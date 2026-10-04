F1 GP Bahrain 2026: Starting Grid Lengkap Grand Prix di Sirkuit Sepang

Starting grid lengkap untuk F1 GP Bahrain 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia.

The top three qualifiers at the Bahrain Grand Prix in Malaysia
The top three qualifiers at the Bahrain Grand Prix in Malaysia

Berikut adalah susunan lengkap grid start untuk Grand Prix Formula 1 Bahrain 2026.

Max Verstappen memulai balapan dari posisi pertama setelah meraih pole pertama musim 2026 yang tidak menggunakan mesin Mercedes.

Pembalap Red Bull tersebut akan ditemani di baris depan grid oleh rival beratnya dalam perebutan gelar juara F1, Lewis Hamilton, yang menempati posisi kedua bersama Ferrari.

Pemimpin klasemen kejuaraan F1, Andrea Kimi Antonelli, menempati posisi ketiga di depan pembalap Ferrari, Charles Leclerc, pada baris kedua.

Old F1 rivals Verstappen and Hamilton will share the front row
Old F1 rivals Verstappen and Hamilton will share the front row

Baris ketiga sepenuhnya diisi oleh pembalap McLaren, dengan Lando Norris memulai dari posisi kelima dan rekan setimnya, Oscar Piastri, tepat di sampingnya di posisi keenam.

George Russell memulai balapan dari posisi ketujuh setelah sesi kualifikasi yang sulit bagi Mercedes; ia berada di depan Isack Hadjar, yang harus menjalani penalti mundur lima posisi di grid setelah Red Bull memasang komponen Power Unit baru pada mobil RB22 miliknya.

Melengkapi daftar sepuluh besar pembalap yang memulai balapan adalah Pierre Gasly (Alpine) dan Gabriel Bortoleto (Audi).

Fernando Alonso memulai balapan dari posisi ke-12 - posisi start terbaiknya musim ini - bersama Aston Martin, sementara rekan setimnya, Lance Stroll, memulai dari posisi ke-14.

Di ujung lain grid, pembalap Alpine, Franco Colapinto, akan memulai balapan dari posisi ke-21 setelah dijatuhi penalti penurunan posisi start dengan total akumulasi 15 tempat. 

Sebanyak 10 posisi penalti diberikan karena penggunaan mesin pembakaran internal (ICE) baru, sementara lima posisi lainnya merupakan hukuman akibat insiden tabrakan yang melibatkan beberapa mobil di Azerbaijan.

Arvid Lindblad akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah tim Racing Bulls memasang rangkaian komponen mesin yang sepenuhnya baru pada mobil sang rookie.

F1 GP Bahrain 2026 - Sepang - Starting Grid Lengkap

Pos PembalapNATTim
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team
7George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
10Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team
11Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
13Carlos Sainz ESPAtlassian Williams F1 Team
14Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
15Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team
16Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team
19Valtteri BottasFINCadillac F1 Team
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team
21Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
22Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team

Tags:

F1
Max Verstappen
Red Bull
Lewis Hamilton
Malaysia
Bahrain
F1 GP Bahrain 2026: Starting Grid Lengkap Grand Prix di Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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