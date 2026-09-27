Colapinto Dihukum Penalti Grid usai Memicu Insiden GP Azerbaijan

Franco Colapinto telah menerima penalti atas aksinya yang memicu kecelakaan di Grand Prix Azerbaijan.

Franco Colapinto has a five place grid drop
Franco Colapinto has a five place grid drop

Franco Colapinto dijatuhi penatil turun grid lima posisi untuk Grand Prix Bahrain setelah menyeret dua pembalap lain tersingkir dari insiden restart di Grand Prix Azerbaijan.

Pembalap Alpine itu mengalami lock-up dan menabrak rekan satu timnya, Pierre Gasly, yang pada gilirannya menghantam Lando Norris dari McLaren saat balapan dimulai kembali di Baku, insiden tersebut membuat ketiga pembalap langsung mundur dari balapan.

Colapinto awalnya dijatuhi penalti waktu 10 detik, tapi hukuman diganti menjadi penalti mundur lima posisi grid untuk balapan berikutnya karena pembalap Argentina itu tidak dapat menjalani hukuman aslinya di Azerbaijan akibat gagal finis (retired).

Hal ini berarti posisi Colapinto akan mundur lima tingkat dari posisi kualifikasinya pada balapan akhir pekan depan di Malaysia.

Franco Colapinto wipes out Pierre Gasly and Lando Norris in Baku
Franco Colapinto wipes out Pierre Gasly and Lando Norris in Baku
© XPB Images

"Setelah restart, COL mendekati GAS dari belakang saat menuju Tikungan 1. COL mengerem terlalu lambat dan memasuki tikungan dari sisi dalam dengan kecepatan yang tidak memungkinkannya melahap tikungan tersebut secara terkendali. Ia melebar dan bersenggolan dengan sisi kiri mobil GAS, yang kemudian menabrak NOR, sehingga kedua mobil terpaksa mundur dari balapan," jelas Steward dalam dokumen penalti.

"Stewards menilai bahwa COL sepenuhnya atau sebagian besar bersalah atas insiden tabrakan tersebut. Meskipun kejadian itu berlangsung di tikungan pertama setelah restart, tidak ada kontribusi dari pembalap lain yang dapat membenarkan penerapan pendekatan yang lebih lunak - seperti yang biasa berlaku untuk insiden di lap pertama atau tikungan pertama.

"Sanksi standar akibat menyebabkan tabrakan adalah penalti waktu 10 detik. Karena COL telah mundur dari balapan dan tidak dapat menjalani penalti waktu tersebut, Steward mengubah sanksi itu menjadi penalti penurunan 5 posisi grid pada balapan berikutnya yang diikuti oleh pembalap tersebut, sesuai dengan Pasal B1.9.6.(e) Regulasi F1 FIA 2026."

Insiden tersebut mendorong Norris untuk menyerukan agar Colapinto dilarang tampil di F1.

"Menurut saya, FIA harus lebih tegas dan mulai menjatuhkan sanksi larangan bertanding untuk hal-hal seperti ini," ujar Norris dengan geram.

“Itu hanya ulah ceroboh orang-orang. Biayanya sangat mahal.

Norris was taken out in the melee
Norris was taken out in the melee

“Semua komponen saya sekarang sudah masuk tempat sampah, jadi ya, orang-orang seperti itu seharusnya dilarang membalap karena gaya mengemudi semacam itu tidak pantas ada di Formula 1.

“Saya belum melihat kejadiannya, tapi maksud saya, jika Anda menyebabkan kecelakaan saat *restart* seperti ini, Anda setidaknya harus dijatuhi larangan membalap satu putaran.”

Tags:

F1
Franco Colapinto
Alpine
Pierre Gasly
Lando Norris
Colapinto Dihukum Penalti Grid usai Memicu Insiden GP Azerbaijan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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