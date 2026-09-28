"Saya Salah Satu yang Terbaik" - Ocon Tetap Yakin dengan Masa Depannya di F1

Esteban Ocon melontarkan pernyataan penuh tekad di tengah ketidakpastian masa depan F1-nya bersama Haas.

Esteban Ocon insists he deserves to be in F1
Esteban Ocon insists he deserves to be in F1

Esteban Ocon menegaskan dirinya "salah satu yang terbaik" di antara para pembalap yang ada saat masa depannya di Formula 1 masih menggantung bersama Haas.

Kontrak Ocon dengan Haas akan berakhir pada pengujung musim, dan spekulasi masa depan pembalap Prancis itu kian santer, karena ia diperkirakan akan kehilangan kursinya untuk musim 2027.

Menjelang Grand Prix Azerbaijan akhir pekan ini, Ocon menegaskan bahwa ia "sudah pasti berstatus free agent untuk tahun depan", sementara pembalap papan atas Formula 2 sekaligus pembalap junior Ferrari, Rafael Camara, disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menggantikannya.

Musim 2026 menjadi masa yang berat bagi Ocon, yang performanya sebagian besar kalah dari rekan setimnya, Ollie Bearman. Namun, pembalap berusia 30 tahun itu berhasil bangkit dengan gemilang dengan finis di posisi kedelapan pada balapan hari Sabtu di Baku.

Ocon scored his best result of the season with P8 in Baku
Ocon scored his best result of the season with P8 in Baku

Ini adalah hasil terbaik Ocon musim ini sekaligus menjadi kali pertama ia meraih poin sejak Grand Prix Monako bulan Juni lalu, memberinya keyakinan penuh untuk bertahan di F1.

"Saya bisa bilang, 'Saya pantas mendapatkannya', bukan segala omong kosong lainnya," ujar Ocon kepada para wartawan di Baku usai Grand Prix Azerbaijan.

"Saya sudah pernah balapan melawan siapa saja di luar sana, dan kemampuan saya selalu setara," tegas Ocon. "Saya pernah juara di setiap kejuaraan yang saya ikuti. Saya memenangi balapan di Formula Renault. Saya menjuarai kejuaraan gokart. Saya menjuarai Formula 3. Saya menjuarai GP3."

"Saya bersaing di posisi 10 besar DTM selama separuh musim. Saya pernah menang di Formula 1. Saya mampu melakukannya. Saya adalah salah satu yang terbaik di luar sana, dan saya tidak takut untuk mengatakannya."

Komatsu says Haas will reveal its 2027 line-up "soon"
Komatsu says Haas will reveal its 2027 line-up "soon"

Team Principal Haas, Ayao Komatsu, menegaskan bahwa belum ada keputusan yang diambil terkait masa depan Ocon, sembari membeberkan jadwal bagi tim asal Amerika tersebut untuk menentukan susunan pembalap mereka untuk tahun 2027.

"Kami belum mengambil keputusan apa pun, namun setiap pembalap memiliki tenggat waktu tertentu dalam tahun ini untuk menentukan pilihan," ujar Komatsu.

"Hal itu hanya berarti kami belum memutuskan opsi tersebut, namun pembicaraan itu sendiri sudah berlangsung cukup lama. Situasinya tidak banyak berubah; kami masih berupaya menentukan langkah untuk tahun depan."

Saat ditanya kapan keputusan akan diambil, Komatsu menjawab: "Segera, dalam beberapa minggu ke depan. Kami telah merampungkan seluruh evaluasi; kini kami tinggal menunggu untuk merangkum hasil temuan, melakukan diskusi internal dengan Gene [Haas], dan mengambil keputusan akhir."

Tags:

F1
Esteban Ocon
Haas
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Meski Jadi Bos Tim MotoGP, Steiner Terbuka untuk Kembali ke F1
Steiner was the former Haas F1 team principal
F1 Feature
Para Pembalap yang Dapat Membuka Pasar Pembalap F1 2027
Verstappen's F1 future is the subject of huge speculation
F1 News
Hirakawa akan Turun Pada FP1 Grand Prix F1 Australia untuk Haas
Toyota celebrates its 2022 Le Mans victory
F1 News
Haas Ungkap Waktu Keputusan Line-Up 2027 di Tengah Rumor Ocon
Ocon's F1 future is up in the air
F1 News
Esteban Ocon Menyebut Rumor Kepergian Haas "Omong Kosong"
Ocon's future has been in the headlines
F1 News
Perubahan Regulasi Mesin F1 akan Lebih Menyulitkan Tim Pelanggan
Haas F1 team, Japanese GP

Latest News

F1 News
"Saya Salah Satu yang Terbaik" - Ocon Tetap Yakin dengan Masa Depannya di F1
1m ago
Esteban Ocon insists he deserves to be in F1
F1 News
Kenapa Safety Car Tidak Muncul saat Insiden Bottas di GP Azerbaijan?
2h ago
Valtteri Bottas crashed out on the last lap in Baku
F1 News
Bos Alpine Peringatkan Briatore soal Konsekuensi dari Insiden Baku
17h ago
Alpine chief Flavio Briatore has ripped into Franco Colapinto
F1 News
Colapinto Dihukum Penalti Grid usai Memicu Insiden GP Azerbaijan
27/09/26
Franco Colapinto has a five place grid drop
F1 News
"V8 Turbo?" Laporan Awal Mesin F1 Musim 2023 Telah Terungkap
25/09/26
The start provided all of the action in Madrid

More News

F1 News
Carlos Sainz Dihukum Turun Lima Grid atas Pelanggaran Kualifikasi
25/09/26
Carlos Sainz's qualifying results was wrecked by a penalty
F1 News
F1 GP Azerbaijan 2026: Hasil Free Practice 3 dari Baku Street Circuit
25/09/26
Max Verstappen edged out Mercedes in final practice
F1 News
Upgrade McLaren dan Red Bull untuk GP Azerbaijan Terungkap
24/09/26
Red Bull and McLaren have brought big upgrades
F1 News
RESMI: Red Bull Pertahankan Isack Hadjar untuk Musim F1 2027
24/09/26
Isack Hadjar and Max Verstappen will remain team-mates at Red Bull in 2027
F1 News
Hamilton Dukung Penutup Musim F1 2026 Tetap di Timur Tengah
24/09/26
Lewis Hamilton arrives in the Baku paddock