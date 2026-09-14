Honda Umumkan Perombakan Organisasi Divisi Power Unit F1

Honda telah mengumumkan perubahan struktur kepemimpinan untuk divisi Power Unit F1 mereka.

Reorganisasi yang disebut Honda sebagai "transisi terencana" ini akan menempatkan wakil pemimpin proyek saat ini, Yoichiro Fukao, untuk mengambil alih posisi pemimpin proyek utama proyek F1 mereka, yang memasok Power Unit untuk Aston Martin.

Fukao akan menggantikan Tetsushi Kakuda, yang selama ini memimpin proyek Power unit F1 Honda, mulai tanggal 1 Oktober. Fukao bergabung dengan Honda pada tahun 2002 dan meniti karier hingga mencapai posisi kepemimpinan saat ini pada tahun 2022.

"Honda Racing Corporation akan melakukan perubahan kepemimpinan dalam program pengembangan Power Unit (PU) F1, yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026, dengan tujuan untuk semakin mempercepat pengembangan PU serta memastikan transisi yang mulus bagi generasi insinyur berikutnya," demikian bunyi pernyataan resmi Honda.

Honda has been F1's worst-performing power unit this season

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"Yoichiro Fukao, yang saat ini menjabat sebagai Asisten LPL (Wakil Pemimpin Proyek F1, Kepala Divisi Perangkat Lunak), akan mengemban peran sebagai LPL (Large Project Leader), menggantikan Tetsushi Kakuda yang selama ini memimpin pengembangan PU.

"Perubahan organisasi ini merupakan transisi terencana yang dirancang untuk memastikan transfer keahlian teknis yang andal kepada generasi insinyur berikutnya.

"Menyusul pemberlakuan regulasi baru pada tahun 2026, serta mengantisipasi perubahan regulasi lebih lanjut mulai tahun 2027 dan seterusnya, Honda bertujuan untuk membangun kerangka pengembangan yang tangguh dan menghadirkan Power Unit yang sangat kompetitif dengan beralih ke struktur baru sejak tahap awal."

Perubahan ini terjadi di tengah musim F1 yang mengecewakan bagi Aston Martin dan Honda, yang gagal memanfaatkan perubahan regulasi mesin yang diperkenalkan untuk tahun 2026.

Fernando Alonso hanya finis di posisi ke-17 dalam balapan kandang keduanya musim ini di Grand Prix Spanyol pada hari Minggu, sementara Lance Stroll terpaksa mundur akibat masalah rem.

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Fernando Alonso finished 17th at his home race in Madrid

Honda memperkenalkan mesin yang diperbarui pada Grand Prix Belanda baru-baru ini, namun gagal meningkatkan peruntungan Aston Martin secara signifikan.

“Hasil hari ini bukanlah yang kami inginkan, namun kami perlu melihat pembelajaran dan poin perbaikan yang dapat kami ambil untuk balapan mendatang,” kata General Manager dan chief engineer trackside Honda, Shintaro Orihara.

"Selama tiga balapan terakhir kami telah meningkatkan kemampuan berkendara dari unit tenaga spek 2 kami, yang diperkenalkan di Grand Prix Belanda. Dengan mengurangi masalah kemampuan berkendara, kami kini dapat fokus pada sisi performa.

"Akhir pekan ini, misalnya, kami mengubah beberapa kalibrasi untuk memperbaiki aspek tersebut, dan dari satu sesi ke sesi berikutnya, kami melihat tanda-tanda positif pada data. Hal ini menunjukkan kepada kami semua bahwa kami sedang melangkah ke arah yang tepat."

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Aston Martin menempati posisi ke-10 dalam kejuaraan konstruktor dengan raihan tiga poin, dan hanya unggul dari tim pendatang baru F1, Cadillac.