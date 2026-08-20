Honda Meredam Ekspektasi Mesin Baru Aston Martin di GP Belanda

Honda membagikan harapannya menjelang debut mesin F1 baru yang sangat dinanti-nantikan di Grand Prix Belanda.

Aston Martin is set to be boosted by a new Honda engine
Aston Martin is set to be boosted by a new Honda engine

Honda meredam ekspektasi terkait Power Unit Formula 1 yang telah diperbarui, yang akan digunakan oleh Aston Martin pada Grand Prix Belanda.

Di tengah upaya Honda dan Aston Martin untuk bangkit dari awal musim 2026 yang mengecewakan, pabrikan asal Jepang tersebut akan menghadirkan peningkatan mesin yang signifikan pada balapan akhir pekan ini di Zandvoort.

Langkah ini menyusul debut mobil spesifikasi-B Aston Martin yang telah meningkatkan daya saing tim pada Grand Prix Hungaria sebelum jeda musim panas F1.

Honda ran the updated power unit during a test in Hungary during the F1 summer break
Honda ran the updated power unit during a test in Hungary during the F1 summer break

Namun, Honda menegaskan agar tidak mengharapkan keajaiban dari Power Unit yang telah diperbarui tersebut.

"Saya tidak bisa menjelaskan seberapa besar selisih yang bisa kami pangkas melalui pembaruan ini. Di Formula 1, kita harus realistis, jadi kami tidak bisa menghadirkan pembaruan ajaib," ujar Trackside Manager dan Chief Engineer Honda, Shintaro Orihara.

"Akan tetapi, kami yakin pembaruan ini membawa kemajuan yang berarti. Tentu saja masih ada jarak yang harus dikejar untuk bisa bersaing, namun perlu diingat bahwa di Hungaria nanti, Aston Martin juga membawa pembaruan besar.

“Setiap 50 atau 100 milidetik sangatlah penting untuk memperbaiki posisi kami, dan saya yakin pembaruan yang kami lakukan dapat memberikan peningkatan semacam itu pada catatan waktu putaran.”

Mesin baru Honda menjalani debutnya di lintasan saat sesi shooting di Hungaria pada awal jeda musim panas. Orihara mengonfirmasi bahwa mesin tersebut beroperasi tanpa kendala.

"Ini adalah kali pertama kami memperkenalkan mesin dengan spesifikasi baru pada sasis, dan kami memastikan bahwa unit daya tersebut bekerja sesuai harapan pada sasis baru itu; ini merupakan hal yang positif," ujarnya.

"Kami menemukan beberapa data menarik terkait aspek pengendalian. Kemudian, kami membawa data tersebut kembali ke fasilitas dyno untuk mengoptimalkan pengaturan data bagi balapan di Belanda; jadi, itu adalah kemajuan yang baik bagi kami.

"Hal positif lainnya adalah kami berhasil menyelesaikan seluruh rencana uji coba tanpa kendala apa pun; itu juga menjadi poin positif bagi kami."

Alonso in his upgraded AMR26B
Alonso in his upgraded AMR26B

Honda tidak memperkirakan akan terkena penalti apapun akhir pekan ini dengan pengenalan mesin baru. Mereka juga yakin masalah getaran seperti yang dialami pada awal musim sudah sirna.

Fokus utama akhir pekan ini di Zandvoort adalah mengoptimalkan karakteristik pengendalian - atau drivability - mesin baru tersebut, sembari Honda berupaya meningkatkan tenaga dasar mesin.

"Kelemahan kami terletak pada tenaga mesin," jelas Orihara. "Jadi, kali ini kami fokus meningkatkan performa mesin. Kami berfokus pada peningkatan performa mesin - khususnya karakteristik pembakaran - serta pengurangan gesekan demi mendapatkan performa yang lebih baik."

“Kami tidak mengubah apa pun di sisi perangkat lunak maupun sistem ERS. Namun, peningkatan performa mesin turut membantu kinerja penyaluran tenaga (deployment). Jadi, kami akan memantau bagaimana sistem penyaluran tenaga kami bekerja dengan mesin ini.”

Saat ditanya apakah akan ada pembaruan mesin lanjut sebelum akhir tahun, Orihara menjawab: "Ini adalah satu-satunya pembaruan besar untuk tahun ini.

"Namun, jika kami menemukan sesuatu - solusi yang bagus untuk meningkatkan performa melalui modifikasi kecil - hal itu bisa saja dipertimbangkan. Akan tetapi, pembaruan besar [berikutnya] baru akan dilakukan pada tahun 2027."

Tags:

F1
Aston Martin
Honda
Honda Meredam Ekspektasi Mesin Baru Aston Martin di GP Belanda
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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