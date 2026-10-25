Hamilton dan Leclerc Jelaskan Penurunan Ferrari di Kualifikasi COTA

Menjelang sesi kualifikasi di Grand Prix AS, Ferrari menjadi kandidat terkuat untuk meraih *pole position* karena para pembalap mereka mencatatkan waktu tercepat dalam ketiga sesi Free Practice.

Namun, di akhir sesi kualifikasi, tim asal Italia tersebut justru merasa kecewa karena para pembalapnya hanya mampu menempati posisi keempat dan kelima.

Charles Leclerc akan memulai Grand Prix dari posisi keempat - di baris kedua - meskipun ia sempat bersaing untuk meraih pole sampai lap terakhir sesi Q3.

Pembalap asal Monako itu meyakini bahwa penurunan suhu lintasan yang terjadi antara sesi Q2 dan Q3 menjadi penyebab merosotnya kecepatan mobil Ferrari secara tiba-tiba.

Kepada Sky Sports, Leclerc mengatakan, "Kali ini, situasinya terasa sedikit berbeda; menurut saya, tim-tim lain tidak mengubah apa pun dari Q2 ke Q3."

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Charles Leclerc

“Kami kehilangan keunggulan karena faktor internal, dan itu terutama berkaitan dengan ban. Putaran out-lap terasa sangat sulit. Saat Q3, kondisi langit sedikit lebih berawan.

“Suhu lintasan turun satu atau dua derajat, dan bagi kami, perbedaan itu sangat drastis. Sejak putaran keluar, saya sudah merasa sangat kesulitan. Sayang sekali hal ini terjadi di Q3, karena saya sangat yakin kami memiliki kecepatan untuk bersaing di barisan depan, namun sayangnya belum bisa terwujud hari ini.

“Terakhir kali saya memulai balapan dari posisi keempat di sini, saya berhasil menang. Jadi, saya berharap kami bisa mengulangi pencapaian yang sama besok.”

Lewis Hamilton

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Di sisi lain garasi, Lewis Hamilton akan menempati posisi terdepan di baris ketiga grid setelah meraih posisi kelima dalam kualifikasi. Ia meyakini bahwa Ferrari mengalami kesulitan di Q3 akibat kekurangan tenaga ‘signifikan’ dibandingkan dengan Red Bull dan Mercedes.

Saat berbicara kepada Sky Sports, Hamilton mengatakan, “Kami melakukan pekerjaan yang sangat baik semalam; mobil terasa sangat oke di FP3, kompetitif. Kemudian di Q1 dan Q2, performanya terasa sangat kuat - kami benar-benar berada dalam persaingan.

“Mobil tetap dalam kondisi yang sama baiknya; kami tidak melakukan perubahan apa pun. Bukan berarti mobilnya sempat terbalik atau mengalami insiden lain di Q3; itu adalah putaran yang sangat bagus. Namun, entah bagaimana, mereka berhasil meningkatkan performa satu langkah lebih jauh.

“Saya tidak tahu apa penyebabnya. Maksud saya, pada akhirnya, menurut saya kami tertinggal beberapa persepuluh detik di lintasan lurus, seperti yang biasanya terjadi. Jelas, kesenjangan tenaga dibandingkan dengan Red Bull dan Mercedes masih cukup signifikan.

"Meski mobil kami mungkin sama baiknya dengan yang lain saat melibas tikungan, kami justru kehilangan waktu di lintasan lurus.”

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Charles Leclerc © XPB Images

Meskipun Leclerc membahas kondisi lintasan, atasannya, Fred Vasseur, menolak untuk menjadikan kondisi cuaca sebagai alasan utama kegagalan mereka meraih pole.

Vasseur mengatakan, “Menurut saya, potensinya sudah terlihat sepanjang akhir pekan. Kami memiliki kecepatan yang baik di semua sesi latihan bebas, dan hingga tikungan terakhir, kami masih bersaing untuk meraih pole position. Yah, itulah bagian dari permainan ini.”

Ia melanjutkan, “Menurut saya, sesi Q2 sedikit lebih cepat bagi semua orang, dan kami semua kesulitan untuk meningkatkan catatan waktu di Q3 - mungkin karena faktor angin atau semacamnya - yang juga bisa mengganggu konsentrasi para pembalap.

“Namun, kondisinya sama bagi semua orang. Kita tidak bisa mengeluh soal angin; itu omong kosong. Menurut saya, kami harus tampil lebih baik pada putaran terakhir karena kami sebenarnya punya potensi untuk setidaknya menempati baris pertama.”

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