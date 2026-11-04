Bos Ferrari Meminta Rasa Hormat dari Kedua Pembalapnya usai GP Meksiko

Ferrari kehilangan peluang meraih kemenangan di GP Mexico City setelah pertarungan antara kedua pembalapnya.

Fred Vasseur
Fred Vasseur
© XPB Images

Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, meminta agar Lewis Hamilton dan Charles Leclerc menunjukkan rasa hormat yang lebih besar menyusul Grand Prix Meksiko yang mengecewakan, di mana tim asal Italia tersebut menyia-nyiakan peluang untuk meraih kemenangan.

Hamilton memulai balapan dari pole, dengan Leclerc berada di posisi ketiga di belakangnya. Setelah melewati beberapa tikungan pertama, Ferrari sempat menempati posisi pertama dan kedua, sebelum kedua pembalap tersebut keluar dari lintasan di Tikungan 4 dan 5 - insiden yang berujung penalti bagi Leclerc.

Saat melintasi garis finis, Hamilton berhasil naik ke podium di posisi kedua, sementara Leclerc menyelesaikan balapan di posisi keempat.

Itu adalah hasil yang mengecewakan mengingat Ferrari sempat berada dalam posisi untuk mengamankan finis di posisi pertama dan kedua, namun pada akhirnya gagal meraih kemenangan.

Ferrari team boss Fred Vasseur needs to take control of his drivers
Ferrari team boss Fred Vasseur needs to take control of his drivers

Pria asal Prancis itu mengungkapkan perasaannya dengan jelas saat berbicara kepada Sky Sports F1 usai balapan, seraya menekankan pentingnya menghargai kerja keras yang dilakukan di balik layar di Maranello.

"Menurut saya, ini hanya masalah rasa hormat," ujar Vasseur kepada Sky Sports dalam sebuah wawancara tepat setelah Grand Prix Meksiko.

"Hormat terhadap merek, terhadap sponsor, terhadap tim, dan terhadap 2.000 orang yang bekerja mati-matian di markas.

“Menurut saya, performa kami mulai kembali membaik; kami telah membuat langkah maju yang positif, dan kami menghadirkan peningkatan yang dikerjakan oleh tim di markas siang dan malam. Sejujurnya, sulit bagi saya untuk menerima kenyataan kehilangan kemenangan seperti ini. Saya akan punya waktu untuk mendiskusikannya dengan mereka, tetapi terus terang, hari ini perasaan saya agak sedih.”

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Vasseur juga mengonfirmasi bahwa ia berniat untuk berdiskusi dengan Hamilton maupun Leclerc terkait komentar mereka setelah balapan, meskipun ia tidak merinci lebih lanjut mengenai apa yang akan dibahas dalam percakapan tersebut.

"Mengenai komentar Lewis, kami akan mendiskusikannya dengan Lewis, dan untuk komentar Charles, kami akan mendiskusikannya dengan Charles," tambahnya.

"Yang saya lihat adalah hasilnya. Hasilnya adalah kami sebenarnya punya peluang menang; kami menempati posisi 1-2 di Meksiko. Dan saat Anda berada di posisi 1-2, Anda tentu tidak membayangkan bisa kehilangan kemenangan tersebut, namun kenyataannya kami justru kehilangan posisi itu."

Setelah Grand Prix Meksiko, Hamilton menuntut diadakannya ‘pembicaraan serius’ dengan Ferrari. Di sisi lain garasi, Leclerc tidak berpendapat bahwa insiden tersebut perlu dijadikan ‘bahan pembicaraan yang terlalu besar’.

Namun, dengan empat putaran tersisa di musim 2026, Vasseur dan para petinggi Ferrari harus berupaya memulihkan keharmonisan di dalam garasi jika ingin memaksimalkan performa dan kecepatan yang mereka tunjukkan belakangan ini.

Tags:

F1
Ferrari
Lewis Hamilton
Charles Leclerc
Bos Ferrari Meminta Rasa Hormat dari Kedua Pembalapnya usai GP Meksiko
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Bentrok Lagi dengan Leclerc, Hamilton Desak Pembicaraan Serius dengan Ferrari
Lewis Hamilton was not happy with Charles Leclerc
F1 News
F1 GP Meksiko 2026: Starting Grid Balapan di Mexico City
Lewis Hamilton will lead the field in Mexico City
F1 News
Hamilton Berharap Mobilnya Baik-Baik Saja setelah Masalah Teknis FP2
Lewis Hamilton suffered a technical problem in FP2
F1 Results
F1 GP Meksiko 2026: Hasi Latihan Jumat dari Mexico City
Kimi Antonelli
F1 News
Leclerc 'Menemukan Sesuatu' saat Meraih Podium GP Amerika Serikat
Charles Leclerc finished second in Austin
F1 News
Kesalahan Set-Up Gagalkan Podium Hamilton di COTA
Lewis Hamilton finished fourth in Austin

Latest News

F1 News
Liverpool FC owners emerge as potential buyers of Cadillac F1 stake
4m ago
Liverpool FC's owners are said to be interested in the Cadillac stake
F1 News
Bos Ferrari Meminta Rasa Hormat dari Kedua Pembalapnya usai GP Meksiko
57m ago
Fred Vasseur
F1 News
Honda Mengungkap Penyebab Masalah Reabilitas Aston Martin di Meksiko
3h ago
Fernando Alonso
F1 News
Ocon Didepak Haas, Rafael Camara Debut F1 Lebih Awal di Kandang
7h ago
Camara will make his F1 debut with Haas in 2027
F1 News
"Mereka Mempersulit Diri Sendiri" - Verstappen Sindir Ferrari usai Kemenangan Meksiko
03/11/26
Max Verstappen celebrates his sixth win in Mexico

More News

F1 News
Leclerc Tanggapi Kritikan Pedas Hamilton atas Insiden Start GP Meksiko
03/11/26
Charles Leclerc
F1 News
Cadillac Dikaitkan dengan Colton Herta, Ini Tanggapan Bottas
03/11/26
Valtteri Bottas
F1 News
"Situasi yang Sangat Sulit" - Bearman Tanggapi Kekisruhan Ocon dan Haas
03/11/26
Ollie Bearman
F1 News
Bentrok Lagi dengan Leclerc, Hamilton Desak Pembicaraan Serius dengan Ferrari
02/11/26
Lewis Hamilton was not happy with Charles Leclerc
F1 News
Bottas Lolos dari Cedera Serius usai Kecelakaan Mengerikan GP Meksiko
02/11/26
Bottas' stricken Cadillac after the crash