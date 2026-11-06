Kimi Antonelli Pamer Helm Tribute Ayrton Senna untuk GP Brasil

Andrea Kimi Antonelli mengungkap helm penghormatan untuk Ayrton Senna yang akan dipakainya di ajang Formula 1 Grand Prix Sao Paulo akhir pekan ini.

Antonelli, yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia F1 di Meksiko, memamerkan helm spesial untuk mengenang sosok pahlawan masa kecilnya itu dalam sesi media hari Kamis di Sao Paulo.

Antonelli mengamankan gelar juara dunia F1 pertamanya dengan finis di posisi ketiga pada Grand Prix Mexico City akhir pekan lalu.

Pembalap asal Italia 20 tahun itu tidak hanya menyamai pencapaian Senna dengan meraih gelar juara dunia F1, tetapi ia juga mencatatkan sejarah sebagai juara dunia termuda sepanjang masa.

Show Instagram Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Desain helm khusus yang dikenakan Antonelli terinspirasi dari helm ikonik milik Senna, dengan menampilkan warna-warna bendera Brasil.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Helm ini sangat berarti bagi saya,” tulis Antonelli di Instagram. “Helm spesial untuk akhir pekan ini!

“Sebuah penghormatan untuk idola saya dan Brasil. Semoga kalian menyukainya sama seperti saya.”

Berbicara menjelang akhir pekan, Antonelli sempat memberi bocoran bahwa helm tersebut merupakan “salah satu helm terbaik saya”.

“Saya akan menghadirkan sesuatu yang istimewa untuk Brasil, untuk Ayrton,” ujar Antonelli. “Apalagi karena tahun ini menandai 35 tahun sejak kemenangan pertamanya di Brasil.”

Show Instagram Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

"Menurut saya, ini adalah salah satu helm terbaik yang pernah saya buat. Jadi, semoga kalian semua menyukainya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Akhir pekan ini akan menjadi momen yang sangat istimewa. Saya sudah tidak sabar menantikannya. Dukungan dari Brasil sungguh luar biasa, tidak hanya tahun ini, tetapi bahkan sudah terasa sejak tahun lalu."

Mercedes juga akan tampil berbeda akhir pekan ini, di mana Antonelli dan rekan setimnya, George Russell, akan mengenakan pakaian balap berwarna ungu, menggantikan seragam mereka yang biasanya berwarna hitam dan biru kehijauan.

“Terinspirasi oleh masa lalu. Dibuat untuk sesuatu yang baru. Selamat datang di Era Baru (Nu Era),” tulis Antonelli di Instagram. “Tampilan baru untuk akhir pekan ini!”