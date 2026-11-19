Liam Lawson mengaku “bersyukur” karena Helmut Marko tidak lagi mengambil keputusan terkait pembalap di Red Bull menyusul perpanjangan kontraknya di tim satelit Racing Bulls.

Pekan lalu, Racing Bulls mengakhiri spekulasi seputar line-up pembalap 2027 mereka dengan mengonfirmasi Lawson dan rekan setimnya, Arvid Lindblad, bertahan di tim yang berbasis di Faenza itu untuk musim 2027.

Masa depan Lawson sempat tidak menentu karena Red Bull mempertimbangkan promosi untuk pembalap junior sekaligus penantang gelar juara Formula 2, Nikola Tsolov, ke kursi F1 untuk tahun depan.

Marko, yang sebelumnya memiliki pengaruh besar dalam penentuan pembalap di Red Bull dan tim saudaranya selama menjabat sebagai penasihat, baru-baru ini menyatakan dukungannya kepada Tsolov.

"Saya sejalan dengan prinsip yang dianut [Dietrich] Mateschitz: 'Kami tidak membeli bintang, kami menciptakan bintang'," ujar Marko kepada surat kabar Austria, Kronen Zeitung.

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"Kami selalu mencari pembalap kami sendiri yang mampu memenangkan Grand Prix. Dengan beberapa pengecualian, pendekatan ini terbukti berhasil.

"Selaras dengan filosofi tersebut, keputusan sulit antara Liam Lawson dan Nikola Tsolov di tim Racing Bulls seharusnya lebih menguntungkan Tsolov."

Tsolov was in contention for a 2027 F1 race seat © XPB Images

Saat ditanya mengenai komentar Marko menjelang Grand Prix Las Vegas, Lawson mengatakan: "Menurut saya, jelas jika dia yang memegang kendali dan dia tidak menginginkan saya berada di dalam mobil, maka ya, saya bersyukur bahwa bukan dia yang memegang kendali dan saya tetap berada di dalam mobil."

Pembalap Selandia Baru 24 tahun itu menambahkan: "Maksud saya, tentu ada banyak diskusi yang terjadi. Red Bull adalah organisasi besar yang mungkin melibatkan lebih banyak orang dibandingkan situasi pada umumnya di tim lain, di mana biasanya hanya ada satu orang yang mengambil keputusan.

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"Menurut saya situasinya tidak seperti itu, tetapi yang bisa saya katakan adalah bahwa Alan [Permane, Team Principal Racing Bulls] sangat mendukung saya. Saya sangat berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan untuk saya tahun ini, dan ia juga telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik bersama tim.

"Kondisi mobil saat ini sangat prima, jadi saya sangat bersyukur atas dukungan yang ia berikan kepada saya sepanjang tahun ini serta bagaimana sikapnya terhadap saya selama tahun ini."

Lawson will remain team-mates with Arvid Lindblad

Saat ditanya apakah ia sempat meragukan posisinya di grid F1, Lawson menjawab: "Tidak juga. Jika menengok kembali tahun lalu, rasanya saya memang sering memikirkan hal itu."

"Selalu ada banyak keraguan, apalagi saat keadaan tidak berjalan dengan baik. Namun, menurut saya, tahun ini performa kami secara keseluruhan cukup kuat.

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"Segala sesuatunya berjalan dengan sangat, sangat baik bagi kami sebagai sebuah tim. Kami memiliki mobil yang tangguh di semua lintasan, dan saya merasa kami mampu mengeksekusi rencana dengan baik di hampir setiap akhir pekan.

“Jadi, saya rasa tidak sulit untuk menemukan alasannya, tetapi tentu saja hal itu sempat terpikirkan dan memang sering dibicarakan.

“Tapi, yang terpenting, saya berusaha sebisa mungkin untuk menyingkirkan pola pikir seperti itu, lalu mencoba untuk fokus dan menikmati saat mengemudikan mobil tersebut. Saya rasa kami berhasil melakukannya.”