Hamilton Akui Peluang Gelarnya Telah Tertutup usai DNF GP Spanyol

Lewis Hamilton tahu peluang gelarnya sudah berakhir setelah gagal finis di Madring.

Lewis Hamilton was critical of Ferrari's strategy at Zandvoort
Lewis Hamilton was critical of Ferrari's strategy at Zandvoort

Lewis Hamilton mengakui bahwa harapan untuk memperebutkan gelar Formula 1 2026 praktis sudah berakhir setelah menderita DNF di Grand Prix Spanyol.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, terpaksa mundur pada lap ketujuh dalam balapan F1 pertama yang pernah digelar di Madrid akibat masalah rem pada mobil Ferrari-nya.

Hamilton melaporkan masalah pengereman sejak awal, membuat posisinya melorot drastis dan sempat keluar trek. Akhirnya, ia membawa SF-26 miliknya ke pit-lane secara perlahan dan menyudahi balapannya lebih awal.

Insiden ini menghentikan rekor impresif Hamilton yang sebelumnya selalu berhasil menyelesaikan setiap lap balapan sepanjang musim 2026 sebelum seri Madrid.

Hamilton ran as high as third in the early stages in Madrid
Hamilton ran as high as third in the early stages in Madrid

Faktor keandalan tersebut sempat menjadikan Hamilton sebagai kandidat juara yang peluangnya kecil, namun ia sudah tertinggal 76 poin dari Andrea Kimi Antonelli sebelum balapan dimulai.

Dengan keberhasilan Antonelli meraih kemenangan kedelapannya musim ini, Hamilton kini tertinggal 101 poin dari pembalap Mercedes tersebut, sementara masih tersisa sembilan balapan dalam jadwal.

Selisih tersebut bisa berkurang menjadi delapan balapan jika dua putaran terakhir di Timur Tengah - yakni di Qatar dan Abu Dhabi - harus dibatalkan akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran.

Jika F1 kehilangan balapan-balapan tersebut, rencana cadangannya adalah menggelar balapan penutup musim di Imola pada awal Desember.

Saat ditanya mengenai Antonelli yang kini tampak "sulit dihentikan", Hamilton mengakui kepada Sky Sports F1: "Tidak ada yang bisa menghentikan dia dan Mercedes tahun ini. Menurut saya, mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan mereka layak mendapatkannya."

Lewis Hamilton retired on lap seven of the Spanish Grand Prix
Lewis Hamilton retired on lap seven of the Spanish Grand Prix

Saat menjelaskan kegagalan rem yang mengakhiri balapannya, Hamilton berkata: "Saat mengerem menjelang Tikungan 5, saya menginjak rem dan mobil mulai melambat, namun kemudian pedal terasa 'anjlok' dan mobil tidak melambat secepat biasanya; akibatnya, saya memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi dan... sempat menyerempet pembatas.

"Setelah itu, pedal kembali normal dan berfungsi baik, namun beberapa tikungan kemudian pedal kembali terasa 'dalam' saat diinjak. Saya benar-benar tidak tahu apa penyebabnya."

Hamilton bersiap menghadapi balapan sulit lainnya di Grand Prix Azerbaijan mendatang, di mana lintasan lurus yang panjang di Baku diperkirakan akan mengekspos defisit mesin Ferrari dibandingkan Mercedes.

"Di sana terdapat lintasan lurus yang panjang, jadi saya tidak tahu pasti apa yang bisa diharapkan dari sirkuit itu, tetapi saya akan mengerahkan segalanya," ujar Hamilton. "Mercedes akan sangat tangguh bagi saya."

Tags:

F1
Lewis Hamilton
Ferrari
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli
Hamilton Akui Peluang Gelarnya Telah Tertutup usai DNF GP Spanyol
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Pengakuan Antonelli Soal Kemenangan F1 Terbarunya di Madrid
Kimi Antonelli admitted Lando Norris deserved to win the Spanish GP
F1 News
Verstappen Ungkap Realita Performa Power Unit Red Bull Saat ini
Max Verstappen says Red Bull is not seeing the same numbers as the FIA
F1 News
'Trek Paling Berisiko di Kalender' Impresi Awal Pembalap Terhadap Sirkuit F1 Madrid
The centerpiece of the Madring
F1 News
Kenapa Ferrari Tidak Bisa Mendukung Hamilton dalam Pertarungan Gelar F1?
Nico Rosberg and Lewis Hamilton
F1 News
Verstappen Ungkap Pembicaraan Serius dengan McLaren dan Mercedes
Max Verstappen spoke with McLaren and Mercedes before re-signing with Red Bull
F1 News
Ferrari Masih Tertinggal dari Mercedes Meski Sudah Upgrade Mesin
Hamilton at Monza

Latest News

F1 News
Ferrari Jelaskan Masalah Rem yang Membuat Hamilton Mundur di Madrid
1h ago
Lewis Hamilton retired with a brake failure
F1 News
'Dewa Balap Bersama Kami' - Wolff Akui Antonelli Beruntung di GP Spanyol
2h ago
Wolff praised the 'racing gods' after the Spanish Grand Prix
F1 News
Gagal Menang di Madrid, Norris Pertanyakan Regulasi Virtual Safety Car
3h ago
The virtual safety car timing cost Lando Norris a likely win
F1 News
Hamilton Akui Peluang Gelarnya Telah Tertutup usai DNF GP Spanyol
3h ago
Lewis Hamilton was critical of Ferrari's strategy at Zandvoort
F1 News
McLaren Lanjutkan Pendekatan untuk Merekrut Lambiase Lebih Awal
4h ago
McLaren boss Zak Brown has held talks with Gianpiero Lambiase in the F1 paddock

More News

F1 News
Honda Umumkan Perombakan Organisasi Divisi Power Unit F1
5h ago
Honda powers the Aston Martin F1 team
F1 News
Pengakuan Antonelli Soal Kemenangan F1 Terbarunya di Madrid
5h ago
Kimi Antonelli admitted Lando Norris deserved to win the Spanish GP
F1 News
Verstappen Ungkap Realita Performa Power Unit Red Bull Saat ini
13/09/26
Max Verstappen says Red Bull is not seeing the same numbers as the FIA
F1 News
Penilaian Jujur Max Verstappen atas Sirkuit Baru F1 di Madrid
12/09/26
Verstappen isn't a fan of the Madring
F1 News
'Trek Paling Berisiko di Kalender' Impresi Awal Pembalap Terhadap Sirkuit F1 Madrid
11/09/26
The centerpiece of the Madring