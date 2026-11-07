Interlagos Mendapatkan Kontrak Baru F1 Sampai Musim 2035

Interlagos akan terus menggelar Grand Prix Formula 1 Sao Paulo sampai tahun 2035.

Brazil will continue to host F1 until 2035
Brazil will continue to host F1 until 2035

Formula 1 akan terus menggelar balapan di Brasil setidaknya hingga tahun 2035, setelah Grand Prix Sao Paulo memperpanjang kontraknya selama lima tahun.

Autodromo Jose Carlos Pace, yang lebih dikenal sebagai Interlagos, merupakan salah satu lokasi paling ikonik dalam kalender F1; kabar ini memastikan tempat populer tersebut akan tetap menjadi bagian dari ajang ini selama bertahun-tahun mendatang.

Interlagos telah menjadi tuan rumah Grand Prix Brasil—yang kini disebut Grand Prix Sao Paulo—sejak pertama kali masuk dalam kalender pada tahun 1973. Sirkuit ini telah mengukuhkan posisinya sebagai lintasan favorit di kalangan penggemar maupun para pembalap.

“Brasil merupakan bagian penting dari sejarah serta masa depan Formula 1, dan saya senang sekali bahwa perpanjangan kontrak selama lima tahun ini memastikan kita akan terus balapan di São Paulo hingga tahun 2035,” ujar presiden sekaligus CEO F1, Stefano Domenicali.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

“Antusiasme para penggemar kami di Brasil sungguh luar biasa. Setiap kali kami kembali ke Interlagos, kami dapat merasakan energi mereka, baik di tribun penonton maupun di seluruh kota São Paulo. 

"Brasil telah melahirkan 33 pembalap Formula 1 yang hebat, termasuk Gabriel Bortoleto dan Rafael Câmara yang akan berlaga akhir pekan ini di hadapan publik tuan rumah. Hal ini tentu akan menambah deretan momen balapan yang tak terlupakan di São Paulo.

“Kesuksesan dan kemeriahan yang terus menyertai ajang ini menunjukkan mengapa balapan di sini menempati posisi yang begitu istimewa dalam kalender kami. Kesepakatan ini juga menegaskan komitmen jangka panjang kami terhadap Brasil.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota São Paulo, Ricardo Nunes, serta Presiden sekaligus CEO São Paulo Grand Prix, Alan Adler, atas komitmen dan investasi mereka yang berkelanjutan. Bersama-sama, kita akan terus mengembangkan kesuksesan ini dan menghadirkan pengalaman yang jauh lebih baik bagi para penggemar di tahun-tahun mendatang.”

Ricardo Nunes, Wali Kota Sao Paulo, menambahkan: “Perpanjangan kontrak Formula 1 untuk lima tahun ke depan merupakan pencapaian yang sangat signifikan bagi São Paulo.

“Kami memastikan keberlanjutan salah satu ajang olahraga terbesar di dunia, yang mampu mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor pariwisata, serta meningkatkan profil internasional kota kami. Formula 1 memberikan manfaat bagi berbagai sektor, seperti perhotelan, restoran, ritel, dan jasa, sehingga menciptakan peluang serta pendapatan bagi penduduk setempat.”

Andrea Kimi Antonelli, 2026 F1 Brazilian Grand Prix. Credit: XPB.
Andrea Kimi Antonelli, 2026 F1 Brazilian Grand Prix. Credit: XPB.
© XPB Images

“São Paulo memiliki tradisi yang telah lama mengakar serta hubungan historis dengan Formula 1. Mempertahankan kemitraan ini berarti menjamin kepastian bagi investasi, memperkuat kalender acara-acara besar, dan mengukuhkan posisi kota ini sebagai tolok ukur global dalam penyelenggaraan kompetisi internasional.”

Tags:

F1
Interlagos Mendapatkan Kontrak Baru F1 Sampai Musim 2035
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

F1 News
Interlagos Mendapatkan Kontrak Baru F1 Sampai Musim 2035
3h ago
Brazil will continue to host F1 until 2035
MotoGP News
Wolff Sentil Pembalap MotoGP yang Tak Tahu Apapun Soal Situasi Qatar
20h ago
Toto Wolff, Mercedes F1 team
F1 News
Alonso Sambut Hamilton dalam 'Klub 400' di Formula 1
06/11/26
Fernando Alonso has the most F1 starts of all time
F1 News
Verstappen Berharap Kalender F1 Memiliki Lebih Sedikit Balapan
06/11/26
Max Verstappen says there are too many F1 races
F1 News
Kimi Antonelli Pamer Helm Tribute Ayrton Senna untuk GP Brasil
06/11/26
Kimi Antonelli arrives in the Brazil paddock as an F1 champion

More News

F1 News
"Saya Tidak Bisa Dibungkam" - Hamilton Terus Mencecar Leclerc usai Insiden Meksiko
06/11/26
Lewis Hamilton has responded to criticism amid tension at Ferrari
F1 News
Kimi Antonelli Kunjungi Makam Ayrton Senna Jelang GP Brasil
05/11/26
Antonelli sealed his maiden F1 title last weekend in Mexico
F1 News
Liam Lawson Akui Kursinya di Racing Bulls Tidak Dijamin untuk 2027
05/11/26
Liam Lawson's F1 future remains uncertain
F1 News
Juara Dunia F1 Alan Jones Meninggal di Umur 80 Tahun
05/11/26
Alan Jones remains the last Australian F1 world champion
F1 News
Mercedes Ungkap Kimi Antonelli Nyaris DNF di GP Meksiko
05/11/26
Kimi Antonelli secured his maiden F1 title in Mexico