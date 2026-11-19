Pembalap McLaren F1, Oscar Piastri, telah menjelaskan alasan di balik keputusan untuk berpisah dengan tim manajemen yang dipimpin oleh Mark Webber.

Menyusul Grand Prix Sao Paulo, diumumkan bahwa Piastri dan Webber telah sepakat untuk mengakhiri kerja sama mereka yang telah terjalin sejak tahun 2019.

Webber, mantan pembalap Red Bull yang telah memenangkan sembilan balapan F1, membantu Piastri saat ia meniti karier di jenjang balap junior - termasuk memenangkan gelar Formula 3 dan Formula 2 secara beruntun - sebelum akhirnya melakukan debut di ajang Grand Prix bersama McLaren pada tahun 2023.

Webber tidak lagi menjalankan peran pendukung di sisi lintasan sejak awal musim ini, dan kemudian Piastri mengonfirmasi bahwa keduanya telah resmi mengakhiri kerja sama mereka sepenuhnya.

Webber had worked with Piastri since 2019

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"Kami baru saja mencapai tahap dalam kerja sama kami di mana akan lebih baik bagi kami untuk menempuh jalan masing-masing," ujar Piastri kepada media pada hari Rabu menjelang Grand Prix Las Vegas akhir pekan ini.

"Mark dan Ann telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi karier saya, baik dalam mengantarkan saya ke posisi saat ini maupun dalam mengelola segala sesuatu di balik layar yang tidak pernah dilihat oleh siapa pun. Rasanya ini adalah saat yang tepat untuk sesuatu yang baru."

Piastri menegaskan rasa terima kasihnya atas dukungan yang ia terima selama berada di bawah manajemen Webber.

"Mark - begitu pula Ann - memiliki peran yang sangat besar dalam karier saya, mulai dari akhir masa karier junior saya, membantu saya menembus Formula 1, hingga membimbing saya selama tahun-tahun awal tersebut," tambahnya.

"Dampak yang mereka berikan terhadap karier saya sungguh luar biasa, dan menurut saya, sekarang adalah saat yang tepat bagi kami berdua untuk menempuh perjalanan masing-masing.

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"Menurut saya, memiliki dukungan sistem di sekeliling kita adalah hal yang penting. Tahun ini, dukungan tersebut sudah terasa sedikit berbeda, dan kemungkinan besar akan kembali mengalami perubahan di masa mendatang.

"Namun, mereka berperan besar dalam pencapaian karier saya saat ini, jadi saya sangat, sangat berterima kasih atas semua yang telah mereka lakukan."

Piastri will serve a 10-place grid penalty in Las Vegas

Pembalap Australia tersebut akan menerima penalti mundur 10 posisi di grid saat berlaga di Las Vegas, karena telah menggunakan komponen mesin melebihi kuota yang diizinkan untuk musim 2026.

Dengan tiga balapan tersisa, Piastri menempati peringkat ketujuh dalam kejuaraan pembalap dengan 152 poin - tertinggal 94 poin dari rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, dan unggul 30 poin atas pembalap Red Bull, Isack Hadjar.

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