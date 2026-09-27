Bos Alpine Peringatkan Briatore soal Konsekuensi dari Insiden Baku

Bos Alpine Formula 1, Flavio Briatore, memperingatkan Franco Colapinto mengenai potensi konsekuensi setelah ia menyebabkan kecelakaan beruntun yang membuat rekan setimnya, Pierre Gasly, tersingkir dari Grand Prix Azerbaijan.

Colapinto mengalami lock-up di Tikungan 1 tepat setelah restart Safety Car, ia melebar dan menabrak bagian samping mobil Alpine milik rekan setimnya, Gasly, yang pada gilirannya menabrak Lando Norris dari McLaren dalam insiden yang membuat ketiga pembalap tersebut tersingkir dari balapan.

Colapinto dianggap sepenuhnya bersalah atas insiden tersebut, dan meminta maaf kepada Alpine serta Gasly karena telah melakukan "kesalahan besar" yang berujung pada penalti mundur lima posisi start untuk Grand Prix Bahrain akhir pekan depan.

Tabrakan itu melepas potensi poin ganda untuk Alpine, karena baik Colapinto maupun Gasly saat itu berada di 10 besar. Saat ini, tim Enstone berada di posisi enam klasemen dengan 68 poin, tertinggal 15 poin dari Racing Bulls untuk perebutan posisi lima.

Colapinto locked up and slammed into Gasly

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Briatore tidak terkesan dengan kejadian tersebut dan mengkritik keras Colapinto atas manuvernya yang dinilai "sangat buruk", sembari menyatakan bahwa Alpine mempertimbangkan konsekuensi yang akan diambil terhadap pembalapnya.

"Jelas sekali saya sangat kecewa dengan hasil balapan hari ini, mengingat kami kehilangan poin berharga dalam persaingan kejuaraan," ujar Briatore dalam siaran pers Alpine usai balapan.

"Insiden semacam ini seharusnya tidak terjadi, terutama saat kedua mobil kami sedang melaju dengan baik di posisi yang menghasilkan poin.

"Saya sangat menyesalkan kejadian ini bagi tim dan Pierre, yang telah tampil luar biasa sepanjang akhir pekan; saya juga memohon maaf kepada Lando [Norris] dan McLaren karena telah merusak balapan mereka.

“Saya tahu Franco telah bertanggung jawab penuh atas kejadian itu, sebagaimana mestinya; faktanya, dia melakukan pengereman yang terlambat mengingat situasi balapan dan momen restart setelah Safety Car. Itu adalah tindakan yang sangat buruk bagi seorang pembalap dengan pengalamannya.

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“Saya ingin meluangkan waktu untuk merenungkan hal ini dan mempertimbangkan langkah apa yang sebaiknya diambil, agar kami bisa belajar darinya dan menghindari situasi serupa di masa mendatang.”

Colapinto, Gasly and Norris were all wiped out

Juara dunia bertahan Norris melontarkan kritik tajam terhadap Colapinto dan menyatakan bahwa pembalap Alpine tersebut layak dijatuhi larangan membalap karena menyebabkan insiden itu.

Namun, Max Verstappen dan George Russell justru membela Colapinto.