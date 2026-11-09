Meski Finis P2 di Interlagos, Verstappen Sebut Mobilnya "Bencana"

Max Verstappen berhasil melakukan comeback sensasional dengan naik dari P21 untuk finis di posisi kedua pada Grand Prix Sao Paulo.

Verstappen start dari belakang grid setelah Red Bull memasang Power Unit baru pada mobilnya, dan dia melaju ke depan pada balapan hujan di Interlagos untuk finis di posisi kedua di belakang pembalap McLaren, Lando Norris.

Meski menjalani balapan yang luar biasa, Verstappen tidak puas dengan keseimbangan mobilnya sepanjang sebagian besar balapan 71 lap tersebut.

"Ya Tuhan. Menjalani 85% balapan dengan mobil yang kacau," seru pembalap asal Belanda itu melalui radio tim setelah melintasi garis finis.

“Tentu saja posisi kedua itu menyenangkan, tapi bukan dengan cara seperti ini. Maaf, tapi mengendarainya sungguh sebuah bencana. Sulit dipercaya, saya belum pernah mengalami hal seperti ini, baik dalam kondisi basah maupun kering. Benar-benar sangat buruk.”

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Verstappen was convinced something was wrong with his RB22

Verstappen melanjutkan kritikan terhadap RB22 miliknya dalam konferensi pers FIA setelah balapan, dan menuntut agar Red Bull melakukan investigasi guna memastikan apakah ada “sesuatu yang rusak” pada mobilnya.

“Saat Anda memulai balapan dari posisi yang begitu jauh di belakang, tentu Anda harus berusaha untuk segera menyalip pembalap-pembalap di depan Anda secepat mungkin. Menurut saya, stint pertama berjalan dengan sangat, sangat baik. Kami berhasil kembali ke posisi 10 besar dengan sangat cepat,” ujar Verstappen.

“Kecepatannya tidak buruk, tetapi begitu saya beralih menggunakan ban Slick, mobil mengalami oversteer yang sangat ekstrem di tikungan berkecepatan tinggi, membuatnya sangat sulit dikendalikan. Jadi, kami perlu mencari tahu apakah ada kerusakan pada mobil - mungkin hilangnya daya aerodinamis atau masalah lainnya - karena kondisi ini jelas tidak wajar.

“Tentu saja saya sangat senang bisa finis di posisi kedua, tetapi di saat yang sama, saya tahu hasil yang lebih baik bisa diraih seandainya mobil dalam kondisi prima. Sayangnya, kenyataannya tidak demikian; saya menjalani sebagian besar balapan dengan mobil yang kondisinya tidak ideal. Meski begitu, bisa duduk di sini sebagai peraih posisi kedua tentu merupakan pencapaian yang fantastis.

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Verstappen pulled off a stunning recovery drive to second

“Mungkin tahun depan, tentu saja saya ingin bisa memulai balapan dari posisi yang lebih depan, bukan dari barisan belakang atau jalur pit (pit lane). Namun, kita lihat saja nanti tahun depan. Meski begitu, hasilnya cukup baik.

“Dalam kondisi lintasan basah, biasanya ada lebih banyak peluang untuk menyalip mobil lain; Anda bisa mengambil jalur balap yang berbeda dan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Jadi, hal itu jelas sangat membantu saya hari ini.

“Akan tetapi, kami juga harus mencari tahu penyebabnya - apa yang sebenarnya bermasalah pada mobil saat kami beralih menggunakan ban Slick. Sebab, bahkan ketika saya kembali menggunakan ban Intermediate di akhir balapan, performa mobil terasa sangat jauh berbeda dibandingkan dengan stint pertama saya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres.”