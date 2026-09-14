Gagal Menang di Madrid, Norris Pertanyakan Regulasi Virtual Safety Car

Lando Norris dirugikan oleh aturan Virtual Safety Car Formula 1, yang membuatnya kehilangan kemenangan Grand Prix Spanyol yang menurutnya pantas didapatkan.

Pembalap McLaren itu memimpin awal balapan di Madrid dari pole, tapi momen kemunculan Virtual Safety Car akibat insiden Lance Stroll mengubah jalannya balapan.

Norris melewatkan kesempatan untuk masuk pit saat VSC diaktifkan, sementara itu Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen berhasil melakukannya, dan mendapat keuntungan waktu balapan yang krusial.

Periode VSC berakhir tepat sebelum Norris sempat mencapai pit, dan untuk menambah kekecewaan, ia mengalami pit-stop yang lambat, membuatnya turun ke posisi kelima saat kembali ke trek.

Norris looked in control of Sunday's race in Madrid before the VSC

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Norris berhasil bangkit dan finis di posisi ketiga, namun tidak mampu menyalip Verstappen ataupun Antonelli karena minimnya peluang untuk melakukan overtake di sirkuit jalan raya Madring yang baru.

"Hari ini kami benar-benar sangat sial," ujar Norris. "Saya satu-satunya pembalap di grid yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pit-stop [di bawah VSC]. Sungguh disayangkan.

"Hal seperti ini memang terjadi dalam balapan; di masa lalu, ada kalanya saya diuntungkan oleh situasi serupa, dan ada kalanya saya justru dirugikan. Itulah dunia balap, namun saya belum pernah mengalaminya saat sedang bersaing untuk meraih kemenangan.

“Menurut saya, ini mungkin salah satu kejadian pertama di mana kemenangan lepas begitu saja hanya karena hal itu. Rasanya sangat menjengkelkan, terutama setelah performa kemarin serta penampilan yang saya tunjukkan sejak awal balapan - bahkan sepanjang balapan.

"Tentu saja, saya merasa layak mendapatkan hasil lebih baik hari ini, tetapi pembalap lain juga tampil bagus, dan kita harus mengakui hal itu juga.

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“Ini bukan kesalahan tim. Ini bukan kesalahan saya. Sesederhana itu. Kami hanya sedang tidak beruntung.”

Antonelli scooped up his eighth win of 2026 after Norris' misfortune

Saat ditanya apakah menurutnya perlu ada perubahan pada aturan VSC agar lebih adil, Norris menjawab: "Hal ini sudah sering disuarakan oleh berbagai pembalap selama bertahun-tahun.

"Kemungkinan selalu ada sisi negatifnya. Situasinya memang sulit; saya pernah diuntungkan karenanya di masa lalu, tapi pernah juga dirugikan.

"Sepanjang satu musim, sulit untuk menilai apakah hal itu berdampak positif atau negatif. Mungkin pada akhirnya dampaknya akan seimbang.

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"Tentu saja, rasanya jauh lebih menyakitkan karena saya kehilangan peluang menang. Sebagai pembalap, benar-benar tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk tampil lebih baik hari ini. Meraih pole, memimpin balapan, lalu kehilangan kemenangan akibat hal di luar kendali saya... menurut saya, bukan seperti itulah seharusnya sebuah balapan dimenangkan.

“Saya harap orang-orang sependapat. Saya rasa mereka akan setuju. Tapi ini balapan dan hal itu sudah terjadi, jadi saya tidak bisa benar-benar mengeluh soal itu. Saya mungkin merasa kesal, tapi tidak bisa benar-benar mengeluhkannya.

“Ada beberapa hal - karena kami sudah membahasnya beberapa kali di masa lalu - tentang bagaimana situasi itu setidaknya bisa ditangani selama satu putaran, atau memberi kesempatan bagi semua pembalap untuk melakukan *pit stop*, atau sekadar menutup akses masuk *pit* sehingga tidak ada yang bisa masuk kecuali jika mengalami ban bocor atau masalah serupa.

“Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuatnya lebih sederhana dan lebih adil bagi semua pihak, namun itu adalah pembahasan yang lebih luas. Ini bukan sesuatu yang bisa saya minta begitu saja; ini adalah hal yang saya rasa kami semua - sebagai sesama pembalap - inginkan.

“Namun, ada banyak aspek lain yang terlibat. Misalnya, jika hujan turun dan diberlakukan VSC saat Anda menggunakan ban Slick, apakah Anda diperbolehkan masuk ke pit atau tidak? Ini adalah topik yang rumit, tetapi menurut saya, jika kami pembalap mendiskusikannya bersama, semua orang pasti menginginkan hal yang sama, yaitu keadilan bagi semua pihak.

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“Tentu saja, hari ini saya mengeluhkan hal itu. Bisa jadi saya justru diuntungkan oleh situasi serupa di balapan berikutnya dan malah menang karenanya, jadi... ya... Saya harus menerimanya dengan lapang dada.

"Saya hanya berharap hal ini tidak menimpa siapa pun lagi, karena itu bukanlah cara yang semestinya untuk kalah dalam sebuah balapan.”