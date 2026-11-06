"Saya Tidak Bisa Dibungkam" - Hamilton Terus Mencecar Leclerc usai Insiden Meksiko

Lewis Hamilton setuju dengan anggapan bahwa rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, membalap dengan lebih agresif saat menghadapinya dibandingkan saat melawan pembalap Formula 1 lainnya, menyusul insiden di Mexico City Grand Prix.

Pembalap Inggris itu menyoroti pendekatan "hidup atau mati" yang diterapkan Leclerc yang menyalipnya dengan memotong chicane dalam duel sengit di putaran pembuka di Autodromo Hermanos Rodriguez.

Hamilton tertinggal di belakang pembalap Red Bull, Max Verstappen, yang kemudian memenangkan balapan tersebut, sementara Leclerc finis di posisi keempat setelah dijatuhi penalti waktu lima detik karena keluar dari lintasan dan mendapatkan keuntungan.

Setelah balapan, Hamilton berpendapat bahwa pertarungan tersebut membuat Ferrari kehilangan kemenangan serta peluang untuk finis di posisi pertama dan kedua.

There was drama at the start between the Ferrari drivers

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Saat ditanya apakah ia juga merasakan bahwa Leclerc membalap lebih agresif saat melawannya dibandingkan saat melawan pembalap lain, Hamilton mengatakan kepada media - termasuk Motorsport.com - di Brasil: “Ya. Saya melihat apa yang Anda lihat.

“Di Singapura, dia berada tepat di sisi dalam saat memasuki Tikungan 1, dia sudah berhasil memimpin, tetapi dia justru mengendurkan lajunya. Itu jelas berbeda.

“Namun, jika melihat rekan-rekan setimnya, hal yang sama juga terjadi dengan Sebastian [Vettel]. Begitu pula dengan Carlos [Sainz].”

Hamilton menuntut “pembicaraan serius” di Ferrari setelah insiden tersebut dan tetap pada pendiriannya, dan mengungkapkan bahwa ia masih merasa frustrasi dengan apa yang telah terjadi.

“Tentu saja saya merasa frustrasi, dan saya masih merasa frustrasi,” ujar pria asal Inggris berusia 41 tahun itu.

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"Jadi, perlu ada diskusi yang dilakukan. Kita akan membicarakannya saat waktunya tepat. Kami sempat memiliki peluang untuk meraih kemenangan bagi tim. Tim telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menghadirkan peningkatan performa tahun ini; menurut saya, kinerja mereka sungguh mengesankan.

"Kami telah mengumpulkan poin lebih banyak dibandingkan tim mana pun dalam tiga atau empat balapan terakhir. Seharusnya kami bisa dengan mudah finis di posisi satu dan dua, jadi kami jelas harus berupaya memastikan hal seperti itu tidak terulang kembali."

Lewis Hamilton was left frustrated with Charles Leclerc

"Saya tak bisa dibungkam"

Hamilton tidak luput dari kritik atas insiden tersebut, dengan Ralf Schumacher menyebutnya bertingkah seperti gangster Amerika, Al Capone, menyusul serangkaian pesan radio bernada marah yang ditujukan kepada tim Ferrari.

Namun, Hamilton menegaskan bahwa ia “tidak terlalu peduli” dengan pendapat orang luar mengenai ucapannya, seraya menegaskan bahwa ia “tidak akan dibungkam”.

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"Saya tidak terlalu peduli bagaimana perasaan orang lain terhadap apa yang telah saya katakan. Saya adalah orang yang terbuka dan jujur ​​dalam menunjukkan perasaan; saya mengungkapkan apa yang saya rasakan saat itu juga," jawab Hamilton.

"Saya sempat melihat seseorang berkomentar bahwa apa yang saya katakan itu sudah diperhitungkan sebelumnya. Saya ingin menepis anggapan tersebut dengan fakta bahwa saat sedang balapan, detak jantung Anda mencapai sekitar 170.

“Anda melaju dengan kecepatan 200 mil per jam. Anda tidak punya waktu untuk bersikap penuh perhitungan dalam setiap ucapan atau memikirkan apa yang akan ditulis oleh media; Anda tidak memikirkan hal-hal seperti itu.

"Tentu saja, ada kalanya Anda melontarkan sesuatu yang mungkin Anda sesali kemudian, tetapi saya tidak menyesalinya. Saya tidak akan pernah meminta maaf karena telah bersikap autentik dan apa adanya.

"Saya tidak akan dibungkam. Saya tidak pernah sekalipun dibungkam. Pihak tim tidak pernah meminta saya untuk tidak mengatakan apa pun, dan memang begitulah keadaannya.”

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Prinsipal tim Ferrari, Fred Vasseur, dijadwalkan untuk duduk bersama para pembalapnya guna melakukan pembicaraan krusial pada hari Jumat di Brasil.