Audi Beri Freddie Slater Debut FP1 di Grand Prix Mexico City

Pembalap remaja asal Inggris, Freddie Slater, akan melakoni debutnya dalam sesi latihan Formula 1 bersama Audi pada Grand Prix Mexico City akhir pekan depan.

Meksiko akan menjadi kesempatan pertama dari dua penampilan di sesi latihan bebas pertama (FP1) bagi Slater yang berusia 18 tahun, yang juga dijadwalkan untuk tampil pada sesi latihan pertama di Grand Prix Sao Paulo, Brasil, bulan depan.

Slater merupakan pembalap pertama yang direkrut ke dalam program pengembangan pembalap Audi pada awal tahun ini, ia berhasil menempati posisi kedua dalam kejuaraan Formula 3 tahun ini, pada musim debut yang mengesankan.

Slater became Audi's first junior driver this year

Slater, yang merupakan juara di ajang F4 Italia dan Formula Regional Europe, menjadi rookie dengan posisi tertinggi, meski gelar juara akhirnya diraih oleh Ugo Ugochukwu.

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Ia akan melangkah ke ajang Formula 2 pada tahun 2027 bersama tim Invicta.

“Bisa mengemudikan mobil Formula 1 di akhir pekan Grand Prix merupakan momen besar bagi saya, sesuatu yang telah saya impikan sejak kecil,” ujar Slater.

“Tahun ini saya telah belajar banyak, dan kesempatan latihan bebas bersama Audi ini akan menjadi peluang lain untuk terus menambah pengalaman di lintasan.

"Menjadi bagian dari Audi Driver Development Programme telah memberikan saya berbagai kesempatan luar biasa, dan saya berterima kasih atas kepercayaan serta dukungan yang mereka berikan.

“Saya sangat antusias untuk segera turun ke lintasan; fokus saya adalah memberikan performa terbaik, membantu tim dalam menjalankan program mereka, dan menyerap sebanyak mungkin pelajaran dari kedua sesi tersebut.”

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Slater scored one feature race win in his rookie F3 season

Direktur balap Audi sekaligus direktur Driver Development Programme, Allan McNish, menambahkan: “Kami melihat Freddie menunjukkan kemajuan yang pesat selama beberapa tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar lintasan; kini adalah saat yang tepat bagi Freddie untuk melangkah ke jenjang berikutnya.

“Kesempatan tampil di Meksiko dan Brasil ini akan memberinya pengalaman berharga mengenai akhir pekan balapan Formula 1, sekaligus menjadi peluang tambahan untuk terus mengembangkan kemampuannya sebelum ia naik ke ajang Formula 2 musim depan.

“Kami menantikan untuk melihatnya mengendarai R26 serta mendukungnya sepanjang dua sesi FP1 yang penting ini.”

Sementara itu, pembalap asal Amerika, Colton Herta, akan tampil untuk keempat kalinya tahun ini dalam sesi FP1 bersama Cadillac pada ajang Grand Prix Amerika Serikat di Austin akhir pekan ini.

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