McLaren telah mengonfirmasi bahwa Oscar Piastri akan menerima penalti posisi start yang cukup besar akhir pekan ini di ajang Formula 1 Grand Prix Las Vegas, menyusul penggantian unit daya (power unit).

Rangkaian triple-header penutup musim F1 2026 dimulai akhir pekan ini. Dimulai dengan kunjungan ke Las Vegas Strip akhir pekan ini, dilanjutkan dengan double-header di Qatar dan Abu Dhabi.

Mercedes menghadirkan turbocharger baru pada Power Unit mereka untuk balapan di Vegas akhir pekan ini, sebagai bagian dari upgrade yang dilalokasikan dari ADUO.

McLaren dan Piastri akan mendapatkan turbocharger baru tersebut, namun pembalap asal Australia itu juga akan menggunakan unit pembakaran internal kelimanya musim ini.

Oscar Piastri, 2026 F1 Brazilian Grand Prix. Credit: XPB. © XPB Images

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Piastri turun 10 posisi di Vegas

Karena sudah melampaui kuota yang diizinkan untuk musim ini, penggantian mesin pada mobil Piastri akan berujung pada penalti grid 10 tempat secara otomatis.

Meski demikian, McLaren yakin bahwa lintasan di Vegas akan memberinya banyak kesempatan untuk memperbaiki posisi selama balapan berlangsung.

Pratinjau McLaren untuk Grand Prix Vegas menyatakan: “Oscar akan menggunakan mesin pembakaran internal yang baru di Las Vegas menyusul adanya masalah keandalan.

“Karena ini merupakan mesin kelima yang digunakannya musim ini, ia akan dikenai penalti mundur 10 posisi di grid, namun ia memiliki peluang bagus untuk memperbaiki posisinya melalui aksi menyalip dalam balapan hari Sabtu.”

Oscar Piastri © XPB Images

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“Kedua mobil tersebut, seperti halnya mobil-mobil lain yang ditenagai oleh Mercedes HPP, akan dilengkapi dengan spesifikasi turbo baru yang dialokasikan dari ADUO; peningkatan performa yang diharapkan tergolong relatif kecil.”

Di antara mobil-mobil yang menggunakan mesin Mercedes, George Russell tidak akan menggunakan turbo baru, mengingat ia telah menerima penalti posisi start (grid drop) pada seri Singapura dan Brasil.

McLaren lanjutkan pengembangan 2027 di Vegas

Selain Power Unit baru dari Mercedes, McLaren juga melanjutkan pengembangan untuk tahun 2027 pada ajang di Vegas.

Setelah sebelumnya memperkenalkan sayap depan baru di Brasil - yang akan menjadi landasan bagi arah pengembangan mobil 2027 - McLaren juga akan datang dengan lantai mobil yang baru di Vegas.

Oscar Piastri, McLaren, 2026 US GP © Gold and Goose

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Hal ini terjadi di saat McLaren memiliki peluang tipis untuk menempati posisi kedua dalam klasemen konstruktor.

Menjelang balapan di Vegas, McLaren tertinggal 112 poin dari Ferrari yang berada di posisi kedua, dengan total maksimal 129 poin yang masih bisa diperebutkan dalam tiga balapan terakhir.