Hamilton Akui Peluang Gelarnya Telah Tertutup usai DNF GP Spanyol

Lewis Hamilton mengakui bahwa harapan untuk memperebutkan gelar Formula 1 2026 praktis sudah berakhir setelah menderita DNF di Grand Prix Spanyol.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, terpaksa mundur pada lap ketujuh dalam balapan F1 pertama yang pernah digelar di Madrid akibat masalah rem pada mobil Ferrari-nya.

Hamilton melaporkan masalah pengereman sejak awal, membuat posisinya melorot drastis dan sempat keluar trek. Akhirnya, ia membawa SF-26 miliknya ke pit-lane secara perlahan dan menyudahi balapannya lebih awal.

Insiden ini menghentikan rekor impresif Hamilton yang sebelumnya selalu berhasil menyelesaikan setiap lap balapan sepanjang musim 2026 sebelum seri Madrid.

Hamilton ran as high as third in the early stages in Madrid

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Faktor keandalan tersebut sempat menjadikan Hamilton sebagai kandidat juara yang peluangnya kecil, namun ia sudah tertinggal 76 poin dari Andrea Kimi Antonelli sebelum balapan dimulai.

Dengan keberhasilan Antonelli meraih kemenangan kedelapannya musim ini, Hamilton kini tertinggal 101 poin dari pembalap Mercedes tersebut, sementara masih tersisa sembilan balapan dalam jadwal.

Selisih tersebut bisa berkurang menjadi delapan balapan jika dua putaran terakhir di Timur Tengah - yakni di Qatar dan Abu Dhabi - harus dibatalkan akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran.

Jika F1 kehilangan balapan-balapan tersebut, rencana cadangannya adalah menggelar balapan penutup musim di Imola pada awal Desember.

Saat ditanya mengenai Antonelli yang kini tampak "sulit dihentikan", Hamilton mengakui kepada Sky Sports F1: "Tidak ada yang bisa menghentikan dia dan Mercedes tahun ini. Menurut saya, mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan mereka layak mendapatkannya."

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Lewis Hamilton retired on lap seven of the Spanish Grand Prix

Saat menjelaskan kegagalan rem yang mengakhiri balapannya, Hamilton berkata: "Saat mengerem menjelang Tikungan 5, saya menginjak rem dan mobil mulai melambat, namun kemudian pedal terasa 'anjlok' dan mobil tidak melambat secepat biasanya; akibatnya, saya memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi dan... sempat menyerempet pembatas.

"Setelah itu, pedal kembali normal dan berfungsi baik, namun beberapa tikungan kemudian pedal kembali terasa 'dalam' saat diinjak. Saya benar-benar tidak tahu apa penyebabnya."

Hamilton bersiap menghadapi balapan sulit lainnya di Grand Prix Azerbaijan mendatang, di mana lintasan lurus yang panjang di Baku diperkirakan akan mengekspos defisit mesin Ferrari dibandingkan Mercedes.

"Di sana terdapat lintasan lurus yang panjang, jadi saya tidak tahu pasti apa yang bisa diharapkan dari sirkuit itu, tetapi saya akan mengerahkan segalanya," ujar Hamilton. "Mercedes akan sangat tangguh bagi saya."

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