Pesan Menyentuh Hamilton setelah Mengunjungi Anak-Anak Palestina

Lewis Hamilton mengatakan bertemu dengan anak-anak Palestina yang dievakuasi dari Gaza “menghancurkan hati saya” ketika dia memuji ketangguhan mereka.

Juara dunia Formula 1 tujuh kali itu mengunjungi perbatasan Rafa di sisi Mesir minggu ini untuk menyaksikan upaya pengiriman bantuan kemanusiaan dan bantuan ke Gaza.

Selain bertemu dengan berbagai organisasi bantuan kemanusiaan - termasuk mengunjungi gudang milik Bulan Sabit Merah Mesir - Hamilton juga menemui sejumlah anak Palestina yang dievakuasi dari Gaza, yang kini mendapatkan dukungan dari organisasi amal INARA.

Ia mengunggah sejumlah foto bersama anak-anak yang ditemuinya di sekolah, rumah sakit, dan klinik kesehatan mental, disertai dengan pesan yang menyentuh hati.

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"Bertemu dengan beberapa anak Palestina yang dievakuasi dari Gaza dan dibantu oleh @inaraorg di Mesir sungguh menyayat hati saya," tulis Hamilton di Instagram.

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"Anak-anak yang cantik dan cerdas ini telah mengalami trauma, duka, serta cedera yang mengerikan - hal-hal yang seharusnya tidak perlu dialami oleh anak mana pun. Beberapa di antara mereka tertembak atau mengalami luka bakar parah akibat serangan, dan kini masih harus menempuh perjalanan panjang yang rumit menuju pemulihan.

"Namun, yang benar-benar membuat saya terkesan adalah betapa tangguhnya mereka, dan betapa mereka masih bisa menemukan sukacita saat bersama satu sama lain.

"Saat saya bertanya tentang impian mereka, mereka bercerita ingin menjadi guru dan dokter agar bisa membantu orang lain, seperti mereka yang telah dibantu. Setelah semua yang mereka lalui, mereka tetap membayangkan masa depan di mana mereka bisa merawat sesama. Hal itu terus membekas dalam ingatan saya.

“Saya bertemu anak-anak di sekolah, di rumah sakit dan di klinik kesehatan mental yang membantu mereka mengatasi trauma mereka. Saya juga mengunjungi rumah keluarga dan mendengarkan kisah-kisah pemulihan mereka dan terpisah dari orang-orang tercinta – anak-anak mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Rasa sakit karena perpisahan dan ketidakpastian sulit untuk dipahami.

“Kisah mereka membuat saya berpikir tentang anak-anak yang masih berada di Gaza, yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Menurut laporan, lebih dari 21.500 anak telah terbunuh dan 45.000 lainnya terluka sejak Oktober 2023. Masing-masing dari mereka memiliki rumah dan masa depan. Kita tidak bisa melupakannya.

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"Anak-anak ini tidak berbeda dengan anak-anak Anda. Hidup mereka sama berharganya. Mereka seharusnya bisa merasa aman di ruang kelas bersama teman-teman, bersama keluarga, dan membayangkan masa depan. Saya sangat bersyukur anak-anak muda yang saya temui mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, namun sangat menyedihkan bahwa mereka harus meninggalkan rumah untuk mencari keselamatan.

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“Terima kasih kepada Dr. Hazem yang sungguh luar biasa beserta timnya yang hebat di INARA, karena telah membantu anak-anak ini mendapatkan akses ke layanan medis, dukungan kesehatan mental, dan pendidikan; karena telah mendampingi keluarga mereka; serta karena telah mengizinkan saya untuk menghabiskan waktu bersama mereka.

"Mereka layak mendapatkan lebih dari sekadar bertahan hidup. Mereka berhak atas kebebasan untuk tumbuh dewasa. Untuk bermimpi melampaui apa pun yang telah mereka lalui. Untuk sekadar menjadi anak-anak. Mari kita lakukan apa yang kita bisa untuk membantu, mendukung organisasi seperti INARA, menggunakan suara kita, dan menunjukkan kepada mereka bahwa kita peduli.”

Hamilton mendesak Israel untuk “mengizinkan truk-truk bantuan masuk” ke Gaza setelah mengunjungi perbatasan Rafah, seraya menyatakan bahwa “genosida yang dilakukan Israel di Gaza selama tiga tahun terakhir sungguh mengerikan”.

Pembalap Ferrari tersebut menyerukan “Bebaskan Palestina” dalam sebuah konferensi pers menjelang Grand Prix Amerika Serikat pada bulan Oktober.

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