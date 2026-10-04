F1 GP Bahrain 2026: Starting Grid Lengkap Grand Prix di Sirkuit Sepang

Berikut adalah susunan lengkap grid start untuk Grand Prix Formula 1 Bahrain 2026.

Max Verstappen memulai balapan dari posisi pertama setelah meraih pole pertama musim 2026 yang tidak menggunakan mesin Mercedes.

Pembalap Red Bull tersebut akan ditemani di baris depan grid oleh rival beratnya dalam perebutan gelar juara F1, Lewis Hamilton, yang menempati posisi kedua bersama Ferrari.

Pemimpin klasemen kejuaraan F1, Andrea Kimi Antonelli, menempati posisi ketiga di depan pembalap Ferrari, Charles Leclerc, pada baris kedua.

Old F1 rivals Verstappen and Hamilton will share the front row

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Baris ketiga sepenuhnya diisi oleh pembalap McLaren, dengan Lando Norris memulai dari posisi kelima dan rekan setimnya, Oscar Piastri, tepat di sampingnya di posisi keenam.

George Russell memulai balapan dari posisi ketujuh setelah sesi kualifikasi yang sulit bagi Mercedes; ia berada di depan Isack Hadjar, yang harus menjalani penalti mundur lima posisi di grid setelah Red Bull memasang komponen Power Unit baru pada mobil RB22 miliknya.

Melengkapi daftar sepuluh besar pembalap yang memulai balapan adalah Pierre Gasly (Alpine) dan Gabriel Bortoleto (Audi).

Fernando Alonso memulai balapan dari posisi ke-12 - posisi start terbaiknya musim ini - bersama Aston Martin, sementara rekan setimnya, Lance Stroll, memulai dari posisi ke-14.

Di ujung lain grid, pembalap Alpine, Franco Colapinto, akan memulai balapan dari posisi ke-21 setelah dijatuhi penalti penurunan posisi start dengan total akumulasi 15 tempat.

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Sebanyak 10 posisi penalti diberikan karena penggunaan mesin pembakaran internal (ICE) baru, sementara lima posisi lainnya merupakan hukuman akibat insiden tabrakan yang melibatkan beberapa mobil di Azerbaijan.

Arvid Lindblad akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah tim Racing Bulls memasang rangkaian komponen mesin yang sepenuhnya baru pada mobil sang rookie.