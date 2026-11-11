Coulthard Desak Norris Ganti Selebrasi Podium Usai Insiden Sao Paulo

David Coulthard memperingatkan Lando Norris soal selebrasi podiumnya setelah insiden di Sao Paulo.

Norris holds all that was left of the champagne bottle
Norris holds all that was left of the champagne bottle

Mantan pembalap Formula 1, David Coulthard, mendesak Lando Norris untuk mempertimbangkan kembali selebrasi podium khasnya setelah momen kacau di podium Grand Prix Brasil.

Selebrasi Norris di Interlagos diwarnai oleh dua insiden: pembalap McLaren tersebut terkena kembang api di bagian wajah, dan botol sampanyenya pecah saat upacara podium berlangsung.

Selain memuji performa Norris, Coulthard juga menungkapkan kekhawatiran mengenai bahaya dari selebrasi khas Norris yang membenturkan botol sampanye berbahan kaca ke podium, menekankan bahwa pembalap Inggris itu bisa saja mengalami cedera serius.

Meskipun memuji performa Norris, Coulthard mengungkapkan kekhawatiran mengenai bahaya dari tindakan berulang kali membenturkan botol sampanye kaca ke podium, seraya memperingatkan bahwa pembalap asal Inggris itu bisa saja mengalami cedera serius.

Belakangan, Norris menjelaskan bahwa sampanye sempat tepercik ke matanya, sehingga ia tidak bisa melihat ke mana ia melangkah saat berjalan menuju area pertunjukan piroteknik di podium.

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Pembalap McLaren tersebut kemudian terkena percikan api di sekitar sisi wajah dan telinganya, namun ia tidak mengalami cedera—meskipun insiden itu terjadi sesaat setelah botol sampanyenya pecah saat menghantam lantai podium.

Dalam podcast Up To Speed, Coulthard mempertanyakan mengapa Norris tetap melanjutkan perayaan tersebut, padahal ada risiko yang menyertainya.

“Yang paling jelas adalah Lando, dia benar-benar brilian,” ujar Coulthard. “Meskipun ada satu hal yang harus segera dibahas: dia harus berhenti melakukan tindakan yang sama namun mengharapkan hasil yang berbeda.

“Memukulkan botol - begini, anak-anak, memukulkan benda berbahan kaca ke apa pun itu bukan ide yang baik. Kita saja mengajarkan anak-anak kecil untuk tidak melakukan hal seperti itu, tetapi dia justru terus melakukannya.

“Dia benar-benar beruntung; untung saja tangannya tidak sampai terluka parah. Selain itu, pihak FIA jelas perlu meninjau kembali podium tersebut untuk memastikan tidak ada bagian apa pun yang bisa terlepas - mungkin berupa serpihan yang beterbangan - dan mengenai mata pembalap.”

Lando Norris smashes his champagne podium on the Brazil podium
Lando Norris smashes his champagne podium on the Brazil podium

Will Buxton sepakat bahwa Norris telah menampilkan performa yang mengesankan, seraya memuji sang pembalap maupun keputusan strategis yang diambil oleh McLaren.

“Menurut saya, Lando tampil dengan sangat brilian. Tim strategi McLaren mengambil keputusan yang benar-benar tepat,” ujar Buxton. “Ia mampu menghadapi kondisi cuaca dengan sempurna; sungguh, sebuah penampilan yang benar-benar fenomenal.

“Anda sudah menyinggung soal kesulitan yang ia alami di podium. Saya suka sampanyenya – tapi saya tidak suka kalau botolnya dipecahkan. Meski begitu, ia sudah melakukan hal itu selama bertahun-tahun.”

Tags:

F1
Lando Norris
David Coulthard
Coulthard Desak Norris Ganti Selebrasi Podium Usai Insiden Sao Paulo
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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