F1 GP Brasil 2026: Norris Menang, Mercedes Pastikan Gelar Konstruktor
Hasil lengkap F1 GP Brasil dari Sirkuit Interlagos, putaran ke-20 musim 2026.
Lando Norris dari McLaren meraih kemenangan dalam Grand Prix Brasil yang diwarnai oleh kondisi cuaca tak menentu sepanjang balapan, sementara Mercedes memastikan gelar juara konstruktor Formula 1.
Norris bangkit setelah sempat kehilangan posisi terdepan di awal balapan dan berhasil menaklukkan kondisi cuaca yang kerap sulit diprediksi di Interlagos, mengubah pole dimilikinya kemenangan ketiganya musim ini.
Sang juara dunia 2025 tampak memegang kendali penuh dalam kondisi lintasan kering. Bahkan, hujan yang turun menjelang akhir balapan pun tidak dapat menghambat langkahnya untuk meraih kemenangan ke-14 sepanjang kariernya sekaligus podium ke-50 berkat penampilan yang luar biasa.
Max Verstappen kembali menyuguhkan aksi kebangkitan yang fenomenal di Brasil. Ia naik dari posisi ke-21 di grid untuk finis kedua yang mengesankan, mengungguli rekan setimnya di Red Bull, Isack Hadjar, yang melengkapi podium.
"Balapan ini sangat berat, benar-benar sangat berat," ujar Norris, sang pemenang, di area parc ferme. "Start saya tidak terlalu mulus. Ada banyak tantangan hari ini, terutama dengan kondisi lintasa.
"Beralih menggunakan ban slick di tengah kondisi basah selalu sulit, apalagi saat sedang berjuang memperebutkan posisi terdepan dan berusaha mengejar ketertinggalan.
"Hal terpenting hari ini adalah saya tetap tenang, tidak melakukan kesalahan, dan mampu menjaga kecepatan saat dibutuhkan. Senang sekali bisa kembali ke podium tertinggi, apalagi diraih di tempat yang istimewa seperti ini."
George Russell finis di depan juara dunia F1 yang baru saja dinobatkan, Andrea Kimi Antonelli, yang menempati posisi keempat. Hasil ini memastikan gelar juara konstruktor F1 2026 untuk Mercedes dengan tiga balapan tersisa.
Ini merupakan gelar juara konstruktor pertama bagi Mercedes sejak 2021 dan yang kesembilan secara keseluruhan.
Oscar Piastri finis di posisi keenam dengan selisih waktu yang cukup jauh menggunakan mobil McLaren kedua, di depan pembalap Ferrari, Charles Leclerc, yang berhasil menyalip Liam Lawson dari tim Racing Bulls untuk merebut posisi ketujuh pada putaran terakhir.
Lewis Hamilton sempat berada di posisi yang menjanjikan, tapi ia menjadi salah satu pembalap terakhir yang beralih kembali menggunakan ban Intermediate saat hujan turun menjelang akhir balapan, keputusan yang keliru.
Juara dunia tujuh kali itu melintir saat hendak masuk ke pit lane, namun ia tetap berhasil finis di posisi kesembilan. Sementara itu, Nico Hulkenberg melengkapi posisi sepuluh besar dan mengamankan poin terakhir yang tersedia untuk tim Audi.
Lance Stroll terpaksa mundur dari balapan karena masalah yang diduga berkaitan dengan baterai pada mobil Aston Martin-nya.
Rekan setimnya, Fernando Alonso, juga gagal meraih poin meski mencatatkan hasil kualifikasi terbaiknya musim ini, dan akhirnya finis di posisi ke-12.
Valtteri Bottas tidak dapat memulai balapan setelah terjadi masalah pada mur roda mobilnya - yang mengalami kerusakan ulir (cross-threaded) - saat berada di grid.
UPDATE: Charles Leclerc, Kimi Antonelli dan Oliver Bearman masing-masing dihukum penalti lima detik atas insiden balapan. Berikut ini adalah tabel hasil yang telah diperbarui mengikuti penalti.
F1 GP Brasil 2026 F1 - Interlagos - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laps/Gap
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|71 Laps
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|14.6
|3
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|24.4
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|33.9
|5
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|41.0
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|56.4
|7
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|73.5
|8
|Liam Lawson
|NZD
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|75.4
|9
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1 Lap
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1 Lap
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1 Lap
|12
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1 Lap
|13
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1 Lap
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1 Lap
|15
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1 Lap
|16
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1 Lap
|17
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1 Lap
|18
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|2 Laps
|19
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|2 Laps
|20
|Rafael Camara
|BRA
|TGR Haas F1 Team
|2 Laps
|DNF
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|Technical
|DNS
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team