segera, dalam beberapa minggu ke depan. Kami telah merampungkan seluruh evaluasi; kini kami tinggal menunggu untuk merangkum hasil temuan, melakukan diskusi internal dengan Gene [Haas], dan mengambil keputusan akhir."