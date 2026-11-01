F1 GP Meksiko 2026: Starting Grid Balapan di Mexico City

Starting grid lengkap F1 GP Meksiko di Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, putaran 19 musim 2026.

Lewis Hamilton will lead the field in Mexico City
Lewis Hamilton will lead the field in Mexico City

Lewis Hamilton akan menempati posisi paling depan untuk pertama kalinya dalam tiga tahun pada balapan F1 GP Meksiko 2026 di Mexico City.

Juara dunia tujuh kali itu memulai balapan dari posisi pertama setelah meraih pole pertamanya bersama Ferrari, sekaligus yang ke-105 di sepanjang kariernya yang gemilang.

George Russell akan memulai balapan dari baris depan di samping Hamilton, sementara rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, akan mengawali balapan dari posisi keempat - di mana ia berpeluang mengunci gelar juara dunia pertamanya.

The top three drivers in qualifying in Mexico
The top three drivers in qualifying in Mexico

Max Verstappen menempati posisi start kelima setelah menerima penalti mundur satu posisi akibat insiden dengan Liam Lawson pada sesi FP2.

Lando Norris berada di posisi keenam, di depan Isack Hadjar yang mengendarai mobil Red Bull kedua.

Arvid Lindblad, Pierre Gasly, dan Nico Hulkenberg melengkapi daftar 10 pembalap terdepan, masing-masing mewakili tim Racing Bulls, Alpine, dan Audi.

Valtteri Bottas dijatuhi penalti mundur 50 posisi setelah tim Cadillac melakukan penggantian menyeluruh pada unit daya (power unit) mobilnya.

Cadillac telah memasang mesin pembakaran internal (ICE), turbocharger (TC), penyimpan energi (ES), unit elektronik kendali (PU-CE), serta unit motor generator kinetik (MGU-K) yang baru.

Bottas, yang masa depan F1-nya setelah akhir musim ini masih belum pasti, nantinya akan memulai balapan dari posisi paling belakang di grid. 

Hamilton celebrates pole number 105
Hamilton celebrates pole number 105

Lawson dicoret dari kualifikasi

Pembalap Cadillac tersebut akan ditempatkan di posisi paling belakang bersama dengan Liam Lawson, yang didiskualifikasi dari sesi kualifikasi karena gagal mematuhi ketentuan penggunaan MGU-K setelah mencatatkan putaran tercepatnya di Q2.

"Bukti yang diajukan - dan diterima oleh semua pihak yang hadir - menunjukkan bahwa setelah melewati garis kontrol di akhir putaran tercepatnya pada Q2, pengemudi tidak segera melepas pedal gas. Akibatnya, laju pengurangan penggunaan MGU-K yang disyaratkan untuk mencapai 'penurunan bertahap' (step down) sesuai regulasi tidak terpenuhi," ungkap Stewards.

"Tim berargumen bahwa hal ini tidak memberikan keuntungan performa apa pun; namun, perlu ditegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap Regulasi Teknis tidak dapat dibenarkan meskipun tidak ada keuntungan performa yang diperoleh. 

"Lebih lanjut, regulasi ini mengharuskan mobil untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku selama berlangsungnya suatu ajang balap.

"Steward mencatat bahwa pihak tim telah melaporkan sendiri pelanggaran tersebut. Akan tetapi, terdapat banyak preseden yang mengharuskan kami - terlepas dari segala keadaan yang meringankan - untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi apabila sebuah mobil tidak memenuhi Regulasi Teknis."

Lawson menempati posisi kedelapan dalam kualifikasi, namun penalti yang diterimanya membuat semua pembalap di belakangnya naik satu posisi di grid.

Pada akhirnya, pembalap Selandia Baru itu diwajibkan untuk memulai balapan hari Minggu dari jalur pit (pit lane) setelah melakukan perubahan pengaturan pada suspensi mobilnya, serta memasang komponen mesin yang baru.

F1 GP Meksiko 2026 - Mexico City - Starting Grid Lengkap

Pos PembalapNATTim
1Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team
7Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing
8Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
10Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team
11Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
12Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team
14Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team
15Carlos Sainz ESPAtlassian Williams F1 Team
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team
17Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
18Ryo Hirakawa JPNTGR Haas F1 Team
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team
PLLiam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team

Tags:

F1
Lewis Hamilton
Ferrari
F1 GP Meksiko 2026: Starting Grid Balapan di Mexico City
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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