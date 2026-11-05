Mercedes Ungkap Kimi Antonelli Nyaris DNF di GP Meksiko

Mercedes mengungkapkan bahwa Andrea Kimi Antonelli “hampir saja gagal finis” akibat masalah yang muncul menjelang akhir balapan pada mobil Formula 1 miliknya di Grand Prix Mexico City.

Antonelli mengamankan gelar juara dunia F1 pertamanya dengan empat balapan tersisa setelah finis di posisi ketiga di Mexico City, di belakang pembalap Red Bull Max Verstappen dan Lewis Hamilton dari Ferrari.

Namun menurut Mercedes, perayaan gelar juara Antonelli bisa saja tertunda sama sekali.

Dalam sebuah wawancara dengan Podcast High Performance Racing, Vice Team Principal Mercedes, Bradley Lord, mengungkapkan bahwa Antonelli mengalami kebocoran oli pada mobil W17 miliknya di fase-fase akhir balapan hari Minggu.

“Kami mendapatkan kembali mobil itu setelah balapan, lalu melepas panel bagian bawahnya - ternyata penuh dengan oli,” ujar Lord. “Bak oli (sump) retak, dan Kimi mengatakan bahwa sekitar empat putaran sebelum finis, ia mulai merasakan mesinnya mulai bermasalah.”

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“Jadi, mobil itu sebenarnya nyaris tidak bisa melanjutkan balapan, tetapi untungnya masih tetap utuh.”

Antonelli celebrates on the podium with Verstappen and Hamilton © XPB Images

Ini bukanlah akhir pekan yang mudah bagi Antonelli, yang harus berjuang melawan penyakit akibat virus hingga membuatnya absen dari sesi jumpa pers pada hari Kamis di Mexico City.

“Saya tahu saya sudah sangat dekat [dengan gelar juara],” ujar Antonelli. “Namun, saya tetap harus menyelesaikan tugas saya, dan tentu saja, saya ingin menjalani balapan dengan baik. Saya ingin menampilkan performa yang apik, itulah tujuannya.

“Akan tetapi, harus diakui bahwa akhir pekan ini memang tidak mudah. ​​Secara fisik, kondisi saya tidak dalam keadaan prima; ditambah lagi, sesi kualifikasi kemarin tidak berjalan dengan baik, dan secara keseluruhan, emosi pun sempat cukup meluap.

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“Namun, saya sangat senang karena hari ini kami menjalani balapan yang kuat dan berhasil menuntaskan tugas dengan baik. Kini, masih ada beberapa balapan lagi yang tersisa; kami akan menikmatinya sepanjang jalan dan berusaha untuk mengakhirinya dengan hasil yang gemilang.”

Antonelli celebrates his championship triumph © XPB Images

Antonelli, yang mencatatkan dirinya dalam buku sejarah sebagai juara dunia termuda F1, tidak menyinggung masalah mobilnya dalam konferensi FIA. Namun, ia mengakui bahwa dirinya berjuang melawan emosi yang membuncah di dalam kokpit seiring balapan mendekati akhir.

“Pada putaran terakhir, saya sengaja melambat karena saya benar-benar tidak bisa melihat lintasan. Saya merasa sangat emosional, jadi saya memutuskan untuk melambat agar tidak mengalami kecelakaan. Syukurlah, saya berhasil mencapai garis finis.

“Bahkan pada putaran sebelumnya, saya rasa saya kehilangan sekitar dua detik karena saat itu saya sudah menangis. Pandangan saya ke depan jadi tidak jelas. Meski begitu, di balik air mata tersebut, saya masih bisa melihat dua mobil Ferrari. Sungguh momen yang sangat istimewa.

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“Banyak kenangan yang melintas di benak saya saat itu - semua kenangan sejak masa balap gokart hingga sampai di titik ini.

"Itu adalah putaran terakhir yang sangat istimewa, dan saat saya melintasi garis finis, saya benar-benar meluapkan segalanya karena saat itu saya berhasil mewujudkan salah satu impian terbesar saya. Sungguh momen yang sangat istimewa.”