Juara Dunia F1 Alan Jones Meninggal di Umur 80 Tahun

Pernyataan dari pihak keluarga mengumumkan kabar duka tersebut. Alan Jones, orang Australia terakhir yang memenangkan gelar juara dunia F1, meninggal dunia setelah sempat menderita sakit dalam waktu singkat.

Jones berkompetisi di F1 antara tahun 1975 dan 1986 serta memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 1980, menjadikannya pembalap Williams pertama yang meraih pencapaian tersebut.

Ia merupakan pembalap Australia kedua yang memenangkan kejuaraan dunia F1 setelah Jack Brabham, yang meraih gelar tersebut pada tahun 1959, 1960, dan 1966.

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Dalam 116 Grand Prix, Jones meraih total 12 kemenangan sepanjang kariernya, membela tim seperti Hesketh, Williams, dan Arrows.

Setelah menempati posisi ketiga pada tahun 1979, Jones berhasil merebut gelar juara dunia pada tahun berikutnya, mencatatkan lima kemenangan dalam perjalanannya mengungguli Nelson Piquet.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Jones was the first of Williams' seven world champions in 1980

Jones tercatat sebagai pembalap Australia terbaru yang memenangkan Grand Prix Australia. Ia meraih kemenangan di Calder Park Raceway, Melbourne, pada musim saat ia menjuarai ajang F1, meskipun saat itu perlombaan tersebut bukan merupakan bagian dari kejuaraan dunia.

Ia meninggalkan seorang istri dan enam orang anak.

"Kami sangat berduka mengumumkan kepergian Alan tercinta, yang meninggal dunia pada 5 November setelah sempat menderita sakit dalam waktu singkat," ujar sang istri, Amanda Butler-Davis.

"Ia akan sangat dirindukan dan dikenang dengan penuh kasih oleh orang-orang terdekatnya, serta oleh banyak penggemar yang dukungannya selalu ia syukuri.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Alan mendedikasikan hidupnya untuk dunia olahraga otomotif, membangun warisan yang akan terus hidup melalui begitu banyak orang yang telah ia sentuh sepanjang perjalanannya.

"Melalui berbagai pencapaian, semangat, dan karakter yang begitu khas - baik di dalam maupun di luar lintasan - Alan telah meninggalkan jejak yang abadi dalam dunia olahraga ini, baik di tingkat nasional maupun di kancah global.

"Sebagai keluarga, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Alan, atas persahabatan, kasih sayang, dan dukungan yang diberikan selama bertahun-tahun. Ia sungguh beruntung dikelilingi oleh begitu banyak orang yang luar biasa."