F1 GP Meksiko 2026: Starting Grid Balapan di Mexico City
Starting grid lengkap F1 GP Meksiko di Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, putaran 19 musim 2026.
Lewis Hamilton akan menempati posisi paling depan untuk pertama kalinya dalam tiga tahun pada balapan F1 GP Meksiko 2026 di Mexico City.
Juara dunia tujuh kali itu memulai balapan dari posisi pertama setelah meraih pole pertamanya bersama Ferrari, sekaligus yang ke-105 di sepanjang kariernya yang gemilang.
George Russell akan memulai balapan dari baris depan di samping Hamilton, sementara rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, akan mengawali balapan dari posisi keempat - di mana ia berpeluang mengunci gelar juara dunia pertamanya.
Max Verstappen menempati posisi start kelima setelah menerima penalti mundur satu posisi akibat insiden dengan Liam Lawson pada sesi FP2.
Lando Norris berada di posisi keenam, di depan Isack Hadjar yang mengendarai mobil Red Bull kedua.
Arvid Lindblad, Pierre Gasly, dan Nico Hulkenberg melengkapi daftar 10 pembalap terdepan, masing-masing mewakili tim Racing Bulls, Alpine, dan Audi.
Valtteri Bottas dijatuhi penalti mundur 50 posisi setelah tim Cadillac melakukan penggantian menyeluruh pada unit daya (power unit) mobilnya.
Cadillac telah memasang mesin pembakaran internal (ICE), turbocharger (TC), penyimpan energi (ES), unit elektronik kendali (PU-CE), serta unit motor generator kinetik (MGU-K) yang baru.
Bottas, yang masa depan F1-nya setelah akhir musim ini masih belum pasti, nantinya akan memulai balapan dari posisi paling belakang di grid.
Lawson dicoret dari kualifikasi
Pembalap Cadillac tersebut akan ditempatkan di posisi paling belakang bersama dengan Liam Lawson, yang didiskualifikasi dari sesi kualifikasi karena gagal mematuhi ketentuan penggunaan MGU-K setelah mencatatkan putaran tercepatnya di Q2.
"Bukti yang diajukan - dan diterima oleh semua pihak yang hadir - menunjukkan bahwa setelah melewati garis kontrol di akhir putaran tercepatnya pada Q2, pengemudi tidak segera melepas pedal gas. Akibatnya, laju pengurangan penggunaan MGU-K yang disyaratkan untuk mencapai 'penurunan bertahap' (step down) sesuai regulasi tidak terpenuhi," ungkap Stewards.
"Tim berargumen bahwa hal ini tidak memberikan keuntungan performa apa pun; namun, perlu ditegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap Regulasi Teknis tidak dapat dibenarkan meskipun tidak ada keuntungan performa yang diperoleh.
"Lebih lanjut, regulasi ini mengharuskan mobil untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku selama berlangsungnya suatu ajang balap.
"Steward mencatat bahwa pihak tim telah melaporkan sendiri pelanggaran tersebut. Akan tetapi, terdapat banyak preseden yang mengharuskan kami - terlepas dari segala keadaan yang meringankan - untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi apabila sebuah mobil tidak memenuhi Regulasi Teknis."
Lawson menempati posisi kedelapan dalam kualifikasi, namun penalti yang diterimanya membuat semua pembalap di belakangnya naik satu posisi di grid.
Pada akhirnya, pembalap Selandia Baru itu diwajibkan untuk memulai balapan hari Minggu dari jalur pit (pit lane) setelah melakukan perubahan pengaturan pada suspensi mobilnya, serta memasang komponen mesin yang baru.
F1 GP Meksiko 2026 - Mexico City - Starting Grid Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|7
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|8
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|11
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|12
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|14
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|15
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|17
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|18
|Ryo Hirakawa
|JPN
|TGR Haas F1 Team
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|20
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|PL
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team