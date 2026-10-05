Audi Ungkap Livery Spesial yang Mencolok untuk GP Singapura

Audi akan menampilkan desain unik yang merayakan budaya Singapura pada ajang Grand Prix Singapura.

Audi Singapore livery
Audi Singapore livery
© Audi Sport

Audi Revolut F1 Team telah meluncurkan corak khusus yang mencolok untuk Grand Prix Singapura mendatang, mengganti skema warna tradisionalnya dengan desain unik yang terinspirasi oleh budaya lokal Singapura.

Pabrikan Jerman yang mengandalkan pembalap Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto ini mengonfirmasi perubahan tampilan khusus untuk Sirkuit Jalan Raya Marina Bay tersebut sebagai bagian dari inisiatif bersama dengan mitra utama Revolut dan apparel resmi tim adidas.

Menampilkan perpaduan warna biru dan ungu yang mencolok serta grafis rumit yang mengacu pada motif arsitektur khas Singapura tempo dulu, tampilan baru Audi R26 ini menandai corak balap khusus terbaru bagi tim tersebut.

Selain mobil itu sendiri, baik Hulkenberg maupun Bortoleto akan mengenakan baju balap edisi khusus dan alas kaki yang dirancang secara personal sepanjang akhir pekan Grand Prix.

Livery edisi khusus telah menjadi ciri khas balapan malam Singapura, di mana tim-tim sering memanfaatkan latar belakang Marina Bay yang ikonik dan penuh cahaya untuk menampilkan desain estetis yang unik. 

Konsep spesial Audi ini bertujuan memadukan rekayasa performa tinggi dengan warisan seni lokal, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya negara tuan rumah.

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Tampilan baru ini hadir saat Audi berupaya membangun momentum di bawah sorotan lampu Singapura, saat kejuaraan kembali memasuki fase flyaway.

Para insinyur dan pembalap tim berharap peningkatan teknis yang dihadirkan bersama paket visual baru ini akan membantu meningkatkan kecepatan - yang krusial bagi prospek mereka di persaingan papan tengah - di trek jalan raya yang menuntut downforce tinggi.

Baik Hulkenberg maupun Bortoleto akan menampilkan corak baru tersebut di lintasan pada sesi latihan pembuka hari Jumat di Marina Bay, sebelum balapan malam yang berat dengan durasi 62 putaran pada hari Minggu.

Corak ini hadir menyusul Grand Prix Bahrain di Malaysia, di mana Audi nyaris meraih poin setelah Hulkenberg finis di posisi ke-11, sementara Gabriel Bortoleto berada jauh di belakang pada posisi ke-18.

Tags:

F1
Audi
Audi Ungkap Livery Spesial yang Mencolok untuk GP Singapura
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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