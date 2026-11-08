F1 GP Brasil 2026: Norris Menang, Mercedes Pastikan Gelar Konstruktor

Lando Norris dari McLaren meraih kemenangan dalam Grand Prix Brasil yang diwarnai oleh kondisi cuaca tak menentu sepanjang balapan, sementara Mercedes memastikan gelar juara konstruktor Formula 1.

Norris bangkit setelah sempat kehilangan posisi terdepan di awal balapan dan berhasil menaklukkan kondisi cuaca yang kerap sulit diprediksi di Interlagos, mengubah pole dimilikinya kemenangan ketiganya musim ini.

Sang juara dunia 2025 tampak memegang kendali penuh dalam kondisi lintasan kering. Bahkan, hujan yang turun menjelang akhir balapan pun tidak dapat menghambat langkahnya untuk meraih kemenangan ke-14 sepanjang kariernya sekaligus podium ke-50 berkat penampilan yang luar biasa.

Max Verstappen kembali menyuguhkan aksi kebangkitan yang fenomenal di Brasil. Ia naik dari posisi ke-21 di grid untuk finis kedua yang mengesankan, mengungguli rekan setimnya di Red Bull, Isack Hadjar, yang melengkapi podium.

Norris lost out to Antonelli and Lawson at the start

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"Balapan ini sangat berat, benar-benar sangat berat," ujar Norris, sang pemenang, di area parc ferme. "Start saya tidak terlalu mulus. Ada banyak tantangan hari ini, terutama dengan kondisi lintasa.

"Beralih menggunakan ban slick di tengah kondisi basah selalu sulit, apalagi saat sedang berjuang memperebutkan posisi terdepan dan berusaha mengejar ketertinggalan.

"Hal terpenting hari ini adalah saya tetap tenang, tidak melakukan kesalahan, dan mampu menjaga kecepatan saat dibutuhkan. Senang sekali bisa kembali ke podium tertinggi, apalagi diraih di tempat yang istimewa seperti ini."

George Russell finis di depan juara dunia F1 yang baru saja dinobatkan, Andrea Kimi Antonelli, yang menempati posisi keempat. Hasil ini memastikan gelar juara konstruktor F1 2026 untuk Mercedes dengan tiga balapan tersisa.

Ini merupakan gelar juara konstruktor pertama bagi Mercedes sejak 2021 dan yang kesembilan secara keseluruhan.

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Oscar Piastri finis di posisi keenam dengan selisih waktu yang cukup jauh menggunakan mobil McLaren kedua, di depan pembalap Ferrari, Charles Leclerc, yang berhasil menyalip Liam Lawson dari tim Racing Bulls untuk merebut posisi ketujuh pada putaran terakhir.

Lewis Hamilton © XPB Images

Lewis Hamilton sempat berada di posisi yang menjanjikan, tapi ia menjadi salah satu pembalap terakhir yang beralih kembali menggunakan ban Intermediate saat hujan turun menjelang akhir balapan, keputusan yang keliru.

Juara dunia tujuh kali itu melintir saat hendak masuk ke pit lane, namun ia tetap berhasil finis di posisi kesembilan. Sementara itu, Nico Hulkenberg melengkapi posisi sepuluh besar dan mengamankan poin terakhir yang tersedia untuk tim Audi.

Lance Stroll terpaksa mundur dari balapan karena masalah yang diduga berkaitan dengan baterai pada mobil Aston Martin-nya.

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Rekan setimnya, Fernando Alonso, juga gagal meraih poin meski mencatatkan hasil kualifikasi terbaiknya musim ini, dan akhirnya finis di posisi ke-12.

Valtteri Bottas tidak dapat memulai balapan setelah terjadi masalah pada mur roda mobilnya - yang mengalami kerusakan ulir (cross-threaded) - saat berada di grid.

UPDATE: Charles Leclerc, Kimi Antonelli dan Oliver Bearman masing-masing dihukum penalti lima detik atas insiden balapan. Berikut ini adalah tabel hasil yang telah diperbarui mengikuti penalti.