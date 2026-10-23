Carlos Sainz Ragu Musim F1 2026 akan Berakhir di Timur Tengah

Carlos Sainz mengaku "sulit untuk merasa yakin" bahwa musim Formula 1 2026 akan benar-benar berakhir di Timur Tengah sesuai rencana, di tengah konflik yang masih berkecamuk di area tersebut.

Situasi di kawasan tersebut tetap tidak menentu di tengah ketegangan yang melibatkan AS, Israel, dan Iran. Departemen Luar Negeri AS telah memerintahkan sejumlah diplomat beserta keluarga mereka untuk meninggalkan Arab Saudi seiring dengan meningkatnya serangan dari kelompok pemberontak Houthi.

Terlepas dari ketidakpastian di kawasan Teluk, badan pengatur F1 tetap teguh pada pendiriannya bahwa dua balapan terakhir di Qatar dan Abu Dhabi akan tetap berlangsung sesuai jadwal.

Presiden FIA, Mohammed Ben Sulayem, menegaskan bahwa kedua balapan tersebut “akan tetap terlaksana” berdasarkan informasi dan saran yang diterima F1 hingga Selasa, 20 Oktober.

F1 is due to visit Qatar in late November

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Meskipun perang antara AS-Israel dan Iran belakangan ini tidak terlalu sering menjadi sorotan utama, muncul dugaan bahwa serangan bisa kembali meningkat setelah pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.

Sainz, yang merupakan salah satu Direktur Grand Prix Drivers Association (GPDA), mengakui bahwa mustahil untuk memastikan bagaimana situasi akan berkembang.

"Mereka tampak sangat yakin bahwa acara itu akan tetap berlangsung. Secara pribadi - dan bukan dalam kapasitas saya sebagai perwakilan GPDA - sulit bagi saya untuk merasa yakin saat ini, karena masih banyak hal yang terjadi di Timur Tengah," ujar pembalap tim Williams tersebut dalam konferensi pers Grand Prix Amerika Serikat.

"Selain itu, tentu saja akan ada pemilihan umum di Amerika Serikat serta berbagai peristiwa di kancah politik dunia yang bisa membawa perubahan mendadak dalam satu setengah bulan ke depan. Jadi, menurut saya, terlalu dini untuk merasa begitu yakin.

"Untuk saat ini, rencananya kami akan pergi ke Qatar dan Abu Dhabi. Jika FIA dan Formula 1 memutuskan bahwa langkah tersebut tetap aman dan merupakan skenario yang tepat, maka sebagai pembalap, kami harus mengikuti apa pun keputusan mereka.

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"Bukan berarti kita tidak memiliki informasi internal sebanyak yang mereka miliki; jadi, kita perlu mengikuti arahan mereka dan memercayai pengambilan keputusan mereka.

"Namun, itu hanya untuk saat ini saja. Menurut saya, situasi dunia bisa berubah drastis dalam satu setengah bulan ke depan. Oleh karena itu, kita harus bersikap responsif terhadap apa pun yang terjadi, dan tidak sekadar memutuskan untuk berangkat hanya karena kita ingin berangkat sekarang juga."

Sainz is not convinced F1 will definitely race in Qatar and Abu Dhabi

Oscar Piastri dan Isack Hadjar, yang turut hadir dalam konferensi pers bersama Sainz, tidak banyak berkomentar mengenai masalah tersebut.

"Di masa lalu pernah ada situasi sulit akibat konflik dan berbagai hal lainnya, jadi kami menaruh kepercayaan kepada F1 dan FIA, serta akan mengikuti saran mereka," ujar Piastri.

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Sementara itu, Hadjar hanya mengatakan: "Tidak banyak yang bisa saya tambahkan. Hal ini di luar kendali saya, jadi saya akan tetap membalap di lintasan tempat saya seharusnya berlaga, itu saja."

Williams menyampaikan komentar tambahan mewakili Sainz pada Kamis malam.

"Menyusul sejumlah pemberitaan mengenai komentar saya dalam konferensi pers tadi siang terkait penutupan musim di Timur Tengah, saya ingin menegaskan bahwa saya tahu FIA dan Formula 1 akan mengutamakan keselamatan, dan saya sepenuhnya percaya mereka akan mengambil keputusan tepat," demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Kami menantikan untuk berlomba di Qatar dan Abu Dhabi."