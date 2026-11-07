Interlagos Mendapatkan Kontrak Baru F1 Sampai Musim 2035

Formula 1 akan terus menggelar balapan di Brasil setidaknya hingga tahun 2035, setelah Grand Prix Sao Paulo memperpanjang kontraknya selama lima tahun.

Autodromo Jose Carlos Pace, yang lebih dikenal sebagai Interlagos, merupakan salah satu lokasi paling ikonik dalam kalender F1; kabar ini memastikan tempat populer tersebut akan tetap menjadi bagian dari ajang ini selama bertahun-tahun mendatang.

Interlagos telah menjadi tuan rumah Grand Prix Brasil—yang kini disebut Grand Prix Sao Paulo—sejak pertama kali masuk dalam kalender pada tahun 1973. Sirkuit ini telah mengukuhkan posisinya sebagai lintasan favorit di kalangan penggemar maupun para pembalap.

“Brasil merupakan bagian penting dari sejarah serta masa depan Formula 1, dan saya senang sekali bahwa perpanjangan kontrak selama lima tahun ini memastikan kita akan terus balapan di São Paulo hingga tahun 2035,” ujar presiden sekaligus CEO F1, Stefano Domenicali.

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“Antusiasme para penggemar kami di Brasil sungguh luar biasa. Setiap kali kami kembali ke Interlagos, kami dapat merasakan energi mereka, baik di tribun penonton maupun di seluruh kota São Paulo.

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"Brasil telah melahirkan 33 pembalap Formula 1 yang hebat, termasuk Gabriel Bortoleto dan Rafael Câmara yang akan berlaga akhir pekan ini di hadapan publik tuan rumah. Hal ini tentu akan menambah deretan momen balapan yang tak terlupakan di São Paulo.

“Kesuksesan dan kemeriahan yang terus menyertai ajang ini menunjukkan mengapa balapan di sini menempati posisi yang begitu istimewa dalam kalender kami. Kesepakatan ini juga menegaskan komitmen jangka panjang kami terhadap Brasil.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota São Paulo, Ricardo Nunes, serta Presiden sekaligus CEO São Paulo Grand Prix, Alan Adler, atas komitmen dan investasi mereka yang berkelanjutan. Bersama-sama, kita akan terus mengembangkan kesuksesan ini dan menghadirkan pengalaman yang jauh lebih baik bagi para penggemar di tahun-tahun mendatang.”

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Ricardo Nunes, Wali Kota Sao Paulo, menambahkan: “Perpanjangan kontrak Formula 1 untuk lima tahun ke depan merupakan pencapaian yang sangat signifikan bagi São Paulo.

“Kami memastikan keberlanjutan salah satu ajang olahraga terbesar di dunia, yang mampu mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor pariwisata, serta meningkatkan profil internasional kota kami. Formula 1 memberikan manfaat bagi berbagai sektor, seperti perhotelan, restoran, ritel, dan jasa, sehingga menciptakan peluang serta pendapatan bagi penduduk setempat.”

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Andrea Kimi Antonelli, 2026 F1 Brazilian Grand Prix. Credit: XPB. © XPB Images

“São Paulo memiliki tradisi yang telah lama mengakar serta hubungan historis dengan Formula 1. Mempertahankan kemitraan ini berarti menjamin kepastian bagi investasi, memperkuat kalender acara-acara besar, dan mengukuhkan posisi kota ini sebagai tolok ukur global dalam penyelenggaraan kompetisi internasional.”