Toto Wolff menepis spekulasi bahwa Mercedes bisa kehilangan juara dunia Formula 1 barunya, Andrea Kimi Antonelli, ke Ferrari.

Setelah keberhasilannya meraih gelar juara F1 untuk pertama kalinya, Antonelli terus dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Ferrari di masa depan, dan menjadi pembalap Italia pertama mereka sejak Giancarlo Fisichella yang tampil pada lima balapan sebagai pengganti pada tahun 2009.

Namun, kepala tim Mercedes, Wolff, menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan kemungkinan Antonelli suatu saat nanti bergabung dengan Ferrari.

Saat ditanya oleh media Jerman, Bild, mengenai peluang Antonelli untuk pindah ke Ferrari, Wolff menjawab: “0,0 persen.”

Antonelli was crowned F1 world champion in Mexico

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Menjelaskan lebih lanjut mengenai keyakinan penuhnya, Wolff menjawab: “Karena Kimi dan keluarganya adalah orang-orang yang setia. Namun, kami tidak hanya mengandalkan kesetiaan semata.

“Musim ini telah membuktikan bahwa kami mampu memenangkan balapan dan gelar juara. Bagi setiap pembalap, itulah hal yang paling penting - begitu pula bagi Kimi. Ia sudah seharusnya berada di Mercedes, layaknya roda yang memang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah mobil.

“Itulah sebabnya, setelah meraih gelar juara, ia mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan dirinya membalap untuk tim lain selain Mercedes.”

Kimi Antonelli & Lewis Hamilton © XPB Images

Wolff juga meyakini ada kemungkinan Antonelli akan menjadi lebih populer di Italia dibandingkan Michael Schumacher pada masa kejayaan Ferrari di awal tahun 2000-an.

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“Tentu saja! Bagaimanapun, dia orang Italia,” jawab Wolff saat ditanya apakah Antonelli, yang lahir di Bologna, bisa melampaui popularitas Schumacher di negara asalnya.

“Berkat pembawaan alaminya serta kesuksesan yang diraihnya, Kimi berhasil membuat Italia - yang selama ini begitu fanatik terhadap tim nasional mereka, Ferrari - kini turut membuka hati dan jiwa mereka bagi sosok yang sudah dianggap sebagai ‘orang Italia kecil’ ini. Para Tifosi kini bahkan mengenakan kaus Ferrari yang dipadukan dengan topi Mercedes.

“Monza menjadi contoh yang sempurna. Para penonton memang sempat kecewa karena tidak ada satu pun dari kedua mobil merah tersebut yang finis di posisi pertama, namun mereka merasa sangat gembira melihat Kimi - yang sudah dianggap sebagai bagian dari mereka sendiri - berdiri di podium tertinggi.”