Ferrari Mempersiapkan Upgrade Besar untuk SF-26 di Flyaway Amerika

Ferrari dikabarkan akan membawa lantai baru di Austin, diikuti dengan pembaruan lebih lanjut di Meksiko.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
© XPB Images

Ferrari mempersiapkan dirinya saat musim Formula 1 2026 bersiap menghadapi fase krusial, dengan laporan yang menyebutkan bahwa Scuderia akan menghadirkan pembaruan aerodinamika yang signifikan di Austin.

Menurut laporan terkini dari Motorsport, tim asal Italia sedang mempersiapkan desain ulang lantai mobil, sidepod baru, serta perubahan pada bodi mobil SF-26. Langkah ini diambil untuk mengatasi penurunan performa yang terjadi belakangan ini sekaligus meningkatkan kecepatan puncak.

Tujuan utama dari spesifikasi lantai yang baru adalah untuk meningkatkan downforce secara keseluruhan dan mengatur aliran udara di bagian bawah mobil, sehingga memperlebar rentang operasional yang memungkinkan para insinyur untuk menerapkan pengaturan (*setup*) yang tidak terlalu ekstrem.

Penyesuaian pada sidepod dan lubang pendingin di penutup mesin bertujuan untuk mengurangi drag, guna memperkecil selisih kecepatan dengan para rival saat melaju di lintasan lurus.

Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Azerbaijan GP
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Azerbaijan GP
© XPB Images

Lantai mobil baru diperkirakan akan tiba akhir pekan depan untuk Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of the Americas.

Sementara itu, sidepod dan body mobil yang telah direvisi akan segera tiba, tapi kemungkinan baru muncul pada Grand Prix Mexico City, satu minggu setelah Grand Prix Amerika Serikat.

Dengan hanya tersisa enam balapan di musim 2026, seluruh tim di paddock kini memasuki fase pengembangan terakhir tahun ini, sebelum perhatian beralih ke musim 2027.

Saat ini, Ferrari menempati posisi kedua dalam Kejuaraan Konstruktor, sementara Lewis Hamilton dan Charles Leclerc masing-masing berada di peringkat ketiga dan kelima dalam Kejuaraan Pembalap.

Tim Italia tersebut tentu ingin mempertahankan posisi mereka di klasemen, mengingat Red Bull belakangan ini kembali menunjukkan performa kuat - dengan Max Verstappen memenangkan dua Grand Prix terakhir - sehingga kini menempati peringkat keempat dalam Kejuaraan Pembalap.

Ferrari will continue to develop its SF-26 car
Ferrari will continue to develop its SF-26 car

Red Bull juga berpotensi menjadi penantang di saat-saat terakhir bagi Ferrari untuk posisi kedua dalam Kejuaraan Konstruktor, tapi Scuderia berusaha menjaga keunggulan 112 poin dengan enam balapan tersisa musim ini.

Upgrade yang disiapkan Ferrari ini bertujuan untuk memperkokoh posisi mereka sekaligus mengupayakan dominasi atas para rival di sisa musim ini.

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F1
Ferrari
Ferrari Mempersiapkan Upgrade Besar untuk SF-26 di Flyaway Amerika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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