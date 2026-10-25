"Mereka Buktikan Saya Salah" - Pengakuan Besar Hamilton untuk Red Bull

Lewis Hamilton mengakui dirinya salah telah meremehkan kemampuan Red Bull di Formula 1, dan ia tidak sungkan memuji peningkatan impresif yang ditunjukkan tim selama musim 2026.

Setelah mengalami awal yang sulit di era regulasi baru F1 - terutama karena harus mengembangkan mesin sendiri untuk pertama kalinya - Red Bull bangkit secara gemilang, dengan Max Verstappen meraih kemenangan beruntun di Malaysia dan Singapura.

Mundur ke tahun 2011, saat Red Bull menikmati fase dominasi pertama mereka di F1 bersama Sebastian Vettel, Hamilton pernah menyebut tim tersebut sebagai "perusahaan minuman".

Itu adalah komentar yang kelak akan disesalinya, dengan juara dunia tujuh kali itu juga mengaku bahwa Red Bull "telah membuktikan semua orang salah" setelah dianggap membangun mesin yang lebih kuat dibandingkan Mercedes dan Ferrari pada tahun pertama mereka sebagai pabrikan Power Unit F1 sepenuhnya, melalui kemitraan dengan Ford.

Hamilton leads Verstappen on track at COTA

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Pria Inggris berusia 41 tahun itu melontarkan pernyataan tersebut saat menanggapi klaim Isack Hadjar yang menyebut bahwa Ferrari - bukan Red Bull - punya mobil tercepat pada balapan terakhir di Singapura.

“Pertama-tama, menurut saya Isack adalah pembalap yang luar biasa. Dalam hal ini, pendapat kami mungkin berbeda,” ujar Hamilton menjelang Grand Prix Amerika Serikat.

“Pada akhirnya, mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Red Bull telah menunjukkan kinerja yang luar biasa selama bertahun-tahun. Mereka terus-menerus mengejutkan saya, dan saya sendiri sudah mengakui kehebatan mereka sejak lama, saat saya masih lebih muda.

"Awalnya saya berpikir, tidak mungkin mereka bisa menyamai pencapaian tim-tim lain - seperti McLaren atau Ferrari yang memiliki sejarah panjang - tetapi ternyata mereka mampu. Mereka membuktikan bahwa anggapan saya salah, dan selama bertahun-tahun mereka terus meraih kesuksesan yang luar biasa.

"Begitu pula soal mesin; saya sempat berpikir, tidak mungkin ada pihak lain yang bisa membuat mesin yang lebih baik daripada yang mampu dihasilkan oleh tim seperti Mercedes atau Ferrari - mengingat sumber daya, pengalaman, serta kekayaan intelektual (IP) yang mereka miliki.

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"Dan sekali lagi, mereka membuktikan bahwa kita salah - semua orang salah - dan mereka berhasil membangun mesin terbaik."

Ferrari has brought a new upgrade to the US

Christian Horner mengungkapkan bahwa Red Bull sempat melakukan pembicaraan rahasia dengan Hamilton sebelum akhirnya bergabung dengan Mercedes pada tahun 2013, setelah memutuskan untuk meninggalkan McLaren.

Dalam buku baru karya Horner yang berjudul *Drive*, ia mengklaim bahwa Hamilton menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan Red Bull dan menjadi rekan setim Sebastian Vettel.

"Saat Niki [Lauda] bergabung dengan Mercedes, muncul gagasan - mengapa tidak mencoba merekrut Lewis, yang saat itu mulai merasa frustrasi di McLaren? Niki pun meyakinkannya untuk pindah ke sana," ujar Horner kepada Sky Sports F1.

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"Saya ingat, momen krusialnya terjadi sekitar Grand Prix Singapura [pada bulan September] tahun itu. Lewis sedang memimpin balapan, lalu girboks mobilnya mengalami kerusakan. Menurut saya, itulah pukulan telak yang benar-benar mengakhiri harapan McLaren.

"Kami memenangkan balapan bersama Seb, dan saya ingat saat berada di podium, saya melihat ke bawah dan mendapati Niki ada di sana. Dia melepas topinya - sesuatu yang jarang sekali ia lakukan - lalu mengacungkan jempol dengan sangat antusias kepada saya.

"Menurut saya, berbagai hal [terkait negosiasi] memang sedang berlangsung sepanjang akhir pekan itu, dan dia tahu bahwa hasil tersebut akan sangat mendukung tujuannya."

Hamilton belum dimintai tanggapan mengenai pengungkapan Horner.