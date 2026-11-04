Bos Ferrari Meminta Rasa Hormat dari Kedua Pembalapnya usai GP Meksiko

Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, meminta agar Lewis Hamilton dan Charles Leclerc menunjukkan rasa hormat yang lebih besar menyusul Grand Prix Meksiko yang mengecewakan, di mana tim asal Italia tersebut menyia-nyiakan peluang untuk meraih kemenangan.

Hamilton memulai balapan dari pole, dengan Leclerc berada di posisi ketiga di belakangnya. Setelah melewati beberapa tikungan pertama, Ferrari sempat menempati posisi pertama dan kedua, sebelum kedua pembalap tersebut keluar dari lintasan di Tikungan 4 dan 5 - insiden yang berujung penalti bagi Leclerc.

Saat melintasi garis finis, Hamilton berhasil naik ke podium di posisi kedua, sementara Leclerc menyelesaikan balapan di posisi keempat.

Itu adalah hasil yang mengecewakan mengingat Ferrari sempat berada dalam posisi untuk mengamankan finis di posisi pertama dan kedua, namun pada akhirnya gagal meraih kemenangan.

Ferrari team boss Fred Vasseur needs to take control of his drivers

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Pria asal Prancis itu mengungkapkan perasaannya dengan jelas saat berbicara kepada Sky Sports F1 usai balapan, seraya menekankan pentingnya menghargai kerja keras yang dilakukan di balik layar di Maranello.

"Menurut saya, ini hanya masalah rasa hormat," ujar Vasseur kepada Sky Sports dalam sebuah wawancara tepat setelah Grand Prix Meksiko.

"Hormat terhadap merek, terhadap sponsor, terhadap tim, dan terhadap 2.000 orang yang bekerja mati-matian di markas.

“Menurut saya, performa kami mulai kembali membaik; kami telah membuat langkah maju yang positif, dan kami menghadirkan peningkatan yang dikerjakan oleh tim di markas siang dan malam. Sejujurnya, sulit bagi saya untuk menerima kenyataan kehilangan kemenangan seperti ini. Saya akan punya waktu untuk mendiskusikannya dengan mereka, tetapi terus terang, hari ini perasaan saya agak sedih.”

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Vasseur juga mengonfirmasi bahwa ia berniat untuk berdiskusi dengan Hamilton maupun Leclerc terkait komentar mereka setelah balapan, meskipun ia tidak merinci lebih lanjut mengenai apa yang akan dibahas dalam percakapan tersebut.

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"Mengenai komentar Lewis, kami akan mendiskusikannya dengan Lewis, dan untuk komentar Charles, kami akan mendiskusikannya dengan Charles," tambahnya.

"Yang saya lihat adalah hasilnya. Hasilnya adalah kami sebenarnya punya peluang menang; kami menempati posisi 1-2 di Meksiko. Dan saat Anda berada di posisi 1-2, Anda tentu tidak membayangkan bisa kehilangan kemenangan tersebut, namun kenyataannya kami justru kehilangan posisi itu."

Setelah Grand Prix Meksiko, Hamilton menuntut diadakannya ‘pembicaraan serius’ dengan Ferrari. Di sisi lain garasi, Leclerc tidak berpendapat bahwa insiden tersebut perlu dijadikan ‘bahan pembicaraan yang terlalu besar’.

Namun, dengan empat putaran tersisa di musim 2026, Vasseur dan para petinggi Ferrari harus berupaya memulihkan keharmonisan di dalam garasi jika ingin memaksimalkan performa dan kecepatan yang mereka tunjukkan belakangan ini.